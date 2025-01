O tenista João Fonseca venceu Andrey Rublev, por 3 sets a 0, na primeira rodada do Australian Open, na manhã desta terça-feira (14), em Melbourne, na Austrália. O brasileiro, que estreou em um Grand Slam aos 18 anos, durante toda a partida teve atitudes de um veterano e mostrou bons saques.

Assista aos principais lances da vitória de João Fonseca no vídeo abaixo:

Com o resultado na estreia do Grand Slam, o brasileiro entrou provisoriamente no top 100 do ranking do circuito masculino. O jovem de 18 anos aparece na 98º posição em uma atualização em tempo real.

O que vem por aí?

Após a histórica vitória em cima do nono do mundo, João Fonseca enfrenta o italiano Lorenzo Sonego na segunda rodada do Australian Open.

João Fonseca vence estreia no Australian Open e é top 100 do ranking (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Quanto João Fonseca faturou com a vitória na 1ª rodada do Australian Open?

O brasileiro conquistou mais uma grande premiação na competição. O tenista já faturou, somando as qualificatórias e a duas primeiras rodadas, cerca de R$ 1.863 milhões. Com a classificação para a segunda rodada, João Fonseca faturou mais AU$ 200 mil (US$ 124 mil ou R$ 763 mil). Nesta quarta-feira (15), o brasileiro irá encarar o italiano Lorenzo Sonego, número 55 do mundo pela ATP, pela próxima fase do Australian Open.

Confira as premiações das próximas fases do Australian Open: