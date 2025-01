Em agosto de 2023, aos 17 anos, João Fonseca começou a chamar a atenção do circuito mundial, ao vencer o US Open juvenil, derrotando, na final, o mesmo adversário da decisão de domingo, no NextGen, em Jidá, na Arábia Saudita: o americano Learner Tien. Pouco mais de 15 meses depois, esse fenômeno do tênis brasileiro, agora aos 18 anos, não para de crescer.

Ele começou 2024 como o 730º do ranking da ATP e terminou como o 145º, um salto raríssimo de se ver, em tão pouco tempo. Com a vitória desta terça, na estreia no Australian Open, por 3 a 0 sobre Andrey Rublev, João Fonseca garantiu ao menos a 98ª posição no ranking da ATP.

Após a histórica vitória em cima do nono do mundo, João Fonseca enfrenta o italiano Lorenzo Sonego na segunda rodada do Australian Open.

NextGen consagrou João Fonseca em 2024

O torneio NextGen, vencido por esse carioca de Ipanema, foi lançado em 2017. E apenas um tenista sagrou-se campeão mais jovem que o filho de Christiano e Roberta Fonseca, o italiano Jannik Sinner.

A cada proeza apesar de tão pouca idade, João Fonseca vem sendo comparado com grandes nomes das quadras. Mas, com muito pé no chão, o campeão do NextGen não deixa o sucesso subir à cabeça:

- Isso é um pouco da nossa tradição brasileira. Quando vê um jovem atingindo coisas grandes, coloca como promessa, expectativa. Quero ser eu, João, com esse suporte incrível da minha família e da minha equipe. Quero fazer minha história. Quero viver o presente, seguir trabalhando na minha rotina - assegura.

João Fonseca elogia o técnico Guilherme Teixeira

Mineiro de Belo Horizonte, o técnico Guilherme Teixeira tem sido um personagem fundamental nos feitos na carreira:

- O Guilherme é quase um pai pra mim. Tive a sorte de conhecê-lo quando eu tinha 12 anos e treinava no Country (de Ipanema). O Bruno Bonjean chamou o Guilherme para trabalharem no Country. Na época eu treinava também com Etchecoin, e o Country era do lado da minha casa. Eu ia para os dois. Até que, quando vi que o Guilherme ficaria só comigo, me acompanhando nos torneios, começamos a ter uma relação muito boa. Converso com ele sobre qualquer coisa, só tenho a agradecer por tê-lo na minha vida. Essa relação entre técnico e jogador é muito importante para os dois, não só para o atleta.

João Fonseca com sua equipe e o ídolo espanhol Rafael Nadal (Divulgação/ATP)

A segurança e confiança que João Fonseca têm na equipe e na família são dois dos trunfos desse incrível tenista, que, em agosto, conquistou o primeiro Challenger da carreira, nos EUA. Uma ascensão tão rápida quanto seus potentes golpes.