Comentarista da ESPN projeta estreia de João Fonseca em Buenos Aires
Brasileiro busca o bicampeonato do ATP 250
- Matéria
- Mais Notícias
O tenista brasileiro João Fonseca estreia, nesta quarta-feira, no ATP 250 Buenos Aires, contra o chileno Alejandro Tabilo. Para a ocasião, a ESPN e o Disney+ transmitem a partida, prevista para a sessão noturna do evento, com narração de Thiago Alves e comentários de Dadá Vieira, ex-tenista profissional.
➡️ Definido o rival de estreia de João Fonseca em Buenos Aires
A comentarista apontou para um cenário desafiador para o brasileiro. Apesar disso, ela destacou que João chega com uma vantagem importante: além de conhecer bem as condições do torneio, ele retorna como atual campeão e com a confiança de quem já sabe o caminho para levantar o troféu.
— Buenos Aires é um torneio muito difícil, disputado no saibro pesado, em que é preciso trabalhar muito cada ponto. Mas o João sabe o caminho: no ano passado, ele conquistou o título e isso faz diferença, porque o tenista volta ao lugar onde foi campeão mais confiante e motivado. O mais importante é que ele afirmou estar 100% fisicamente, algo que não aconteceu na Austrália, e isso é fundamental. Ele sabe exatamente o que precisa fazer para buscar o bicampeonato, e a torcida é grande por ele — afirmou Dadá.
🤑 Aposte no jogo de João Fonseca! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Detalhes da estreia de João Fonseca
Atual 71º colocado no ranking da ATP, João Fonseca inicia sua caminhada no ATP 250 de Buenos Aires já nas oitavas de final, após avançar automaticamente na primeira rodada com um bye. O adversário do brasileiro será o chileno Alejandro Tabilo. O confronto acontece na Quadra Guillermo Vilas, a principal do torneio, durante a sessão noturna, que começa às 18h30 (de Brasília), com previsão de a partida ter início por volta das 20h (de Brasília).
Se confirmar a classificação para as quartas de final, João poderá encarar Roman Andres Burruchaga (ARG), Laslo Djere (SER) ou Tomás Martín Etcheverry (ARG). Em Buenos Aires, o carioca aparece como o 3º cabeça-de-chave, ficando atrás apenas de Francisco Cerundolo e Luciano Darderi.
Reforçando seu compromisso com a modalidade, a ESPN é a casa do tênis no Brasil e transmite com exclusividade os quatro Grand Slams da temporada, além de acompanhar de perto todos os momentos da carreira de João Fonseca, desde sua estreia no circuito até os principais desafios no ATP.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias