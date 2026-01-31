Análise: números mostram que Rybakina foi melhor na hora h

Quem gosta de tênis🎾, gosta de números🔢. Estatísticas que explicam a superioridade de um adversário sobre o outro. Mas, por vezes, os números podem parecer mentir. Tanto que, na análise fria das estatísticas da final do Australian Open, Aryna Sabalenka teria vencido Elena Rybakina😱. Em um duelo muito equilibrado, a principal diferença nos números aparece nos winners (jogadas indefensáveis), com valor amplamente favorável à bielorrussa. Mas vamos analisar tudo 🔎friamente e descobrir onde a cazaque ganhou a taça🏆.



➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Alcaraz surpreende Zverev momentos antes da semifinal; veja vídeo

continua após a publicidade

🎾Igualdade em muita coisa

A decisão deste sábado, entre a líder do ranking e a quinta do mundo, foi uma das mais equilibradas dos últimos tempos. Tanto que houve um incrível empate no número de pontos ganhos: 92 para cada📊. Além dessa igualdade, as duas finalistas fizeram quase a mesma quantidade de aces (6 a 5 para a campeã), e a porcentagem de pontos vencidos com o 1º saque foi bastante parelha: 76% a 75% para a cazaque. Já nos pontos ganhos com o 2º serviço, nova igualdade, com 48% para cada. Também houve empate no número de pontos ganhos na devolução: 13 para cada.

🎾A vantagem que não deu em nada para Sabalenka

Ao contrário do que costuma acontecer em suas vitórias, a superioridade no número de winners de Sabalenka não foi o suficiente neste sábado. A número 1 do mundo fez 35 jogadas indefensáveis, contra 28 da quinta melhor tenista do ranking.

continua após a publicidade

🎾Rybakina venceu onde precisava

Uma das melhores sacadoras do circuito, Rybakina foi muito bem também neste quesito na Rod Laver Arena. E, graças ao seu ótimo saque, salvou seis dos oito breaks😮 que a oponente teve na final. Dois deles foram no primeiro set (que acabou vencendo), e mais um, que poderia ter feito a diferença, no sexto game da parcial decisiva, quando sacou em 2/3.

Com isso, Sabalenka teve metade do aproveitamento de break points (25% contra 50%)🫢 da sua adversária. Rybakina, com menos chances (apenas seis), conseguiu quebrar o serviço rival mais vezes (3 contra 2). Em um jogo tão equilibrado, decidido nos detalhes, venceu quem foi mais efetivo nos momentos-chave🏆.

continua após a publicidade

A cazaque Elena Rybakina com o troféu do Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)





