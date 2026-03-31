Alcaraz é dono de iate de mais de R$ 47 milhões; veja imagens

Desde os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, Carlos Alcaraz passou a se encantar por embarcações, ao passar uma semana a bordo de um catamarã. Pois, nos últimos dias, o espanhol, número 1 do mundo, se tornou dono de um iate que custa de US$ 9 milhões a 10 milhões (aproximadamente de R$ 47 milhões a R$ 52 milhões).

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- Decidi encomendar o Ultima 88 com a Sunreef porque acredito que eles não são apenas especialistas em catamarãs de luxo, mas verdadeiros criadores de tendências. Tenho a certeza de que este será o iate perfeito para relaxar e recarregar as energias. Sinto que a Sunreef e eu compartilhamos o mesmo espírito dinâmico somos uma ótima combinação - disse o líder do ranking, que foi à cidade de Gdansk, na Polônia, visitar a fábrica do seu novo mimo .



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- Eu só quero me divertir muito, sabe? Só quero colocar meu jet ski lá e curtir a água.

A publicação de Alcaraz, nas redes sociais, sobre a novidade, recebeu diversos comentários. Em um deles, o americano Tommy Paul (21º do mundo) escreveu:



- Estou esperando o convite.

Sobre a experiência no catamarã na época das Olimpíadas de 2024, o espanhol relembrou:



- Eu simplesmente adorei o quão confortável era; o espaço e a estabilidade. Acho que não se compara a nada.

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Alcaraz retorna em Monte Carlo

Após cair na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, surpreendido pelo americano Sebastian Korda, Alcaraz disputa novo torneio desse nível. No domingo começa Monte Carlo, o primeiro da categoria no saibro.

Enquanto não embarca, o líder do ranking está treinando em Murcia, na Espanha. Nesta terça, o treino foi com o compatriota Martin Landaluce.