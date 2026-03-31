Temporada no saibro coloca em risco a 1° posição do ranking de Alcaraz

A temporada de saibro teve início na última segunda-feira (30) com três eventos ATP 250 e ganhará ainda mais corpo na próxima semana com o Masters 1000 de Monte Carlo. O atual número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, terá um grande desafio pela frente se quiser manter sua posição no topo do ranking.

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O espanhol será o jogador com mais pontos a defender na gira. Em 2025, seus títulos em Monte Carlo, Roma e Roland Garros, somados à final em Barcelona, lhe renderam um total de 4.330 pontos — sua melhor temporada até o momento. Este ano, Alcaraz precisará manter o mesmo nível para chegar ao Aberto da França ainda como líder do circuito.

O segundo jogador com mais pontos a defender é o italiano Lorenzo Musetti. Na temporada passada, chegou na final em Monte Carlo, e nas três semifinais consecutivas em Madri, Roma e Roland Garros; agora, terá 2.250 pontos a descartar.

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Jannik Sinner aparece como o terceiro da lista, defendendo 1.950 pontos referentes aos vice-campeonatos de Roland Garros e Roma. Como não disputou Monte Carlo nem Madri em 2025, Sinner tem o caminho aberto para assumir a liderança do ranking já em Mônaco, caso conquiste o título ou chegue às fases finais e Alcaraz caia antes.

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Casper Ruud vem logo atrás com 1.500 pontos. O norueguês conquistou o título em Madri (1.000 pontos), mas no restante do circuito no saibro parou nas quartas de final em Barcelona e Roma, sofrendo uma eliminação na segunda rodada de Roland Garros devido a uma lesão.

Alexander Zverev fecha o "top 5" de defesas. Embora tenha conquistado apenas o ATP 500 de Munique, suas campanhas até as quartas de final em Roland Garros e Roma, além da terceira rodada em Madri, somam 1.260 pontos que estarão em jogo nas próximas semanas.

Carlos Alcaraz comemora a vitória sobre João Fonseca no Masters 1000 de Miami (Foto: MATTHEW STOCKMAN / AFP)

Ranking ATP atualizado