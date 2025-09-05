Relembre a crítica de LeBron James ao estádio do Corinthians: ‘Uma m*rd@’

Em setembro de 2024, durante a histórica partida inaugural da NFL no Brasil entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, o astro da NBA LeBron James utilizou suas redes sociais para fazer uma crítica contundente ao gramado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians e palco do evento.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lebron James criticou o gramado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Reprodução)

Acompanhando a partida, o jogador do Los Angeles Lakers observou lances em que atletas escorregavam e publicou em sua rede social: "Cara, esse campo é uma m*rda". A manifestação do quatro vezes campeão da NBA reverberou imediatamente, gerando intensa repercussão entre torcedores brasileiros, que saíram em defesa do estádio, conhecido por ter um dos gramados mais bem cuidados do país.

Responsável pelo gramado contexta crítica de LeBron James

O assunto, que havia perdido força, foi reacendido em uma recente entrevista concedida pelo responsável pela manutenção do campo do estádio corintiano ao portal UOL. Na matéria, o profissional, que zela pela qualidade do gramado, classificou o comentário de LeBron James como "errado", argumentando que a crítica não levou em consideração as condições técnicas e o preparo específico para receber uma partida de futebol americano.

continua após a publicidade

O responsável defendeu a excelência do trabalho realizado e o alto padrão do gramado da arena, que passa por rigorosos processos de manutenção para sediar eventos de magnitude internacional, seja no futebol ou em outras modalidades.

O episódio levantou um debate técnico sobre a adaptação de gramados de futebol para as exigências do futebol americano. O esporte norte-americano demanda um tipo de tração e resistência do campo que difere das necessidades do futebol, o que pode ter contribuído para as dificuldades relatadas por alguns atletas durante a partida. À época, as opiniões entre os próprios jogadores da NFL foram divididas, com alguns relatando problemas de estabilidade e outros tratando a questão como uma adaptação normal a diferentes superfícies de jogo.

continua após a publicidade

Um ano depois, o caso permanece como um exemplo emblemático da intersecção entre diferentes culturas esportivas e o poder de influência de um atleta do calibre de LeBron James. Sua declaração não apenas gerou uma defesa apaixonada por parte dos torcedores, mas também destacou os complexos desafios técnicos envolvidos na realização de megaeventos esportivos globais.