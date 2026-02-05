Em pausa no surfe, Tati Weston-Webb celebra nascimento da filha
Surfista aproveita ano sabático, fora das competições, ao lado da família
Embora esteja longe das competições, Tati Weston-Webb tem uma novidade para celebrar. A surfista, medalhista olímpica de prata em Paris e uma das principais atletas do mundo na modalidade, compartilhou o nascimento da primeira filha nesta quinta-feira (5). O anúncio foi feito através das redes sociais da brasileira.
— É com muita alegria que viemos contar para vocês que a Bia Rose chegou. Estamos bem, em casa, vivendo esse momento único com total entrega e muito amor. Nossas vidas mudaram completamente, de um jeito que jamais imaginamos, e somos imensamente gratos ao Senhor por tamanha bênção. Agradecemos todas as mensagens, orações e o carinho de vocês — escreveu a surfista.
Em ano sabático, atleta interrompeu a pausa na carreira em junho para competir na etapa de Saquarema da WSL. Tati aproveitou a competição para anunciar que estava grávida. Na época, ela estava na 17ª semana de gestação.
Foco na carreira após gravidez
Mesmo afastada das competições, Tati destacou que seguirá focada na carreira. A atleta, embora tenha crescido no Havaí, representa o Brasil nas competições internacionais.
— Meu objetivo é tentar voltar ao Championship Tour, da WSL, em tempo integral, em 2026, ainda mais forte e inspirada. Essa é só a primeira etapa de uma nova jornada, e espero que ela mostre a outras mulheres que não precisamos escolher entre nossos sonhos e a maternidade.
— Cada vez mais vemos que as mulheres podem, sim, ser atletas de alto rendimento e mães incríveis, principalmente quando temos o apoio de patrocinadores, parceiros, familiares e pessoas que acreditam no nosso potencial de brilhar nas duas jornadas — completou Tati Weston-Webb.
