Em pausa no surfe, Tati Weston-Webb celebra nascimento da filha

Embora esteja longe das competições, Tati Weston-Webb tem uma novidade para celebrar. A surfista, medalhista olímpica de prata em Paris e uma das principais atletas do mundo na modalidade, compartilhou o nascimento da primeira filha nesta quinta-feira (5). O anúncio foi feito através das redes sociais da brasileira.

— É com muita alegria que viemos contar para vocês que a Bia Rose chegou. Estamos bem, em casa, vivendo esse momento único com total entrega e muito amor. Nossas vidas mudaram completamente, de um jeito que jamais imaginamos, e somos imensamente gratos ao Senhor por tamanha bênção. Agradecemos todas as mensagens, orações e o carinho de vocês — escreveu a surfista.

Em ano sabático, atleta interrompeu a pausa na carreira em junho para competir na etapa de Saquarema da WSL. Tati aproveitou a competição para anunciar que estava grávida. Na época, ela estava na 17ª semana de gestação.

Tati Weston-Webb com marido e filha recém-nascida (Foto: Reprodução/Instagram)

Foco na carreira após gravidez

Mesmo afastada das competições, Tati destacou que seguirá focada na carreira. A atleta, embora tenha crescido no Havaí, representa o Brasil nas competições internacionais.

— Meu objetivo é tentar voltar ao Championship Tour, da WSL, em tempo integral, em 2026, ainda mais forte e inspirada. Essa é só a primeira etapa de uma nova jornada, e espero que ela mostre a outras mulheres que não precisamos escolher entre nossos sonhos e a maternidade.

— Cada vez mais vemos que as mulheres podem, sim, ser atletas de alto rendimento e mães incríveis, principalmente quando temos o apoio de patrocinadores, parceiros, familiares e pessoas que acreditam no nosso potencial de brilhar nas duas jornadas — completou Tati Weston-Webb.

