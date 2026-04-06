Sul-Americana 2026: veja agenda dos primeiros jogos da fase de grupos
Rodada de abertura está programada para esta terça-feira (7)
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A fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2026 está prestes a começar, com a primeira rodada agendada entre os dias 7 e 9 de abril. Nesta edição, o Brasil conta com sete fortes na disputa pela taça continental: Atlético-MG, Botafogo, Red Bull Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco.
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A grande final já tem data e local definidos: será disputada em jogo único no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
GRUPO B: Atlético-MG
O Atlético-MG estreia na competição nesta quarta-feira (8) contra o Puerto Cabello, no estádio Misael Delgado, às 23h. O Galo entra no torneio como um dos elencos mais fortes da competição e buscará impor seu ritmo logo no primeiro desafio fora de casa, em um grupo que também conta com Cienciano e Juventud de Las Piedras.
Os times do Grupo B:
- Atlético-MG (Brasil)
- Cienciano (Peru)
- Puerto Cabello (Venezuela)
- Juventud de Las Piedras (Uruguai)
Agenda do Atlético-MG:
- 08/04 (Qua) às 23h00: Academia Puerto Cabello x Atlético-MG
- 16/04 (Qui) às 19h00: Atlético-MG x Juventud
- 29/04 (Qua) às 21h30: Cienciano x Atlético-MG
- 05/05 (Ter) às 19h00: Juventud x Atlético-MG
- 21/05 (Qui) às 19h00: Atlético-MG x Cienciano
- 27/05 (Qua) às 19h00: Atlético-MG x Academia Puerto Cabello
GRUPO C: São Paulo
O São Paulo estreia na competição nesta terça-feira (7) contra o Boston River, em Montevidéu, às 21h30. O Tricolor Paulista inicia sua caminhada no Uruguai com o objetivo de buscar mais um título internacional para sua galeria de troféus. Millonarios e O'Higgins completam o grupo.
Os times do Grupo C:
- São Paulo (Brasil)
- Millonarios (Colômbia)
- Boston River (Uruguai)
- O'Higgins (Chile)
Agenda do São Paulo:
- 07/04 (Ter) às 21h30: Boston River x São Paulo
- 14/04 (Ter) às 19h00: São Paulo x O'Higgins
- 28/04 (Ter) às 21h30: Millonarios x São Paulo
- 07/05 (Qui) às 19h00: O'Higgins x São Paulo
- 19/05 (Ter) às 21h30: São Paulo x Millonarios
- 26/05 (Ter) às 19h00: São Paulo x Boston River
GRUPO D: Santos
O Santos estreia na competição nesta quarta-feira (8) contra o Deportivo Cuenca, no Equador, às 19h. O Peixe precisa superar os desafios de jogar fora de casa logo na primeira rodada para ganhar confiança em um grupo que conta com a presença do San Lorenzo e do Recoleta.
Os times do Grupo D:
- Santos (Brasil)
- San Lorenzo (Argentina)
- Deportivo Cuenca (Equador)
- Recoleta (Paraguai)
Agenda do Santos:
- 08/04 (Qua) às 19h00: Deportivo Cuenca x Santos
- 14/04 (Ter) às 21h30: Santos x Recoleta
- 28/04 (Ter) às 19h00: San Lorenzo x Santos
- 05/05 (Ter) às 21h30: Recoleta x Santos
- 20/05 (Qua) às 19h00: Santos x San Lorenzo
- 26/05 (Ter) às 21h30: Santos x Deportivo Cuenca
GRUPO E: Botafogo
O Botafogo estreia na competição nesta quinta-feira (9) contra o Caracas, no Estádio Nilton Santos, às 19h. O Alvinegro carioca é o único dos brasileiros que fará sua primeira partida em casa e tentará usar a força de sua torcida para largar na frente em um grupo duro, que conta com Racing e Independiente Petrolero.
Os times do Grupo E:
- Racing (Argentina)
- Caracas (Venezuela)
- Independiente Petrolero (Bolívia)
- Botafogo (Brasil)
Agenda do Botafogo:
- 09/04 (Qui) às 19h00: Botafogo x Caracas
- 15/04 (Qua) às 19h00: Racing x Botafogo
- 28/04 (Ter) às 21h30: Botafogo x Independiente Petrolero
- 06/05 (Qua) às 21h30: Botafogo x Racing
- 20/05 (Qua) às 21h00: Independiente Petrolero x Botafogo
- 27/05 (Qua) às 19h00: Caracas x Botafogo
GRUPO F: Grêmio
O Grêmio estreia na competição nesta quarta-feira (8) contra o Montevideo City Torque, no mítico estádio Centenario, às 21h30. O Imortal Tricolor vai ao Uruguai para iniciar mais uma jornada sul-americana em uma chave que conta com Palestino e Deportivo Riestra.
Os times do Grupo F:
- Grêmio (Brasil)
- Palestino (Chile)
- Montevideo City Torque (Uruguai)
- Deportivo Riestra (Argentina)
Agenda do Grêmio:
- 08/04 (Qua) às 21h30: Montevideo City Torque x Grêmio
- 14/04 (Ter) às 19h00: Grêmio x Deportivo Riestra
- 29/04 (Qua) às 21h30: Palestino x Grêmio
- 05/05 (Ter) às 19h00: Deportivo Riestra x Grêmio
- 20/05 (Qua) às 21h00: Grêmio x Palestino
- 26/05 (Ter) às 19h00: Grêmio x Montevideo City Torque
GRUPO G: Vasco
O Vasco estreia na competição nesta terça-feira (7) contra o Barracas Central, às 19h, no Estádio Florencio Sola. O Cruzmaltino terá uma chave dura com Olímpia, tricampeão da Libertadores, e Audax Italiano.
Os times do Grupo G:
- Olimpia (Paraguai)
- Vasco (Brasil)
- Audax Italiano (Chile)
- Barracas Central (Argentina)
Agenda do Vasco:
- 07/04 (Ter) às 19h00: Barracas Central x Vasco
- 14/04 (Ter) às 21h00: Vasco x Audax Italiano
- 30/04 (Qui) às 19h00: Vasco x Olimpia
- 06/05 (Qua) às 19h00: Audax Italiano x Vasco
- 20/05 (Qua) às 19h00: Olimpia x Vasco
- 27/05 (Qua) às 21h30: Vasco x Barracas Central
GRUPO H: Red Bull Bragantino
O Red Bull Bragantino estreia na competição nesta quinta-feira (9) contra o Carabobo, em Valencia, às 21h30. O Massa Bruta tem o desafio de iniciar bem fora de casa em um grupo que promete grandes jogo, especialmente pela presença do River Plate. O Blooming, da Bolívia, completa a chave
Os times do Grupo H:
- River Plate (Argentina)
- Red Bull Bragantino (Brasil)
- Blooming (Bolívia)
- Carabobo (Venezuela)
Agenda do Bragantino:
- 09/04 (Qui) às 21h30: Carabobo x Bragantino
- 16/04 (Qui) às 21h30: Bragantino x Blooming
- 30/04 (Qui) às 21h30: Bragantino x River Plate
- 07/05 (Qui) às 21h30: Blooming x Bragantino
- 20/05 (Qua) às 21h30: River Plate x Bragantino
- 27/05 (Qua) às 21h30: Bragantino x Carabobo
Mudanças no regulamento
A partir de agora, o confronto direto passa a ser o primeiro e principal critério de desempate, substituindo o saldo de gols geral, que ocupava essa posição anteriormente. Essa alteração aproxima o modelo sul-americano do sistema já amplamente utilizado em competições europeias.
A Conmebol estabeleceu três princípios internos para o desempate por confronto direto, que devem ser aplicados exclusivamente aos duelos disputados entre as equipes que terminaram empatadas em pontos. A hierarquia deste primeiro critério é a seguinte:
- Maior número de pontos obtidos nos confrontos diretos.
- Maior saldo de gols nos dois jogos entre as equipes.
- Maior número de gols marcados nos dois jogos entre as equipes.
A nova ordem de desempate completa
Caso as equipes permaneçam empatadas mesmo após a aplicação de todas as etapas do confronto direto, o regulamento prevê a análise do desempenho geral dos clubes na fase de grupos. A ordem completa e atualizada dos critérios de desempate é:
- Confronto direto (pontos, saldo de gols e gols marcados nos duelos entre si).
- Maior saldo de gols (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
- Maior número de gols marcados (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
- Menor número de cartões vermelhos.
- Menor número de cartões amarelos.
- Sorteio.
O regulamento também especifica que, uma vez aplicado um critério para o desempate de duas equipes, não se retornará aos critérios anteriores em caso de empates envolvendo outras equipes do mesmo grupo.
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