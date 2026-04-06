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Sul-Americana 2026: veja agenda dos primeiros jogos da fase de grupos

Rodada de abertura está programada para esta terça-feira (7)

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/04/2026
07:01
Taca_Copa_Sul_Americana
imagem cameraTaça da Sul-Americana (Foto: Divulgação/Conmebol)
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A fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2026 está prestes a começar, com a primeira rodada agendada entre os dias 7 e 9 de abril. Nesta edição, o Brasil conta com sete fortes na disputa pela taça continental: Atlético-MG, Botafogo, Red Bull Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco.

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A grande final já tem data e local definidos: será disputada em jogo único no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

GRUPO B: Atlético-MG

O Atlético-MG estreia na competição nesta quarta-feira (8) contra o Puerto Cabello, no estádio Misael Delgado, às 23h. O Galo entra no torneio como um dos elencos mais fortes da competição e buscará impor seu ritmo logo no primeiro desafio fora de casa, em um grupo que também conta com Cienciano e Juventud de Las Piedras.

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Os times do Grupo B:

  • Atlético-MG (Brasil)
  • Cienciano (Peru)
  • Puerto Cabello (Venezuela)
  • Juventud de Las Piedras (Uruguai)

Agenda do Atlético-MG:

  • 08/04 (Qua) às 23h00: Academia Puerto Cabello x Atlético-MG
  • 16/04 (Qui) às 19h00: Atlético-MG x Juventud
  • 29/04 (Qua) às 21h30: Cienciano x Atlético-MG
  • 05/05 (Ter) às 19h00: Juventud x Atlético-MG
  • 21/05 (Qui) às 19h00: Atlético-MG x Cienciano
  • 27/05 (Qua) às 19h00: Atlético-MG x Academia Puerto Cabello
Atlético contra a Chapecoense (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético-MG contra a Chapecoense (Foto: Pedro Souza / Atlético)

GRUPO C: São Paulo

O São Paulo estreia na competição nesta terça-feira (7) contra o Boston River, em Montevidéu, às 21h30. O Tricolor Paulista inicia sua caminhada no Uruguai com o objetivo de buscar mais um título internacional para sua galeria de troféus. Millonarios e O'Higgins completam o grupo.

Os times do Grupo C:

  1. São Paulo (Brasil)
  2. Millonarios (Colômbia)
  3. Boston River (Uruguai)
  4. O'Higgins (Chile)

Agenda do São Paulo:

  • 07/04 (Ter) às 21h30: Boston River x São Paulo
  • 14/04 (Ter) às 19h00: São Paulo x O'Higgins
  • 28/04 (Ter) às 21h30: Millonarios x São Paulo
  • 07/05 (Qui) às 19h00: O'Higgins x São Paulo
  • 19/05 (Ter) às 21h30: São Paulo x Millonarios
  • 26/05 (Ter) às 19h00: São Paulo x Boston River
Jogadores do São Paulo comemoram gol contra o Cruzeiro no Brasileirão (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)
Jogadores do São Paulo comemoram gol contra o Cruzeiro no Brasileirão (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

GRUPO D: Santos

O Santos estreia na competição nesta quarta-feira (8) contra o Deportivo Cuenca, no Equador, às 19h. O Peixe precisa superar os desafios de jogar fora de casa logo na primeira rodada para ganhar confiança em um grupo que conta com a presença do San Lorenzo e do Recoleta.

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Os times do Grupo D:

  1. Santos (Brasil)
  2. San Lorenzo (Argentina)
  3. Deportivo Cuenca (Equador)
  4. Recoleta (Paraguai)

Agenda do Santos:

  1. 08/04 (Qua) às 19h00: Deportivo Cuenca x Santos
  2. 14/04 (Ter) às 21h30: Santos x Recoleta
  3. 28/04 (Ter) às 19h00: San Lorenzo x Santos
  4. 05/05 (Ter) às 21h30: Recoleta x Santos
  5. 20/05 (Qua) às 19h00: Santos x San Lorenzo
  6. 26/05 (Ter) às 21h30: Santos x Deportivo Cuenca
Neymar em ação durante Santos x Remo pelo Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Neymar em ação durante Santos x Remo pelo Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

GRUPO E: Botafogo

O Botafogo estreia na competição nesta quinta-feira (9) contra o Caracas, no Estádio Nilton Santos, às 19h. O Alvinegro carioca é o único dos brasileiros que fará sua primeira partida em casa e tentará usar a força de sua torcida para largar na frente em um grupo duro, que conta com Racing e Independiente Petrolero.

Os times do Grupo E:

  1. Racing (Argentina)
  2. Caracas (Venezuela)
  3. Independiente Petrolero (Bolívia)
  4. Botafogo (Brasil)

Agenda do Botafogo:

  1. 09/04 (Qui) às 19h00: Botafogo x Caracas
  2. 15/04 (Qua) às 19h00: Racing x Botafogo
  3. 28/04 (Ter) às 21h30: Botafogo x Independiente Petrolero
  4. 06/05 (Qua) às 21h30: Botafogo x Racing
  5. 20/05 (Qua) às 21h00: Independiente Petrolero x Botafogo
  6. 27/05 (Qua) às 19h00: Caracas x Botafogo
Matheus Martins foi o autor do golaço do Botafogo na vitoria de virada sobre o Vasco
Matheus Martins foi o autor do golaço do Botafogo na vitoria de virada sobre o Vasco (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

GRUPO F: Grêmio

O Grêmio estreia na competição nesta quarta-feira (8) contra o Montevideo City Torque, no mítico estádio Centenario, às 21h30. O Imortal Tricolor vai ao Uruguai para iniciar mais uma jornada sul-americana em uma chave que conta com Palestino e Deportivo Riestra.

Os times do Grupo F:

  • Grêmio (Brasil)
  • Palestino (Chile)
  • Montevideo City Torque (Uruguai)
  • Deportivo Riestra (Argentina)

Agenda do Grêmio:

  • 08/04 (Qua) às 21h30: Montevideo City Torque x Grêmio
  • 14/04 (Ter) às 19h00: Grêmio x Deportivo Riestra
  • 29/04 (Qua) às 21h30: Palestino x Grêmio
  • 05/05 (Ter) às 19h00: Deportivo Riestra x Grêmio
  • 20/05 (Qua) às 21h00: Grêmio x Palestino
  • 26/05 (Ter) às 19h00: Grêmio x Montevideo City Torque
Jogadores do Grêmio comemoram gol sobre o Internacional no Campeonato Gaúcho (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)
Jogadores do Grêmio comemoram gol sobre o Internacional no Campeonato Gaúcho (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

GRUPO G: Vasco

O Vasco estreia na competição nesta terça-feira (7) contra o Barracas Central, às 19h, no Estádio Florencio Sola. O Cruzmaltino terá uma chave dura com Olímpia, tricampeão da Libertadores, e Audax Italiano.

Os times do Grupo G:

  • Olimpia (Paraguai)
  • Vasco (Brasil)
  • Audax Italiano (Chile)
  • Barracas Central (Argentina)

Agenda do Vasco:

  • 07/04 (Ter) às 19h00: Barracas Central x Vasco
  • 14/04 (Ter) às 21h00: Vasco x Audax Italiano
  • 30/04 (Qui) às 19h00: Vasco x Olimpia
  • 06/05 (Qua) às 19h00: Audax Italiano x Vasco
  • 20/05 (Qua) às 19h00: Olimpia x Vasco
  • 27/05 (Qua) às 21h30: Vasco x Barracas Central
Jogadores do Vasco comemoram gol no Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Jogadores do Vasco comemoram gol no Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

GRUPO H: Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino estreia na competição nesta quinta-feira (9) contra o Carabobo, em Valencia, às 21h30. O Massa Bruta tem o desafio de iniciar bem fora de casa em um grupo que promete grandes jogo, especialmente pela presença do River Plate. O Blooming, da Bolívia, completa a chave

Os times do Grupo H:

  1. River Plate (Argentina)
  2. Red Bull Bragantino (Brasil)
  3. Blooming (Bolívia)
  4. Carabobo (Venezuela)

Agenda do Bragantino:

  • 09/04 (Qui) às 21h30: Carabobo x Bragantino
  • 16/04 (Qui) às 21h30: Bragantino x Blooming
  • 30/04 (Qui) às 21h30: Bragantino x River Plate
  • 07/05 (Qui) às 21h30: Blooming x Bragantino
  • 20/05 (Qua) às 21h30: River Plate x Bragantino
  • 27/05 (Qua) às 21h30: Bragantino x Carabobo
Jogadores do Red Bull Bragantino comemoram gol no Brasileirão (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
Jogadores do Red Bull Bragantino comemoram gol no Brasileirão (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Mudanças no regulamento

A partir de agora, o confronto direto passa a ser o primeiro e principal critério de desempate, substituindo o saldo de gols geral, que ocupava essa posição anteriormente. Essa alteração aproxima o modelo sul-americano do sistema já amplamente utilizado em competições europeias.

A Conmebol estabeleceu três princípios internos para o desempate por confronto direto, que devem ser aplicados exclusivamente aos duelos disputados entre as equipes que terminaram empatadas em pontos. A hierarquia deste primeiro critério é a seguinte:

    1.
  1. Maior número de pontos obtidos nos confrontos diretos.
    2. 2.
  2. Maior saldo de gols nos dois jogos entre as equipes.
    3. 3.
  3. Maior número de gols marcados nos dois jogos entre as equipes.

A nova ordem de desempate completa

Caso as equipes permaneçam empatadas mesmo após a aplicação de todas as etapas do confronto direto, o regulamento prevê a análise do desempenho geral dos clubes na fase de grupos. A ordem completa e atualizada dos critérios de desempate é:

    1.
  1. Confronto direto (pontos, saldo de gols e gols marcados nos duelos entre si).
    2. 2.
  2. Maior saldo de gols (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
    3. 3.
  3. Maior número de gols marcados (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
    4. 4.
  4. Menor número de cartões vermelhos.
    5. 5.
  5. Menor número de cartões amarelos.
    6. 6.
  6. Sorteio.

O regulamento também especifica que, uma vez aplicado um critério para o desempate de duas equipes, não se retornará aos critérios anteriores em caso de empates envolvendo outras equipes do mesmo grupo.

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Troféu da Copa Sul-Americana (Foto: Daniel Duarte/AFP)

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