Sul-Americana 2026: veja agenda dos primeiros jogos da fase de grupos

A fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2026 está prestes a começar, com a primeira rodada agendada entre os dias 7 e 9 de abril. Nesta edição, o Brasil conta com sete fortes na disputa pela taça continental: Atlético-MG, Botafogo, Red Bull Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco.

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A grande final já tem data e local definidos: será disputada em jogo único no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

GRUPO B: Atlético-MG

O Atlético-MG estreia na competição nesta quarta-feira (8) contra o Puerto Cabello, no estádio Misael Delgado, às 23h. O Galo entra no torneio como um dos elencos mais fortes da competição e buscará impor seu ritmo logo no primeiro desafio fora de casa, em um grupo que também conta com Cienciano e Juventud de Las Piedras.

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Os times do Grupo B:

Atlético-MG (Brasil)

Cienciano (Peru)

Puerto Cabello (Venezuela)

Juventud de Las Piedras (Uruguai)

Agenda do Atlético-MG:

08/04 (Qua) às 23h00: Academia Puerto Cabello x Atlético-MG

Academia Puerto Cabello x Atlético-MG 16/04 (Qui) às 19h00: Atlético-MG x Juventud

Atlético-MG x Juventud 29/04 (Qua) às 21h30: Cienciano x Atlético-MG

Cienciano x Atlético-MG 05/05 (Ter) às 19h00: Juventud x Atlético-MG

Juventud x Atlético-MG 21/05 (Qui) às 19h00: Atlético-MG x Cienciano

Atlético-MG x Cienciano 27/05 (Qua) às 19h00: Atlético-MG x Academia Puerto Cabello

Atlético-MG contra a Chapecoense (Foto: Pedro Souza / Atlético)

GRUPO C: São Paulo

O São Paulo estreia na competição nesta terça-feira (7) contra o Boston River, em Montevidéu, às 21h30. O Tricolor Paulista inicia sua caminhada no Uruguai com o objetivo de buscar mais um título internacional para sua galeria de troféus. Millonarios e O'Higgins completam o grupo.

Os times do Grupo C:

São Paulo (Brasil) Millonarios (Colômbia) Boston River (Uruguai) O'Higgins (Chile)

Agenda do São Paulo:

07/04 (Ter) às 21h30: Boston River x São Paulo

Boston River x São Paulo 14/04 (Ter) às 19h00: São Paulo x O'Higgins

São Paulo x O'Higgins 28/04 (Ter) às 21h30: Millonarios x São Paulo

Millonarios x São Paulo 07/05 (Qui) às 19h00: O'Higgins x São Paulo

O'Higgins x São Paulo 19/05 (Ter) às 21h30: São Paulo x Millonarios

São Paulo x Millonarios 26/05 (Ter) às 19h00: São Paulo x Boston River

Jogadores do São Paulo comemoram gol contra o Cruzeiro no Brasileirão (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

GRUPO D: Santos

O Santos estreia na competição nesta quarta-feira (8) contra o Deportivo Cuenca, no Equador, às 19h. O Peixe precisa superar os desafios de jogar fora de casa logo na primeira rodada para ganhar confiança em um grupo que conta com a presença do San Lorenzo e do Recoleta.

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Os times do Grupo D:

Santos (Brasil) San Lorenzo (Argentina) Deportivo Cuenca (Equador) Recoleta (Paraguai)

Agenda do Santos:

08/04 (Qua) às 19h00: Deportivo Cuenca x Santos 14/04 (Ter) às 21h30: Santos x Recoleta 28/04 (Ter) às 19h00: San Lorenzo x Santos 05/05 (Ter) às 21h30: Recoleta x Santos 20/05 (Qua) às 19h00: Santos x San Lorenzo 26/05 (Ter) às 21h30: Santos x Deportivo Cuenca

Neymar em ação durante Santos x Remo pelo Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

GRUPO E: Botafogo

O Botafogo estreia na competição nesta quinta-feira (9) contra o Caracas, no Estádio Nilton Santos, às 19h. O Alvinegro carioca é o único dos brasileiros que fará sua primeira partida em casa e tentará usar a força de sua torcida para largar na frente em um grupo duro, que conta com Racing e Independiente Petrolero.

Os times do Grupo E:

Racing (Argentina) Caracas (Venezuela) Independiente Petrolero (Bolívia) Botafogo (Brasil)

Agenda do Botafogo:

09/04 (Qui) às 19h00: Botafogo x Caracas 15/04 (Qua) às 19h00: Racing x Botafogo 28/04 (Ter) às 21h30: Botafogo x Independiente Petrolero 06/05 (Qua) às 21h30: Botafogo x Racing 20/05 (Qua) às 21h00: Independiente Petrolero x Botafogo 27/05 (Qua) às 19h00: Caracas x Botafogo

Matheus Martins foi o autor do golaço do Botafogo na vitoria de virada sobre o Vasco (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

GRUPO F: Grêmio

O Grêmio estreia na competição nesta quarta-feira (8) contra o Montevideo City Torque, no mítico estádio Centenario, às 21h30. O Imortal Tricolor vai ao Uruguai para iniciar mais uma jornada sul-americana em uma chave que conta com Palestino e Deportivo Riestra.

Os times do Grupo F:

Grêmio (Brasil)

Palestino (Chile)

Montevideo City Torque (Uruguai)

Deportivo Riestra (Argentina)

Agenda do Grêmio:

08/04 (Qua) às 21h30: Montevideo City Torque x Grêmio

Montevideo City Torque x Grêmio 14/04 (Ter) às 19h00: Grêmio x Deportivo Riestra

Grêmio x Deportivo Riestra 29/04 (Qua) às 21h30: Palestino x Grêmio

Palestino x Grêmio 05/05 (Ter) às 19h00: Deportivo Riestra x Grêmio

Deportivo Riestra x Grêmio 20/05 (Qua) às 21h00: Grêmio x Palestino

Grêmio x Palestino 26/05 (Ter) às 19h00: Grêmio x Montevideo City Torque

Jogadores do Grêmio comemoram gol sobre o Internacional no Campeonato Gaúcho (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

GRUPO G: Vasco

O Vasco estreia na competição nesta terça-feira (7) contra o Barracas Central, às 19h, no Estádio Florencio Sola. O Cruzmaltino terá uma chave dura com Olímpia, tricampeão da Libertadores, e Audax Italiano.

Os times do Grupo G:

Olimpia (Paraguai)

Vasco (Brasil)

Audax Italiano (Chile)

Barracas Central (Argentina)

Agenda do Vasco:

07/04 (Ter) às 19h00: Barracas Central x Vasco

Barracas Central x Vasco 14/04 (Ter) às 21h00: Vasco x Audax Italiano

Vasco x Audax Italiano 30/04 (Qui) às 19h00: Vasco x Olimpia

Vasco x Olimpia 06/05 (Qua) às 19h00: Audax Italiano x Vasco

Audax Italiano x Vasco 20/05 (Qua) às 19h00: Olimpia x Vasco

Olimpia x Vasco 27/05 (Qua) às 21h30: Vasco x Barracas Central

Jogadores do Vasco comemoram gol no Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

GRUPO H: Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino estreia na competição nesta quinta-feira (9) contra o Carabobo, em Valencia, às 21h30. O Massa Bruta tem o desafio de iniciar bem fora de casa em um grupo que promete grandes jogo, especialmente pela presença do River Plate. O Blooming, da Bolívia, completa a chave

Os times do Grupo H:

River Plate (Argentina) Red Bull Bragantino (Brasil) Blooming (Bolívia) Carabobo (Venezuela)

Agenda do Bragantino:

09/04 (Qui) às 21h30: Carabobo x Bragantino

Carabobo x Bragantino 16/04 (Qui) às 21h30: Bragantino x Blooming

Bragantino x Blooming 30/04 (Qui) às 21h30: Bragantino x River Plate

Bragantino x River Plate 07/05 (Qui) às 21h30: Blooming x Bragantino

Blooming x Bragantino 20/05 (Qua) às 21h30: River Plate x Bragantino

River Plate x Bragantino 27/05 (Qua) às 21h30: Bragantino x Carabobo

Jogadores do Red Bull Bragantino comemoram gol no Brasileirão (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Mudanças no regulamento

A partir de agora, o confronto direto passa a ser o primeiro e principal critério de desempate, substituindo o saldo de gols geral, que ocupava essa posição anteriormente. Essa alteração aproxima o modelo sul-americano do sistema já amplamente utilizado em competições europeias.

A Conmebol estabeleceu três princípios internos para o desempate por confronto direto, que devem ser aplicados exclusivamente aos duelos disputados entre as equipes que terminaram empatadas em pontos. A hierarquia deste primeiro critério é a seguinte:

1 . Maior número de pontos obtidos nos confrontos diretos. 2 . Maior saldo de gols nos dois jogos entre as equipes. 3 . Maior número de gols marcados nos dois jogos entre as equipes.

A nova ordem de desempate completa

Caso as equipes permaneçam empatadas mesmo após a aplicação de todas as etapas do confronto direto, o regulamento prevê a análise do desempenho geral dos clubes na fase de grupos. A ordem completa e atualizada dos critérios de desempate é:

1 . Confronto direto (pontos, saldo de gols e gols marcados nos duelos entre si). 2 . Maior saldo de gols (considerando todos os seis jogos da fase de grupos). 3 . Maior número de gols marcados (considerando todos os seis jogos da fase de grupos). 4 . Menor número de cartões vermelhos. 5 . Menor número de cartões amarelos. 6 . Sorteio.

O regulamento também especifica que, uma vez aplicado um critério para o desempate de duas equipes, não se retornará aos critérios anteriores em caso de empates envolvendo outras equipes do mesmo grupo.

Troféu da Copa Sul-Americana (Foto: Daniel Duarte/AFP)

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