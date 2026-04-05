Atuação apagada de Endrick no Lyon vira destaque na imprensa internacional
Lyon não tira o 0 do placar e soma nove jogos sem vencer
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Endrick e o Lyon seguem em crise. Eliminado de duas competições nacionais e em queda na tabela da Ligue 1, o time do brasileiro empatou em 0 a 0 com o Angers, fora de casa, e agora ocupa apenas a 5ª colocação, correndo sério risco de ficar de fora da próxima edição da Champions League.
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A má fase da equipe já dura nove partidas, entre empates e derrotas, e afasta o Lyon da vice-liderança do campeonato francês. Apesar de ter se destacado recentemente pela Seleção Brasileira, contra a Croácia, Endrick não conseguiu repetir o bom desempenho pelo clube.
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Segundo a imprensa francesa, o Lyon dominou a posse de bola, mas, mais uma vez, não conseguiu criar chances efetivas.
— Apenas (o atacante português) Afonso Moreira, na ala esquerda, injetou alguma movimentação e energia no jogo, e o contraste com Endrick, completamente neutralizado por Jacques Ekomié (zagueiro do Angers) e seus companheiros, antes de ser substituído aos 73 minutos, foi gritante — destacou o jornal "Le Figaro".
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Na Espanha, o periódico "AS", país onde o brasileiro pertence ao Real Madrid, classificou a atuação de Endrick como apagada.
— O brasileiro teve uma atuação muito apagada contra o Angers , onde sua equipe só conseguiu um empate sem gols. Em seus últimos nove jogos, marcou apenas uma vez, a ponto de não ser mais considerado intocável por Paulo Fonseca — publicou o jornal.
Tradução: "Endrick, um jogo para esquecer
O brasileiro voltou a ter uma atuação muito ruim contra o Angers. Foi substituído aos 72 minutos. Marcou um gol nos últimos 9 jogos"
A última vitória do Lyon, curiosamente, também foi pelo Campeonato Francês, mas desde então o time não consegue engrenar novamente.
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