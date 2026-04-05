Endrick e o Lyon seguem em crise. Eliminado de duas competições nacionais e em queda na tabela da Ligue 1, o time do brasileiro empatou em 0 a 0 com o Angers, fora de casa, e agora ocupa apenas a 5ª colocação, correndo sério risco de ficar de fora da próxima edição da Champions League.

continua após a publicidade

A má fase da equipe já dura nove partidas, entre empates e derrotas, e afasta o Lyon da vice-liderança do campeonato francês. Apesar de ter se destacado recentemente pela Seleção Brasileira, contra a Croácia, Endrick não conseguiu repetir o bom desempenho pelo clube.

+ Endrick não segura as lágrimas após vitória do Brasil contra a Croácia; veja a cena emocionante

Segundo a imprensa francesa, o Lyon dominou a posse de bola, mas, mais uma vez, não conseguiu criar chances efetivas.

— Apenas (o atacante português) Afonso Moreira, na ala esquerda, injetou alguma movimentação e energia no jogo, e o contraste com Endrick, completamente neutralizado por Jacques Ekomié (zagueiro do Angers) e seus companheiros, antes de ser substituído aos 73 minutos, foi gritante — destacou o jornal "Le Figaro".

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Endrick em ação pelo Lyon (Foto: Reprodução Instagram)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na Espanha, o periódico "AS", país onde o brasileiro pertence ao Real Madrid, classificou a atuação de Endrick como apagada.

— O brasileiro teve uma atuação muito apagada contra o Angers , onde sua equipe só conseguiu um empate sem gols. Em seus últimos nove jogos, marcou apenas uma vez, a ponto de não ser mais considerado intocável por Paulo Fonseca — publicou o jornal.

continua após a publicidade

Jornal AS sobre atuação de Endrick na partida Angers x Lyon (Foto: reprodução/ Jornal AS)

Tradução: "Endrick, um jogo para esquecer

O brasileiro voltou a ter uma atuação muito ruim contra o Angers. Foi substituído aos 72 minutos. Marcou um gol nos últimos 9 jogos"

A última vitória do Lyon, curiosamente, também foi pelo Campeonato Francês, mas desde então o time não consegue engrenar novamente.