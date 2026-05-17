Onda de violência na Bolívia causa alteração em jogo do Botafogo pela Sula

O duelo entre Independiente Petrolero (BOL) e Botafogo, pela 5ª rodada da Sul-Americana, originalmente marcado para acontecer no Estádio Olímpico Patria, na Bolívia, foi transferido para o Paraguai, por questões de segurança. A partida segue na mesma data e horário: quarta-feira (20), às 21h (de Brasília).

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Crise política na Bolívia: manifestantes bloqueiam acessos a La Paz e pedem saída de presidente

As manifestações contra uma legislação sobre propriedades rurais na Bolívia tiveram início em abril com marchas de organizações indígenas e populares, que saíram do norte do país em direção à capital, bloqueando os acessos à capital boliviana e exigindo a saída do presidente Rodrigo Paz.

Policiais na traseira de uma caminhonete durante confrontos com manifestantes rurais em La Paz, Bolívia (Foto: AIZAR RALDES/AFP)

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Os bloqueios de rodovias se mantêm há quase duas semanas na região de La Paz. Os protestos, que miravam a lei agrária, evoluíram para uma crise de abastecimento e segurança na Bolívia. A COB (Central Operária Boliviana), principal central sindical do país, convocou greve geral por tempo indeterminado.

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Confrontos e operação policial

Neste sábado (16), a polícia boliviana empregou gás lacrimogêneo contra manifestantes em El Alto, cidade vizinha a La Paz. A ação ocorreu durante operação para remover as barreiras. Os grupos responderam atirando pedras. Repeliram veículos policiais em vários pontos de bloqueio. O governo anunciou o envio de cerca de 3.500 agentes de segurança para desmantelar as interdições.

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Jogo do Botafogo não é o único a ser alterado

Assim, por questões de segurança, o próximo jogo do Botafogo será disputado em Assunção, no Paraguai. Outros confrontos, como Always Ready x Mirassol pela Libertadores e Blooming x Carabobo pela Copa Sul-Americana, em que o time mandante é uma equipe boliviana, também foram transferidos para a capital paraguaia.

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