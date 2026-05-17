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Onda de violência na Bolívia causa alteração em jogo do Botafogo pela Sula

Protestos em La Paz terminam em cenas de violência

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/05/2026
16:14
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Onda de violência na Bolívia causa alteração em jogo do Botafogo pela Sula
imagem cameraOnda de violência na Bolívia causa alteração em jogo do Botafogo pela Sula (Foto: AIZAR RALDES / AFP)
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O duelo entre Independiente Petrolero (BOL) e Botafogo, pela 5ª rodada da Sul-Americana, originalmente marcado para acontecer no Estádio Olímpico Patria, na Bolívia, foi transferido para o Paraguai, por questões de segurança. A partida segue na mesma data e horário: quarta-feira (20), às 21h (de Brasília).

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Crise política na Bolívia: manifestantes bloqueiam acessos a La Paz e pedem saída de presidente

As manifestações contra uma legislação sobre propriedades rurais na Bolívia tiveram início em abril com marchas de organizações indígenas e populares, que saíram do norte do país em direção à capital, bloqueando os acessos à capital boliviana e exigindo a saída do presidente Rodrigo Paz.

Policiais de choque viajam na traseira de uma caminhonete durante confrontos com manifestantes rurais em Lipari, no departamento de La Paz, Bolívia, em 16 de maio de 2026. O governo da Bolívia chegou a um acordo em 15 de maio com milhares de mineiros que entraram em confronto com a polícia em um protesto que paralisou o centro de La Paz. No entanto, outros setores continuam bloqueando as vias de acesso à cidade, sede do Poder Executivo e do Congresso.
Policiais na traseira de uma caminhonete durante confrontos com manifestantes rurais em La Paz, Bolívia (Foto: AIZAR RALDES/AFP)

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Os bloqueios de rodovias se mantêm há quase duas semanas na região de La Paz. Os protestos, que miravam a lei agrária, evoluíram para uma crise de abastecimento e segurança na Bolívia. A COB (Central Operária Boliviana), principal central sindical do país, convocou greve geral por tempo indeterminado.

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Confrontos e operação policial

Neste sábado (16), a polícia boliviana empregou gás lacrimogêneo contra manifestantes em El Alto, cidade vizinha a La Paz. A ação ocorreu durante operação para remover as barreiras. Os grupos responderam atirando pedras. Repeliram veículos policiais em vários pontos de bloqueio. O governo anunciou o envio de cerca de 3.500 agentes de segurança para desmantelar as interdições.

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Jogo do Botafogo não é o único a ser alterado

Assim, por questões de segurança, o próximo jogo do Botafogo será disputado em Assunção, no Paraguai. Outros confrontos, como Always Ready x Mirassol pela Libertadores e Blooming x Carabobo pela Copa Sul-Americana, em que o time mandante é uma equipe boliviana, também foram transferidos para a capital paraguaia.

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