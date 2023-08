O outro possível confronto brasileiro é entre Goiás e Corinthians. No entanto, o Esmeraldino saiu derrotado por 3 a 0 no jogo de ida, contra o Estudiantes, na Argentina, e terá difícil missão para reverter o placar. Já o Corinthians venceu o Newell's Old Boys por 2 a 1 em Itaquera e vai à Argentina com a vantagem do empate.