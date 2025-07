Conmebol divulga calendário da Sul-Americana 2026; veja datas

Na noite desta segunda-feira (28), a Conmebol divulgou a primeira versão do calendário da Copa Sul-Americana de 2026. A competição terá sua primeira partida disputada em março, com a grande decisão a ser realizada no dia 21 de novembro. A entidade divulgará o local da decisão no futuro e as datas podem ser alteradas.

continua após a publicidade

Em ano de Copa do Mundo, as competições continentais da Conmebol terão uma pausa em suas disputas. A Copa Sul-Americana será disputada até a fase de grupos antes do torneio da Fifa, que começa no dia 11 de junho.

Antes da Copa do Mundo de seleções, serão disputados os jogos de playoff qualificatório para a Sul-Americana e os seis jogos da fase de grupos do torneio. Além disso, o sorteio dos confrontos e do chaveamento pré-oitavas de final acontecerão antes da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Conmebol divulga calendário da Libertadores 2026; veja datas

A Recopa, que reúne os campeões da Sul-Americana e da Libertadores será disputada em fevereiro. O jogo de ida, na casa do campeão da Sula 2025, acontecerá no dia 18 de fevereiro, enquanto a partida de volta, com mando do campeão da Libertadores 2025, será uma semana depois, no dia 25 do mesmo mês.

Confira as datas da Copa Sul-Americana 2026

Playoffs qualificatórios para a fase de grupos

04/03 - em jogo único

Fase de grupos

De 08/04 até 27/05

Sorteio dos playoffs das oitavas de final

03/06 - realizado na sede da Conmebol, no Paraguai

Playoffs das oitavas de final

22/07 até 29/07 - em jogos de ida e volta

Oitavas de final

12/08 até 19/08 - em jogos de ida e volta]

Quartas de final

09/09 até 16/09 - em jogos de ida e volta

Semifinal

14/10 até 21/10 - em jogos de ida e volta

Final

21/11 (sábado) - em jogo único

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte