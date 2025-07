Quando o Grêmio vencia o Alianza Lima por 1 a 0, na noite de quarta-feira (23), na Arena do Grêmio, Braithwaite teve oportunidade de ampliar e, com isso, levar a disputa dos playoffs da Copa Sul-Americana para os pênaltis. Porém, aos 37 minutos do segundo tempo, na pequena área, o centroavante dinamarquês parou em defesa de Viscarra. Nos acréscimos, Barcos empatou e sacramentou a classificação dos peruanos.

Como de praxe, Braithwaite foi um dos poucos jogadores gremistas que parou na zona mista da Arena do Grêmio, após o jogo, para conceder entrevista aos repórteres. O dinamarquês realizou uma autocrítica e disse que assume a culpa pela eliminação, caso a torcida tricolor enxergue dessa forma.

— Eu tenho mais expectativas de mim. Hoje novamente não fiz gol. Parei em um goleiro que foi muito bem. Hoje não foi o dia. Se a torcida quiser colocar a culpa em mim, não tenho problema. Sempre vou assumir a responsabilidade. Hoje não ganhamos, e meu trabalho é fazer gols, não fiz. Sou o primeiro para dizer 'não é suficiente'. Vou seguir. Seguramente vou fazer mais gols, estou convencido — garantiu.

Braithwaite agradece à torcida pelo apoio

Braithwaite admitiu frustração pela eliminação, em casa, na Copa Sul-Americana. E o centroavante sabe que não foi por falta de apoio das arquibancadas — mais de 46 mil torcedores estiveram presentes na primeira partida na Arena do Grêmio após a compra da gestão do estádio.

— Só podemos dizer obrigado para a torcida. Sempre está para apoiar-nos. Foi uma decepção que não ganhamos hoje. Mas temos jogos importantes pela frente, e só com muito trabalho vamos melhorar —disse.

Mais de 46 mil torcedores estiveram na Arena do Grêmio no jogo contra o Alianza Lima. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Agora, restou ao Grêmio apenas o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (26), às 21h, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo-SP.