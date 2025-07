A noite de playoffs da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (23), teve um duro golpe para o futebol brasileiro, mas confirmou a força de outros times do continente. Enquanto o Grêmio foi eliminado da competição, o Bolívar (BOL) e o Once Caldas (COL) carimbaram a vaga para as oitavas de final com vitórias elásticas nos placares agregados.

Bolívar e Once Caldas avançam com goleadas

O Bolívar, que já havia vencido o Palestino por 3 a 0 na Bolívia, repetiu o placar no jogo de volta, no Chile. Com gols de Cataño, Segredo e Cauteruccio, o time boliviano fez 6 a 0 no placar agregado e não deu chances ao adversário.

(Foto: Aizar Raldes/AFP)

A história foi parecida no duelo entre Once Caldas e Bulo Bulo. Após vencer por 3 a 0 fora de casa, o time colombiano aplicou um 4 a 0 na partida de volta, com gols de Barrios, Zuleta, Gómez e Quiñones, fechando o placar agregado em impressionantes 7 a 0.

Oitavas de final tomando forma: veja os confrontos da Sul-Americana

Com o avanço de Bolívar e Once Caldas e a definição de outros confrontos, as oitavas de final da Copa Sul-Americana já começam a ganhar forma. Confira os duelos já confirmados:

Alianza Lima (PER) x Universidad Católica (CHI) Central Córdoba (ARG) x Lanús (ARG) América de Cali (COL) x Fluminense (BRA) Bolívar (BOL) x Cienciano (PER) Independiente del Valle (EQU) x Mushuc Runa (EQU) Once Caldas (COL) x Huracán (ARG)

As últimas vagas serão definidas nos confrontos entre Atlético-MG x Bucaramanga e Universidad de Chile x Guaraní.