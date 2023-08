Mancini estava no cargo desde abril de 2022, na sua segunda passagem pelo clube, com um recorde de 38 vitórias, 21 empates e 38 derrotas em 97 partidas. Das últimas dez, o América venceu apenas duas: contra Corinthians, pela Copa do Brasil, e Colo Colo, pela Sul-Americana. O Coelho conseguiu avançar às oitavas na Sula, porém sofreu a virada no jogo de volta da CdB e acabou eliminado pelo Timão.