PONTO DE DESEQUILÍBRIO



Um minuto e 40 segundos. Esse foi o tempo na etapa complementar que o time brasileiro jogou em igualdade numérica antes de lance onde Tadeu deu um chutão e, na dividida, Bruno Santos foi com o pé muito alto. Após ver o lateral-direito do Esmeraldino acertar o peito de Mauro Méndez, a arbitragem do colombiano André Rojas não hesitou e mostrou o cartão vermelho direto, sem qualquer intervenção do Árbitro de Vídeo. Sete minutos depois, o trabalho com toques curtos e tentando ampliar a área de atuação para os lados do campo teve Gastón Benedetti com espaço para fazer o cruzamento e o centroavante Guido Carrillo (que entrou no intervalo) escapando da marcação para testar forte, sem chance de defesa para Tadeu.



COMEÇOU A SOBRAR



Nitidamente em processo de adaptação a dificuldade adicional para recompor a marcação, o Goiás se via perdido diante do volume de jogo que passou a ser imprimido pelo Estudiantes. Como resultado, enquanto Carrillo chegou a perder grande chance de cabeça, no mesmo estilo de lance onde abriu a contagem, o mesmo não pode se dizer de Benjamín Rollheiser. Após bola alçada pelo lado direito, a bola quicou dentro da área e, após encobrir Apodi, a pelota ficou favorável para o chute cruzado de Rollheiser que passou embaixo das pernas do marcador e entrando no extremo canto esquerdo do gol defendido por Tadeu.



Mesmo com todos os problemas em ter menos alternativas do que o oponente para sair das linhas de marcação, o Esmeraldino tentava sustentar a posse de bola e optava, habitualmente, pelos toques curtos antes de 'rifar' a bola para manter o confronto em temperatura mais favorável aos visitantes. Entretanto, mesmo sem exercer constante pressão, o Estudiantes encontrou seu terceiro gol quando um bom trabalho de movimentação ofensiva teve o corte parcial da zaga goiana caindo nos pés de Rollheiser. O camisa 10 só teve o trabalho de bater rasteiro e carimbar a ótima vitória do Pincharrata em seus domínios.



FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ESTUDIANTES 3 x 0 GOIÁS - Sul-Americana - Oitavas de final



Local: Estádio UNO, em La Plata (ARG)

Data e horário: 2 de agosto de 2023, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: André Rojas (COL)

Assistentes: Dionisio Ruiz (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Cartões amarelos: Gastón Benedetti (EST); João Magno (GOI)

Cartões vermelhos: Bruno Santos (GOI)



Gols: Guido Carrillo (8'/2°T) (1-0), Benjamín Rollheiser (17' e 38'/2°T) (3-0)



ESTUDIANTES



Andújar, Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Luciano Lollo e Gastón Benedetti; Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, Fernando Zuqui (Nicolás Palavecino, aos 33'/2°T), Benjamín Rollheiser e Franco Zapiola (Guido Carrillo, no intervalo, e Martiniano Moreno, aos 27'/2°T); Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.



GOIÁS



Tadeu; Bruno Soares, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; William Oliveira (Vinícius, aos 19'/2°T), Luis Oyama (Morelli, aos 19'/2°T) e Higor Meritão; João Magno, Anderson Oliveira (Alesson, aos 30'/2°T) e Allano (Apodi, aos 7'/2°T). Técnico: Armando Evangelista.