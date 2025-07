Fluminense conhece caminho até a final da Sul-Americana

O caminho do Fluminense até a final da Sul-Americana está desenhado. O Tricolor enfrentará o América de Cali nas oitavas de final, em jogos previstos para as semanas dos dias 13 e 20 de agosto. Por ter tido melhor campanha, a ida será na Colômbia, enquanto a volta será no Maracanã.

O time colombiano estava no grupo C na fase de grupos e se classificou em segundo lugar, atrás do Huracán, mas na frente de Corinthians e Racing de Montevideo. Nos playoffs, superou o Bahia com 2 a 0 no agregado — empatou sem gols na Arena Fonte Nova e venceu em casa por 2 a 0.

A equipe que avançar para as quartas terá um argentino pelo caminho: Lanus ou Central Córdoba. O primeiro passou na liderança do Grupo G, que contava também com Vasco (que caiu nos playoffs), Melgar e Puero Cabello, enquanto o segundo entrou pela vaga do terceiro colocado do Grupo C da Libertadores, que tinha LDU, Flamengo e Deportivo Táchira.

Na semifinal, os possíveis adversários são Universidade de Chile e Independiente-ARG, ou Alianza Lima e Universidad Católica. Do outro lado do chaveamento estão Atlético-MG e Godoy Cruz, Cienciano e Bolivar, Independiente Del Valle e Mushuc Runa, e Once Caldas e Huracán.

Premiação da Sul-Americana

Até o momento, o Fluminense faturou US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) na fase de grupos e mais US$460 mil (R$ 2,6 milhões) por cada uma das quatro vitórias conquistadas. Soma-se a esse montante os US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões) pela classificação às oitavas de final. No total, o clube arrecadou cerca de R$ 11,1 milhões na campanha. Veja os valores:

Primeira fase: US$ 225 mil (R$ 1,2 milhão) para quem jogou em casa, e US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) para quem jogou fora

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 653 mil)

Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)

Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões)

Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões)

Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões)