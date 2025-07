Um abatido Mano Menezes concedeu entrevista coletiva após a eliminação do Grêmio na Copa Sul-Americana, com o empate em 1 a 1 com o Alianza Lima-PER, na noite de quarta-feira (23), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. O treinador gremista, que apostava muito na evolução da equipe após o período de treinamento durante a Copa do Mundo dos Clubes, afirmou que foi 'otimista demais'.

— Falei bastante, explanei aquilo que eu pensava fazer, disse para vocês, mais ou menos, as ideias que iríamos percorrer, mas não estamos conseguindo fazer na velocidade que entendi que poderíamos fazer. Temos que fazer de forma mais lenta, mais segura, porque os pontos precisam ser conquistados na tabela e nós sabemos que é bem difícil o Campeonato Brasileiro — admitiu Mano.

'Aqui tem que querer mais', alerta Mano

O treinador do Grêmio destacou a importância da dedicação dos atletas para melhorar, o que soou como indireta para alguns. Posteriormente, Mano garantiu que não existe falta de vontade em qualquer jogador do elenco, mas enfatizou a entrega que é preciso ter em um clube como o Grêmio, e citou um exemplo.

— Aqui tem que querer mais, aqui você tem que dar sua vida o tempo inteiro para passar por esse momento. O clube é forte de camisa, o torcedor quer comportamento. Por que ele entendeu que Pavón está de novo no contexto e está apoiando mais? Porque ele viu isso — lembrou.

Mano elogia alguns jogadores

Mano reconheceu que o caminho é duro, mas disse ter visto algumas coisas positivas, mesmo com a eliminação para o Alianza Lima. Além de Pavón, o treinador gremista elogiou jogadores jovens e menos badalados, como Riquelme, que iniciou entre os titulares, e André Henrique, que entrou no intervalo do jogo.