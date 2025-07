Após polêmica com pagamentos, escalação do Atlético-MG chama atenção: ‘Tapa na cara’

O Atlético-MG está escalado para enfrentar o Bucaramanga nesta quinta-feira (24). O alvinegro entra em campo nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da Sul-Americana. O Galo precisa de apenas um empate, depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0. Os nomes escolhidos por Cuca repercutiram na web por conta das polêmicas com pagamentos atrasados durante a semana.

A terça-feira (22) foi bastante movimentada no Atlético-MG. Às 16h (de Brasília) surgiu a notícia de que Rony havia pedido rescisão do contrato com o Atlético. O jogador entrou na justiça e pediu o fim do vínculo por conta de atraso de pagamentos por parte do clube.

Após a repercussão, o Galo soltou uma nota aos jornalistas informando que foi notificado pela Justiça do Trabalho do caso. O clube afirmou que todos os salários estão em dia, com uma parcela do direito de imagens atrasada em dois dias.

Outros jogadores notificaram o Galo extrajudicialmente sobre o atraso de pagamentos. Entre eles estão Arana, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa. Júnior Santos também se posicionou. Parte da imprensa apontou o jogador como um dos atletas que acionou o Atlético extrajudicialmente.

Apesar do imbróglio, parte dos jogadores citados entre os que cobraram o clube apareceram na escalação do técnico Cuca. A escolha dos 11 repercutiu na web.

Escalação do Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Caio; Fausto Vera, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Hulk.

Cuca manda uma equipe muito próxima da considerada ideal. O Atlético não conta com Alan Franco, que está suspenso, Arana, que está lesionado. Além disso, Patrick, Caio Maia e Cadu estão no DM do clube.

