A fase pouco artilheira dos atacantes do Verdão, fez com que a torcida do Palmeiras se manifestasse nas redes sociais após Deyverson marcar mais uma vez diante do Flamengo. Vice-artilheiro do Brasileirão, com oito gols, o atacante do Cuiabá vive ótima fase e fez a alegria dos alviverdes com o gol que selou a vitória por 3 a 0 sobre o time de Sampaoli.