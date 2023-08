!ERA PRA MATAR O JOGO! No fim da partida, aos 44, Thiago Galhardo quase marcou uma pintura no Defensores del Chaco. O atacante do Fortaleza limpou toda a defesa do Libertad e finalizou com categoria, de chapa, mas viu o goleiro Martín Silva operar mais uma grande defesa no jogo e impedir um placar mais elástico.