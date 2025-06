Dodi almeja título da Sul-Americana pelo Grêmio: ‘queremos muito’

A melhora pouco antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes dá perspectiva de que o Grêmio possa fazer um segundo semestre superior ao primeiro. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o volante Dodi projetou a metade final da temporada, em que o Tricolor Gaúcho terá pela frente, além do Campeonato Brasileiro, as fases eliminatórias da Copa Sul-Americana.

— Conquistamos bons resultados antes da pausa e estamos focados em seguir nessa crescente. Vamos aproveitar esse período agora para treinar forte e ajustar o que for necessário. A Sul-Americana é uma competição que queremos muito, e o Brasileiro ainda tem muita coisa pela frente. Vamos lutar em cada jogo para representar bem essa camisa — vislumbrou Dodi.

Calendário do Grêmio seguirá apertado no segundo semestre

Apesar da eliminação na Copa do Brasil, na terceira fase, para o CSA, o calendário seguirá apertado para o Grêmio. Em julho, por exemplo, o Imortal terá três jogos 'extras': Recopa Gaúcha, contra o São José, no dia 8, e playoff da Copa Sul-Americana, diante do Alianza Lima-PER, nos dias 16 e 23. A sequência de partidas a cada três ou quatro dias, que castigou o Tricolor no primeiro semestre, seguirá no segundo.

— É uma sequência intensa, principalmente para quem joga numa posição que exige bastante, como é o caso do meio-campo. Também atuamos muitas vezes sem conseguir nos recuperarmos totalmente de um jogo. É um calendário exigente, por isso o trabalho de preparação física acaba sendo fundamental para todos — analisou Dodi.

Dodi com a bola em treinamento do Grêmio no CT Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

É o que a comissão técnica do Grêmio faz na retomada dos treinamentos após dez dias de recesso. Desde segunda-feira (23), as atividades têm ênfase em trabalhos de força e potência, para que os atletas possam suportar a alta demanda de jogos.