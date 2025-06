Quanto custa ir para a final da Sul-Americana na Bolívia? Veja valores

Com a definição do chaveamento da Sul-Americana 2025, os torcedores já começam a projetar a possibilidade de acompanhar de perto a grande final da competição, que acontecerá no dia 22 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes das oitavas, ainda serão disputados os playoffs, que definirão os últimos classificados para o mata-mata. A competição conta com fortes candidatos brasileiros: Grêmio, Bahia, Fluminense, Vasco e Atlético-MG seguem vivos na briga pelo título.

✈️ Passagens aéreas: qual o custo da viagem?

Para quem pretende viajar saindo de São Paulo, os preços das passagens aéreas giram em torno de R$ 2.200, considerando ida na quinta-feira (20/11) e retorno no domingo (23/11).

continua após a publicidade

Já quem parte do Rio de Janeiro precisa preparar um pouco mais o bolso: os bilhetes custam cerca de R$ 4.500 para as mesmas datas. A expectativa é que os preços possam subir à medida que a final se aproxima, principalmente se clubes com grandes torcidas estiverem na decisão.

🎟️ Ingressos: quanto custará ver a final de perto?

Ainda não foram divulgados os valores oficiais dos ingressos para a final da Sul-Americana de 2025, mas é possível ter uma referência com base no ano anterior. Em 2024, os preços variaram entre R$ 285 (setores mais populares) e R$ 1.100 (categorias premium).

continua após a publicidade

A tendência é de que os valores permaneçam em faixa semelhante, mas ajustes podem ser feitos conforme o estádio escolhido e a demanda.

🏨 Hospedagem: onde ficar e quanto gastar?

Em Santa Cruz de la Sierra, há diversas opções de hospedagem, especialmente na região turística central. É possível encontrar hotéis com diárias a partir de R$ 200. Assim, para uma estadia de três noites, o custo pode variar de R$ 600 a R$ 1.500, dependendo do nível de conforto desejado.

💸 Quanto custa a viagem completa?

➡️ Passagem aérea: R$ 2.200 a R$ 4.500

➡️ Ingresso: R$ 285 a R$ 1.100

➡️ Hospedagem (3 noites): R$ 600 a R$ 1.500

Ou seja, o investimento para acompanhar a final da Sul-Americana de perto pode variar de aproximadamente R$ 3.085 (no cenário mais econômico) até mais de R$ 7.100, considerando escolhas mais confortáveis.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.