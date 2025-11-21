Durante o intervalo da partida entre Atlético Mineiro e Lanús, pela final da Sul-Americana, a banda paraguaia Kchiporros fará um show inédito na decisão da competição. A Conmebol anunciou nesta sexta-feira (21) que o grupo local se juntará à lista das outras duas atrações da final antes da bola rolar. Entretanto, a apresentação da banda não acontecerá no estádio Defensores Del Chaco, onde acontece a partida, e será realizado na Costanera de Asunción, local na orla da capital do Paraguai onde foi montada uma fan fest.

Essa é apenas a segunda vez que uma competição do continente americano terá um show no intervalo, sendo a primeira em competições de clubes da Conmebol e em solo sul-americano. A outra apresentação durante o intervalo aconteceu sob o comando da cantora colombiana Shakira, que esteve durante a final da Copa América de 2024, quando fez um curto show em Miami, nos EUA, entre os tempos da decisão jogada por Argentina e Colômbia.

A banda paraguaia Kchiporros completa a grande de show, que será aberta por apresentações do grupo argentino Los de Fuego e o brasileiro Dudu Galo Doido, cada um representando uma equipe da final do torneio continental.

Nas redes sociais, a Conmebol divulgou o show e um link para torcedores retirem de forma gratuita os ingressos para assistir à banda durante o intervalo do jogo. Para retirar as entradas, basta acessar os canais oficiais da entidade e as redes sociais da confederação.

Venda de ingressos para a final da Sul-Americana

A Conmebol disponibilizou dois lotes de ingressos para a decisão entre Atlético-MG e Lanús. Os preços dos ingressos iniciam em 130 dólares, cerca de R$ 700. No total, duas categorias de ingressos estão sendo comercializados, além de uma terceira destinada ao público local.

Os ingressos mais caros chegam a custar 200 dólares, ou pouco mais de R$ 1.000, referentes à Categoria 1. As torcidas de Galo e Lanús têm acesso as duas categorias de ingresso e existem dois setores do estádio exclusivos a cada uma das torcidas, localizado a atrás dos gols. Outros dois, nas laterais do campo, são setores mistos.

As vendas acontecem exclusivamente através do site oficial da confederação. A Conmebol ressalta que a plataforma utiliza uma taxa de câmbio de referência no momento da publicação. Isso significa que a cobrança em dólares ou em guaranis (moeda paraguaia) pode variar na conversão para o real a depender da cotação no momento do ato da compra.