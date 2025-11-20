Titular do Atlético-MG tem lesão confirmada às vésperas da final

A assessoria do Atlético confirmou na tarde desta quinta-feira (20) a lesão do volante Alan Franco. O atleta se lesionou durante partida da seleção do Equador na última terça-feira (18).

A assessoria do Atlético confirmou na tarde desta quinta-feira (20) a lesão do volante Alan Franco. O atleta se lesionou durante partida da seleção do Equador na última terça-feira (18).

continua após a publicidade

O jogador foi substituído aos 20 minutos do amistoso contra a Nova Zelândia. alegando dores. Após exames realizados pelo departamento médico do Galo, foi constatada uma lesão na região do quadril. O clube informou que o jogador já está em fisioterapia.

Antes, o atleta já havia atuado na última quinta-feira (13), quando sua seleção empatou em 0 a 0 contra o Canadá. Ficou em campo durante quase toda a partida, saiu apenas aos 40 da segunda etapa. Alan Franco vem de uma sequência de jogos pelo Atlético e emendou na seleção. Atuou em cinco partidas em menos de 20 dias.

continua após a publicidade

O volante é peça chave do esquema de Sampaoli e deve ficar de fora da final da Copa Sul-Americana. Caso não jogue, o treinador argentino pode optar por escalar Gabriel Menino ou Fausto Vera, opções diretas da posição.

Alan Franco do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Final Sul-Americana

Atlético e Lanús se enfrentam neste sábado às 17h no estádio Defensores del Chaco em Assunção no Paraguai. Quem vencer leva o troféu para casa, em caso de empate no tempo normal, o caneco será decidido nas penalidades máximas,

continua após a publicidade

Em outras ocasiões os times se já estiveram frente a frente em duas decisões continentais. Foram válidas pela final da Copa Conmebol de 1997 e Recopa em 2014. O Galo levantou o troféu nas duas oportunidades.

Convocados se juntam ao elenco

Além de Alan Franco (Equador), outros dois atletas estiveram com suas seleções durante essa data fifa de Novembro. Junior Alonso esteve com a seleção paraguaia e Iván Román atuou pela seleção chilena.

Alonso atuou no último sábado (15) na derrota para os Estados Unidos por 2 a 1, no entanto não atuou nessa terça em outro amistoso contra o México. O pedido foi feito pelo Atlético e acatado pelo treinador Gustavo Alfaro que entendeu a curta distância para a decisão e a importância do jogador para o Galo na Final da Sul-Americana.

Já Iván Román atuou em dois amistosos pelo Chile. No entanto no último nesta terça-feira foi expulso aos 32 minutos do primeiro tempo e não atuou mais.

Os jogadores encontraram com a delegação em Assunção para reta final de preparação para a grande final.