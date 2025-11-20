Atlético-MG e Lanús já decidiram duas finais continentais: relembre

Atlético e Lanús decidem no próximo sábado (22) quem levantará a taça de campeão da Copa Sul-Americana 2025. Os times se já estiveram frente a frente em duas decisões continentais. O Lance! relembra os confrontos, confira.

A duas ocasiões foram válidas pela final da Copa Conmebol de 1997 e Recopa em 2014. O Galo levantou o troféu nas duas oportunidades.

Copa Conmebol 1997

A copa Conmebol é um antigo torneio criado pela entidade continental que deu origem a Copa Sul-Americana. Antes de 1997 o Atlético já havia conquistado o torneio uma vez, em 1992 quando bateu o Olímpia na final.

Na final de 1997, Atlético e Lanús decidiram a competição em um confronto de ida marcado por grande confusão e pancadaria. A briga generalizada foi tão grande, que o treinador atleticano Emerson Leão precisou realizar uma cirurgia no rosto devido aos golpes sofridos.

Já no duelo na bola, quem se deu melhor foi o Galo, que se impôs e venceu na argentina por 4 a 1 com gols de Bruno, Serrizuela (contra), Hernane e Valdir Bigode.

Na partida de volta, o alvinegro administrou a vantagem e o jogo terminou empatado em 1 a 1 com gol do meio campista Jorginho. Quase 40 mil pessoas estiveram presentes no Mineirão para gritar ver a equipe levantar a segunda taça do torneio.

Escalação do Atlético contra o Lanús no jogo de volta: Taffarel, Bruno, Neguete, Sandro Barbosa, Dedê; Roberto, Hernani, Jorginho; Almir (Edgar), Valdir e Marques. Técnico: Emerson Leão

Recopa Sul-Americana 2014

Atlético vencedor da Libertadores 2013, e Lanús vencedor da Copa Sul-Americana do mesmo ano, se enfrentaram no início de 2014 pela Recopa. Assim como na Copa Conmebol de 97 a decisão foi em jogo de ida e volta, com o primeiro confronto na Argentina e o segundo no Brasil.

No jogo de ida, em La Fortaleza, quem se deu melhor novamente foi o Galo. Diego Tardelli marcou o gol da vitória por 1 a 0 da equipe mineira.

Na volta mais de 50 mil pessoas presenciaram um jogo movimentado e cheio de reviravoltas. No tempo normal a equipe argentina venceu por 3 a 2 levando a partida para a prorrogação. A partir daí só deu Galo, com gols contra de Gustavo Goméz (hoje no Palmeiras) e Victor Ayala o placar terminou 4 a 3 e massa atleticana comemorou mais um título.

Escalação do Atlético contra o Lanús no jogo de volta: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Emerson Conceição; Pierre, Donizete e Ronaldinho Gaúcho; Maicosuel, Diego Tardelli e Jô. Técnico Levir Culpi.