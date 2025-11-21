Atlético-MG busca título inédito da Sul-Americana para coroar temporada de reconstrução

O título da Sul-Americana é o grande objetivo do Atlético-MG na temporada. O clube enxerga a conquista como a chance de “salvar” um ano marcado por dificuldades e, ao mesmo tempo, iniciar 2026 com um impulso importante: a vaga direta na Libertadores.

A temporada de 2025 começou de forma turbulenta para o Galo. A equipe ainda lidava com a frustração da perda da Libertadores do ano anterior para o Botafogo e, sem conseguir se classificar para a competição continental, precisou rever planos e estabelecer novas metas.

Diante desse cenário, a Sul-Americana passou a ser tratada desde o início como prioridade absoluta. Além da possibilidade de levantar o troféu, a diretoria via na competição a oportunidade de garantir o retorno à Libertadores. Com isso, o Atlético-MG conduziu toda a sua trajetória no ano com foco claro e direcionado a essa conquista.

Trajetória do Atlético

A fase de grupos do Atlético na Sul-Americana não foi tranquila como se esperava. A equipe caiu em um grupo considerado bastante acessível, que tinha Cienciano (PER), Caracas (VEN) e Deportes Iquique (CHI).

A equipe mineira não conseguiu se classificar em primeiro e avançar direto as oitavas. Teve apenas duas vitórias em seis partidas, além de três empates e uma derrota, somando 9 pontos e indo para os playoffs da competição.

Nessa fase, enfrentou o Atlético Bucaramanga, equipe colombiana que vinha da Copa Libertadores. Na ida, o Galo venceu na Colômbia por 1 a 0 e parecia ter a classificação encaminhada. No entanto, sofreu o revés dentro da Arena MRV, o mesmo resultado para o Bucaramanga e a decisão ficou para os pênaltis. Apareceu o primeiro herói da campanha, Éverson brilhou, defendeu cobranças e marcou para consolidar o acesso às oitavas.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Nas oitavas, o adversário da vez foi o Godoy Cruz (ARG), com o jogo de Ida na Argentina, e a volta em Belo Horizonte. No primeiro jogo, 90 minutos difíceis, o Galo começou perdendo mas conseguiu virar a partida nos minutos finais, 2 a 1.

A volta o roteiro foi mais tranquilo, Natanael marcou e aumentou a vantagem. O Galo administrou e não sofreu, venceu por 1 a 0 e se classificou para a próxima fase.

Contra o Bolívar (BOL) foi o duelo das quartas, o Galo precisou jogar contra dois adversários, o time boliviano e altitude de 4000 metros em La paz. A ida, nas alturas, o Galo conseguiu empatar em 2 a 2 e levar a decisão para a Arena.

Um jogo dramático, com chute na trave, pressão e chuva de finalizações, mas a bola parecia não querer entrar. Até que surge o segundo herói da Sula, este improvável, Bernard que entrou no lugar de Alexsander machucado marcou nos acréscimos do segundo tempo e garantiu o Galo na semifinal.

(Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Na semifinal, o Galo teve pela frente o Independiente del Valle (EQU), equipe bicampeã da competição e conhecida por atrapalhar a vida dos brasileiros. O primeiro confronto foi no Equador, e o segundo em BH.

Na Ida, o Galo conseguiu arrancar um importante empate nos acréscimos após sofrer muito durante os 90 minutos, levou o empate de 1 a 1 para casa. Hulk e Dudu saíram do banco para mudar a história do jogo.

Na volta, o terceiro herói do Galo, esse, nada improvável, Hulk quebrou um jejum de 15 partidas sem marcar e foi figura importante na partida, além de Dudu que também fez excelente jogo. O Atlético venceu por 3 a 1 e selou celebrou com a torcida a vaga na grande decisão da Copa Sul-Americana.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

El comandante Sampaoli

Uma das figuras desse Atlético finalista da Sul-Americana é Jorge Sampaoli. O treinador chegou ao Galo no início de Setembro com o objetivo de colocar o time nos trilhos após ano ruim que Cuca vinha fazendo à frente da equipe.

O treinador encontrou muitas dificuldades no início, tanto na parte tática quanto técnica. Além disso sofreu com muitas perdas por lesão, titulares importantes se machucaram e ficaram de fora, Lyanco, Cuello, Alexsander entre outros.

No entanto o comandante implementou sua filosofia de jogo e montou uma base que foi se consolidando ao longo das partidas. A linha de três defensores com dois alas, e um ataque móvel e cooperativo são traços importantes na equipe.

Além disso, o treinador também foi importante na parte mental dos atletas. Principalmente aqueles "esquecidos" no elenco como Vitor Hugo e Bernard, que foram recuperados e viraram peças fundamentais no time do argentino.

O treinador busca seu segundo título de Sul-Americana na carreira, em 2011 conquistou com Universidad de Chile. Além disso quer acabar com um jejum de mais de cinco anos sem levantar um troféu, o último foi na sua primeira passagem pelo Galo quando ganhou o Mineiro de 2020.

(foto: Pedro Souza / Atlético)

Final da Sul-Americana 2025

Atlético e Lanús se enfrentam neste sábado às 17h, no Estádio Defensores del Chaco em Assunção no Paraguai. A decisão é em jogo único, quem vencer leva, em caso de empate o campeão será conhecido nas penalidades máximas.