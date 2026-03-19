Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez anunciou nesta quinta-feira (19) que a final da Sul-Americana 2026 acontecerá no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. A data prevista para a decisão em jogo único é 21 de novembro, em horário ainda a ser ser definido.

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Desde que as competições sul-americanas de clubes passaram a ter final única, em 2019, esta será a primeira realizada na Colômbia.

- Barranquilla se prepara para a final da CONMEBOL Sul-Americana 2026! Sábado, 21 de novembro, será uma festa de futebol para La Gran Conquista! - escreveu o presidente da entidade, em suas redes sociais.

Sul-Americana 2026

Tudo pronto para a Grande Conquista. Em 2026, a Sul-Americana contará com sete clubes brasileiros na fase de grupos: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino, Vasco e Botafogo. A seguir, o Lance! apresenta todos os detalhes sobre o sorteio, a divisão por potes e o formato da competição nesta edição.

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Os potes foram definidos com base no ranking da Conmebol, divulgado no início do ano, embora a entidade ainda deva confirmar a distribuição de forma oficial nos próximos dias. Cada grupo contará com uma equipe de cada pote.

Equipes do mesmo país não podem se enfrentar nesta fase da competição, que inicia em 7 de abril e termina em 27 de maio. O Bahia, eliminado na segunda fase preliminar da Libertadores, não disputará competições continentais nesta temporada. Veja os grupos dos times brasileiros.

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