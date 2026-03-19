Sul-Americana 2026: os estrangeiros que podem ser pedras no sapato do Brasil

Nesta quinta-feira (19), a Conmebol realiza o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a partir das 20h30 (de Brasília), em Luque, no Paraguai. Com sete representantes brasileiros na competição – Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino, Vasco e Botafogo –, a expectativa é de uma presença forte do país na luta pelo título. Mas, assim como na Libertadores, os estrangeiros prometem dar trabalho. O Lance! apresenta cinco nomes para ficar de olho na Sul-Americana 2026.

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Gonzalo Montiel (River Plate)

Ídolo do River Plate, campeão do mundo pela Argentina em 2022 e vencedor de Libertadores e Europa League, Gonzalo Montiel é daqueles jogadores que dispensam longas apresentações. O lateral-direito de 29 anos vive grande fase na temporada e chega à Sul-Americana como uma das principais armas do time de Eduardo Coudet.

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Em 10 jogos no ano, todos como titular, Montiel marcou três gols – média de um a cada 300 minutos – e deu uma assistência. São 1,3 finalização por partida e 1,7 passe decisivo, números expressivos para um defensor. Na marcação, acumula 1,2 desarme por jogo, 1,8 corte e 3,9 bolas recuperadas, além de vencer 73% dos duelos aéreos. Com quatro jogos sem sofrer gols, o camisa 4 é peça fundamental na solidez defensiva do River.

Vitor Roque disputa bola com Montiel em Palmeiras x River (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Aníbal Moreno (River Plate)

Destaque do Palmeiras nas últimas temporadas, Aníbal Moreno trocou o Verdão pelo River Plate e rapidamente se firmou como um dos pilares do meio-campo argentino. Mesmo em um ano irregular do clube, o volante de 26 anos mantém a regularidade que o levou a estrear pela seleção argentina.

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Em 10 partidas na temporada, todas como titular, Moreno ainda não balançou as redes, mas contribuiu com uma assistência. Seu protagonismo aparece na proteção à zaga: são 2,7 desarmes por jogo, 2,1 interceptações e 5,5 bolas recuperadas. A precisão nos passes chega a 85%, com 92% de aproveitamento no campo defensivo. Experiente e cascudo, é o tipo de jogador que faz a diferença em jogos equilibrados.

Fausto Vera (River Plate)

Conhecido do futebol brasileiro, Fausto Vera defendeu Corinthians e Atlético-MG antes de se transferir para o River Plate. Foram 155 jogos no Brasil, com cinco gols e cinco assistências, números que mostram sua capacidade de chegada ao ataque. Na Argentina, porém, o meio-campista ainda busca repetir o mesmo desempenho.

Em nove jogos na temporada, todos como titular, Vera ainda não marcou nem deu assistências. As finalizações aparecem (2,4 por jogo), mas a pontaria tem falhado. Por outro lado, mantém boa eficiência nos passes (92% de acerto) e contribui defensivamente com 1,6 desarme e 4,4 bolas recuperadas por partida. Pelo conhecimento do futebol brasileiro, pode ser uma peça perigosa em eventuais confrontos contra times do país.

Santiago Sosa (Racing)

Cobiçado por clubes brasileiros como Cruzeiro, Vasco, Palmeiras e Flamengo, Santiago Sosa vive grande momento no Racing. Campeão da Sul-Americana e da Libertadores nos últimos anos, o volante de 26 anos se firmou como um dos principais nomes da equipe de Gustavo Costas, mesmo atuando em uma função mais defensiva.

Em 10 jogos na temporada, todos como titular, Sosa ainda não participou diretamente de gols, mas seu impacto se mede em outros números. São 5,1 cortes por partida, 1,9 interceptação e 1,4 desarme, com aproveitamento de 65% nos duelos aéreos. O volante também se destaca na saída de bola, com 84% de acerto nos passes. Com cinco jogos sem sofrer gols, é a âncora defensiva do Racing e uma dor de cabeça para qualquer ataque adversário.

Radamel Falcao (Millonarios)

Radamel Falcao dispensa apresentações. Aos 40 anos, o astro colombiano vive boa fase no Millonarios e segue sendo uma ameaça real na área adversária. Com passagens de peso por Porto, Atlético de Madrid, Monaco e Manchester United, o Tigre carrega no currículo o faro de gol que o consagrou como um dos grandes centroavantes de sua geração.

Na temporada, Falcao soma cinco jogos e um gol marcado – um a cada 173 minutos em campo. Apesar da minutagem reduzida, segue sendo opção letal nos momentos decisivos. Sua presença em campo muda a dinâmica do ataque colombiano e exige atenção redobrada de qualquer defesa.

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