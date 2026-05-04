Como visitante, Atlético-MG tem apenas uma vitória contra equipes uruguaias
Galo não tem bom retrospecto contra os vizinhos sul-americanos em território rival
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O Atlético não tem um bom aproveitamento quando enfrenta equipes uruguaias fora de casa em competições internacionais. Até aqui, a equipe soma apenas uma vitória e tenta, diante do Juventud, pela Sul-Americana, melhorar esse retrospecto e seguir viva na briga por uma vaga na próxima fase.
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Jogando em território uruguaio, o Galo já disputou seis partidas ao longo da história, com desempenho negativo: são três derrotas, dois empates e apenas um triunfo, o que representa um aproveitamento de 28%.
A única vitória atleticana no Uruguai aconteceu em 2019, pela fase preliminar da Libertadores. Na ocasião, o Atlético venceu o Defensor por 2 a 0, em Montevidéu, com gols de Réver e Cazares, no jogo de ida da fase final da pré-Libertadores. No confronto de volta, um empate sem gols garantiu a classificação do Galo para a fase de grupos daquela edição.
Confira os demais confrontos do Atlético contra equipes uruguaias atuando no Uruguai:
- Peñarol 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores 2024
- Nacional 1 x 0 Atlético - Copa Libertadores 2019
- Defensor Sporting 0 x 2 Atlético - Copa Libertadores 2019
- Danubio 2 x 2 Atlético - Copa Libertadores 2019
- Peñarol 2 x 2 Atlético - Copa Mercosul 2000
- Bella Vista 1 x 0 Atlético - Copa Libertadores 2000
Situação do Atlético na Sul-Americana
O Atlético vive uma situação delicada na Copa Sul-Americana e precisa vencer para seguir com chances de classificação à próxima fase. O Galo ocupa a lanterna do Grupo B, com três pontos conquistados. À sua frente aparecem Puerto Cabello, também com três pontos, o Juventud, com quatro, e o Cienciano, líder com sete.
Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. O segundo lugar, por sua vez, disputa um playoff contra equipes eliminadas da Libertadores.
Atlético e Juventud se enfrentam nesta terça-feira (5), às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela quarta rodada da fase de grupos da competição.
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