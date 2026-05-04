A quarta rodada da Copa Sul-Americana terá início na noite desta terça-feira (5) com muitos jogos durante toda a semana do torneio continental. Pelo lado brasileiro, sete times estão em disputa em busca de tentar uma classificação antecipada para a próxima fase da competição.

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Pela ordem de grupos, o Atlético-MG é o time brasileiro que está no B, mas vive uma situação complicada na tabela de classificação, na lanterna, com apenas três pontos. O líder é o Cienciano, com sete, seguido pelo Juventud, com quatro, e que é o próximo adversário do Galo, na terça-feira (5), às 19h (de Brasília). O Puerto Cabello é o terceiro da chave, com a mesma pontuação do time mineiro.

Já o São Paulo aparece na liderança do Grupo C da Sul-Americana, com sete pontos. O próximo adversário do Tricolor é o O'Higgins, vice-líder com seis pontos, em duelo que será disputado no Chile, na quinta-feira (7), às 19h (de Brasília). O Millonarios é o terceiro da chave, com quatro pontos, seguido pelo Boston River, que ainda não pontuou.

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O Santos está no Grupo D e vive uma situação delicada neste momento. Na lanterna da chave, o Peixe soma dois pontos e ainda não venceu. Nesta terça-feira (5), o time vai enfrentar o Deportivo Recoleta, penúltimo colocado com três pontos, em partida que vai acontecer às 21h30 (de Brasília), no Paraguai. Os outros times do grupo são o líder San Lorenzo, com cinco pontos, e o Deportivo Cuenca, com três.

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O Botafogo está no Grupo E da Sul-Americana e é o líder, com sete pontos. Atrás do time brasileiro estão o Caracas, com cinco pontos, seguido pelo Racing, com quatro e que é o próximo adversário desta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Por fim, o lanterna Independiente Petrolero, que ainda não pontuou.

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Entre os brasileiros, quem aparece no Grupo F é o Grêmio, que é o vice-líder com quatro pontos, dois atrás do Montevideo City Torque. Em terceiro lugar está o Deportivo Riestra, com quatro pontos e que é o próximo adversário do Tricolor. A partida será nesta terça-feira (5), às 19h (de Brasília), na Argentina. O lanterna da chave é o Palestino, que tem dois pontos.

O Vasco está no Grupo G e vive uma situação de muita disputa neste momento. Na liderança, o Cruz-Maltino tem a mesma pontuação de Olimpia e Audax Italiano, todos com quatro pontos. O último, aliás, é o rival do brasileiro nesta rodada, na quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Chile. O Barracas Central tem um ponto a menos que os times desta chave.

Fechando a lista de brasileiros na competição aparece o RB Bragantino, terceiro colocado do Grupo H, com três pontos. O líder da chave é o River Plate, com sete, seguido pelo Carabobo, com seis. O lanterna é o Blooming, com um ponto até aqui, e adversário do Massa Bruta nesta quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), na Bolívia.

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