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Sorteio da Sul-Americana de 2026: onde assistir ao vivo, horário e potes do evento

Brasil terá sete representantes na fase de grupos da Grande Conquista deste ano

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
08:30
sul-americana
imagem cameraTaça da Copa Sul-Americana de 2025, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/GazetaPress)
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O sorteio da fase de grupos da Sul-Americana de 2026 será realizado nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Sete clubes brasileiros participarão da competição: Atlético-MGSão PauloGrêmioSantosBragantinoVasco e Botafogo. Na sequência, o Lance! detalha o funcionamento do sorteio, a divisão dos potes e o formato da competição nesta edição.

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Os potes já podem ser definidos com base no ranking da Conmebol, divulgado no início do ano, embora a entidade ainda deva confirmar a distribuição de forma oficial nos próximos dias. Cada grupo contará com uma equipe de cada pote.

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Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos estão no Pote 1, enquanto Bragantino e Vasco aparecem no Pote 2, e o Botafogo integra o Pote 4. O Bahia, eliminado na segunda fase preliminar da Libertadores, não disputará competições continentais nesta temporada.

No sorteio, o primeiro integrante de cada chave será definido a partir do pote 1, e assim sucessivamente. Clubes do mesmo país não podem integrar o mesmo grupo em nenhuma circunstância. Diferentemente da Libertadores, a competição não prevê exceções para equipes oriundas do pote 4, como seria o caso do Botafogo.

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Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆

Pote 1

  • River Plate (ARG)
  • Atlético-MG (BRA)
  • São Paulo (BRA)
  • Racing (ARG)
  • Grêmio (BRA)
  • Olimpia (PAR)
  • Santos (BRA)
  • América de Cali (COL)

Pote 2

  • San Lorenzo (ARG)
  • Red Bull Bragantino (BRA)
  • Palestino (CHI)
  • Millonarios (COL)
  • Caracas (VEN)
  • Vasco (BRA)
  • Cienciano (PER)
  • Tigre (ARG)

Pote 3

    1.
  1. Audax Italiano (CHI)
    2. 2.
  2. Blooming (BOL)
    3. 3.
  3. Academia Puerto Cabello (VEN)
    4. 4.
  4. Boston River (URU)
    5. 5.
  5. Montevideo City Torque (URU)
    6. 6.
  6. Deportivo Cuenca (EQU)
    7. 7.
  7. Independiente Petrolero (BOL)
    8. 8.
  8. Macará (EQU)

Pote 4

    1.
  1. Alianza Atlético (PER)
    2. 2.
  2. Barracas Central (ARG)
    3. 3.
  3. Deportivo Riestra (ARG)
    4. 4.
  4. Recoleta (PAR)
    5. 5.
  5. Botafogo (BRA)
    6. 6.
  6. Juventud (URU)
    7. 7.
  7. O'Higgins (CHI)
    8. 8.
  8. Carabobo (VEN)

Calendário da Grande Conquista 📆

  • Playoffs classificatórios: 4 de março
  • Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
  • Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
  • Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
  • Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
  • Quartas de final: 9 e 16 de setembro
  • Semifinais: 14 e 21 de outubro
  • Final: 21 de novembro
Onze inicial do Lánus, atual campeão da Sul-Americana, antes de partida (Foto: Divulgação/Lanús)
Onze inicial do Lánus, atual campeão da Sul-Americana, antes de partida em 2025 (Foto: Divulgação/Lanús)

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