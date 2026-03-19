Sorteio da Sul-Americana de 2026: onde assistir ao vivo, horário e potes do evento
Brasil terá sete representantes na fase de grupos da Grande Conquista deste ano
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O sorteio da fase de grupos da Sul-Americana de 2026 será realizado nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Sete clubes brasileiros participarão da competição: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino, Vasco e Botafogo. Na sequência, o Lance! detalha o funcionamento do sorteio, a divisão dos potes e o formato da competição nesta edição.
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Os potes já podem ser definidos com base no ranking da Conmebol, divulgado no início do ano, embora a entidade ainda deva confirmar a distribuição de forma oficial nos próximos dias. Cada grupo contará com uma equipe de cada pote.
Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos estão no Pote 1, enquanto Bragantino e Vasco aparecem no Pote 2, e o Botafogo integra o Pote 4. O Bahia, eliminado na segunda fase preliminar da Libertadores, não disputará competições continentais nesta temporada.
No sorteio, o primeiro integrante de cada chave será definido a partir do pote 1, e assim sucessivamente. Clubes do mesmo país não podem integrar o mesmo grupo em nenhuma circunstância. Diferentemente da Libertadores, a competição não prevê exceções para equipes oriundas do pote 4, como seria o caso do Botafogo.
Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆
Pote 1
- River Plate (ARG)
- Atlético-MG (BRA)
- São Paulo (BRA)
- Racing (ARG)
- Grêmio (BRA)
- Olimpia (PAR)
- Santos (BRA)
- América de Cali (COL)
Pote 2
- San Lorenzo (ARG)
- Red Bull Bragantino (BRA)
- Palestino (CHI)
- Millonarios (COL)
- Caracas (VEN)
- Vasco (BRA)
- Cienciano (PER)
- Tigre (ARG)
Pote 3
- Audax Italiano (CHI)
- Blooming (BOL)
- Academia Puerto Cabello (VEN)
- Boston River (URU)
- Montevideo City Torque (URU)
- Deportivo Cuenca (EQU)
- Independiente Petrolero (BOL)
- Macará (EQU)
Pote 4
- Alianza Atlético (PER)
- Barracas Central (ARG)
- Deportivo Riestra (ARG)
- Recoleta (PAR)
- Botafogo (BRA)
- Juventud (URU)
- O'Higgins (CHI)
- Carabobo (VEN)
Calendário da Grande Conquista 📆
- Playoffs classificatórios: 4 de março
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
- Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
- Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro
- Semifinais: 14 e 21 de outubro
- Final: 21 de novembro
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