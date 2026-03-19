O sorteio da fase de grupos da Sul-Americana de 2026 será realizado nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Sete clubes brasileiros participarão da competição: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino, Vasco e Botafogo. Na sequência, o Lance! detalha o funcionamento do sorteio, a divisão dos potes e o formato da competição nesta edição.

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Os potes já podem ser definidos com base no ranking da Conmebol, divulgado no início do ano, embora a entidade ainda deva confirmar a distribuição de forma oficial nos próximos dias. Cada grupo contará com uma equipe de cada pote.

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Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos estão no Pote 1, enquanto Bragantino e Vasco aparecem no Pote 2, e o Botafogo integra o Pote 4. O Bahia, eliminado na segunda fase preliminar da Libertadores, não disputará competições continentais nesta temporada.

No sorteio, o primeiro integrante de cada chave será definido a partir do pote 1, e assim sucessivamente. Clubes do mesmo país não podem integrar o mesmo grupo em nenhuma circunstância. Diferentemente da Libertadores, a competição não prevê exceções para equipes oriundas do pote 4, como seria o caso do Botafogo.

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Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆

Pote 1

River Plate (ARG)

Atlético-MG (BRA)

São Paulo (BRA)

Racing (ARG)

Grêmio (BRA)

Olimpia (PAR)

Santos (BRA)

América de Cali (COL)

Pote 2

San Lorenzo (ARG)

Red Bull Bragantino (BRA)

Palestino (CHI)

Millonarios (COL)

Caracas (VEN)

Vasco (BRA)

Cienciano (PER)

Tigre (ARG)

Pote 3

1 . Audax Italiano (CHI) 2 . Blooming (BOL) 3 . Academia Puerto Cabello (VEN) 4 . Boston River (URU) 5 . Montevideo City Torque (URU) 6 . Deportivo Cuenca (EQU) 7 . Independiente Petrolero (BOL) 8 . Macará (EQU)

Pote 4

1 . Alianza Atlético (PER) 2 . Barracas Central (ARG) 3 . Deportivo Riestra (ARG) 4 . Recoleta (PAR) 5 . Botafogo (BRA) 6 . Juventud (URU) 7 . O'Higgins (CHI) 8 . Carabobo (VEN)

Calendário da Grande Conquista 📆

Playoffs classificatórios: 4 de março

4 de março Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

8 de abril a 27 de maio Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho

3 de junho Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho

22 e 29 de julho Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

12 e 19 de agosto Quartas de final: 9 e 16 de setembro

9 e 16 de setembro Semifinais: 14 e 21 de outubro

14 e 21 de outubro Final: 21 de novembro

Onze inicial do Lánus, atual campeão da Sul-Americana, antes de partida em 2025 (Foto: Divulgação/Lanús)

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