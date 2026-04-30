Vasco poupa titulares e vai com time alternativo contra o Olimpia; veja a escalação

O Vasco está escalado para entrar em campo nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), e enfrentar o Olimpia, do Paraguai, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, em São Januário. Pensando no clássico contra o Flamengo no fim de semana, a comissão técnica optou por preservar parte dos titulares e mandará a campo uma equipe alternativa.

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Além da estratégia de rotação do elenco, o time cruz-maltino também enfrenta problemas com desfalques. Cuesta e JP estão suspensos após expulsões na última rodada, diante do Audax Italiano. Já Thiago Mendes e Cuiabano também ficaram de fora dos relacionados, após saírem lesionados no confronto contra o Corinthians, no último domingo (26).

A escalação confirmada do Vasco é: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Ramon Rique e Rojas; Nuno Moreira, Adson e Spinelli.

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Outro fator importante é a ausência do técnico Renato Gaúcho, que cumpre suspensão imposta pela Conmebol. Com isso, o comando da equipe ficará a cargo do auxiliar Alexandre Mendes.

Renato Gaúcho na partida entre Corinthians x Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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O cenário da rodada acabou favorecendo o Vasco. O empate por 1 a 1 entre Audax Italiano e Barracas Central abriu caminho para o time subir na tabela já nesta rodada: uma vitória simples coloca o Cruz-Maltino na vice-liderança, enquanto um triunfo por dois ou mais gols pode até garantir a ponta do grupo.

Por outro lado, um novo tropeço pode complicar a situação. Em caso de derrota, o Vasco ficaria com um teto de 10 pontos ao fim da fase de grupos — pontuação que raramente garante a liderança (apenas o Cienciano conseguiu isso na últimas três temporadas). Vale lembrar que só o primeiro colocado avança direto, enquanto o segundo disputa uma repescagem contra equipes vindas da Libertadores.

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