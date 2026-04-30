Jogador do Vasco é eleito pela torcida como o melhor em campo: 'Pedindo passagem'

O Vasco teve uma noite segura e empolgante em São Januário nesta quinta-feira ao vencer o Olímpia por 3 a 0, pela Copa Sul-Americana. Com atuação dominante, o time Cruz-maltino contou com gols de Puma Rodríguez, Nuno Moreira e Adson para construir o placar e animar a torcida.

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Mas o grande destaque da partida foi Adson. O atacante viveu uma noite especial e simbólica, sendo eleito pelos torcedores como o melhor em campo. Após um longo período sem participações diretas em gols, o camisa ofensivo voltou a ser decisivo justamente em um momento importante da temporada.

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A última vez que Adson havia contribuído diretamente para um gol foi em agosto de 2024, no empate por 2 a 2 com o Bragantino. Desde então, o jogador enfrentou uma sequência difícil, marcada por graves lesões — incluindo duas fraturas na tíbia, situação rara no futebol e que exigiu um longo processo de recuperação.

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Vasco vence o Olimpia com autoridade e assume a liderança do grupo na Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Contra o Olimpia, no entanto, Adson mostrou superação e protagonismo. Ele participou diretamente de todos os gols da equipe: marcou uma vez e ainda distribuiu duas assistências, sendo peça-chave no funcionamento ofensivo do Vasco durante toda a partida.

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A atuação não passou despercebida pela torcida, que rapidamente se manifestou nas redes sociais, exaltando o jogador e destacando sua volta por cima.

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Veja a repercussão:

➡️ Veja gol em Vasco x Olímpia: Puma, Nuno Moreira e Adson marcam

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X OLIMPIA

SUL-AMERICANA - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)

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