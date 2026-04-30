Jogador do Vasco é eleito pela torcida como o melhor em campo: 'Pedindo passagem'
Cruzmaltino venceu por 3 a 0 nesta quinta-feira (30)
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O Vasco teve uma noite segura e empolgante em São Januário nesta quinta-feira ao vencer o Olímpia por 3 a 0, pela Copa Sul-Americana. Com atuação dominante, o time Cruz-maltino contou com gols de Puma Rodríguez, Nuno Moreira e Adson para construir o placar e animar a torcida.
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Mas o grande destaque da partida foi Adson. O atacante viveu uma noite especial e simbólica, sendo eleito pelos torcedores como o melhor em campo. Após um longo período sem participações diretas em gols, o camisa ofensivo voltou a ser decisivo justamente em um momento importante da temporada.
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A última vez que Adson havia contribuído diretamente para um gol foi em agosto de 2024, no empate por 2 a 2 com o Bragantino. Desde então, o jogador enfrentou uma sequência difícil, marcada por graves lesões — incluindo duas fraturas na tíbia, situação rara no futebol e que exigiu um longo processo de recuperação.
Contra o Olimpia, no entanto, Adson mostrou superação e protagonismo. Ele participou diretamente de todos os gols da equipe: marcou uma vez e ainda distribuiu duas assistências, sendo peça-chave no funcionamento ofensivo do Vasco durante toda a partida.
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A atuação não passou despercebida pela torcida, que rapidamente se manifestou nas redes sociais, exaltando o jogador e destacando sua volta por cima.
Veja a repercussão:
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X OLIMPIA
SUL-AMERICANA - 3ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)
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