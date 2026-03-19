Se na Libertadores da América o retrospecto de clubes brasileiros demonstra amplo domínio, na Copa Sul-Americana o País tem encontrado dificuldade para ficar com o título. Desde que a competição passou a existir, em 2002, apenas cinco vezes o troféu ficou no Brasil. E isso não acontece desde 2021, na segunda conquista do Athletico-PR.

continua após a publicidade

➡️Sorteio da Libertadores: veja retrospecto de brasileiros na competição

Clubes brasileiros, porém, estiveram nas últimas quatro edições do torneio. O São Paulo caiu para o Independiente Del Valle em 2022, o Fortaleza perdeu nos pênaltis para a LDU no ano seguinte, o Racing bateu o Cruzeiro em 2024, e o Atlético-MG sucumbiu ao Lanús na final da temporada passada.

Este ano, sete clubes brasileiros disputam a Sul-Americana. Apenas um deles já conquistou o torneio: o São Paulo, vencedor da edição de 2012.

continua após a publicidade

Além do tricolor paulista, a Copa Sul-Americana de 2026 terá Atlético-MG, Grêmio, Santos, Bragantino, Vasco e Botafogo. O time do técnico Martín Anselmi ficou com uma vaga após ser eliminado na fase preliminar da Libertadores, enquanto os demais se classificaram por meio da Série A do ano passado.

Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos ficarão alocados no Pote 1 no sorteio da Sul-Americana, e portanto serão cabeças de chave. Bragantino e Vasco estão no Pote 2, e o Botafogo ficará no 4.

continua após a publicidade

Copa Sul-Americana terá a participação de sete clubes brasileiros (Foto: Reprodução/X/@SudamericanaBR)

Calendário da Copa Sul-Americana

Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

8 de abril a 27 de maio Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho

3 de junho Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho

22 e 29 de julho Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

12 e 19 de agosto Quartas de final: 9 e 16 de setembro

9 e 16 de setembro Semifinais: 14 e 21 de outubro

14 e 21 de outubro Final: 21 de novembro

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional