Sorteio da Sul-Americana: clubes do Brasil conhecem adversários de torneio 'ingrato'
Times do País foram vices nas últimas quatro edições do torneio
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Se na Libertadores da América o retrospecto de clubes brasileiros demonstra amplo domínio, na Copa Sul-Americana o País tem encontrado dificuldade para ficar com o título. Desde que a competição passou a existir, em 2002, apenas cinco vezes o troféu ficou no Brasil. E isso não acontece desde 2021, na segunda conquista do Athletico-PR.
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Clubes brasileiros, porém, estiveram nas últimas quatro edições do torneio. O São Paulo caiu para o Independiente Del Valle em 2022, o Fortaleza perdeu nos pênaltis para a LDU no ano seguinte, o Racing bateu o Cruzeiro em 2024, e o Atlético-MG sucumbiu ao Lanús na final da temporada passada.
Este ano, sete clubes brasileiros disputam a Sul-Americana. Apenas um deles já conquistou o torneio: o São Paulo, vencedor da edição de 2012.
Além do tricolor paulista, a Copa Sul-Americana de 2026 terá Atlético-MG, Grêmio, Santos, Bragantino, Vasco e Botafogo. O time do técnico Martín Anselmi ficou com uma vaga após ser eliminado na fase preliminar da Libertadores, enquanto os demais se classificaram por meio da Série A do ano passado.
Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos ficarão alocados no Pote 1 no sorteio da Sul-Americana, e portanto serão cabeças de chave. Bragantino e Vasco estão no Pote 2, e o Botafogo ficará no 4.
Calendário da Copa Sul-Americana
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
- Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
- Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro
- Semifinais: 14 e 21 de outubro
- Final: 21 de novembro
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