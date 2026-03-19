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Sorteio da Sul-Americana: clubes do Brasil conhecem adversários de torneio 'ingrato'

Times do País foram vices nas últimas quatro edições do torneio

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Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
15:50
Sorteio Conmebol - Libertadores e Sul-Americana
imagem cameraGrupos da Sul-Americana serão conhecidos nesta quinta-feira (Foto: Norberto Duarte/AFP)
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Se na Libertadores da América o retrospecto de clubes brasileiros demonstra amplo domínio, na Copa Sul-Americana o País tem encontrado dificuldade para ficar com o título. Desde que a competição passou a existir, em 2002, apenas cinco vezes o troféu ficou no Brasil. E isso não acontece desde 2021, na segunda conquista do Athletico-PR.

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Clubes brasileiros, porém, estiveram nas últimas quatro edições do torneio. O São Paulo caiu para o Independiente Del Valle em 2022, o Fortaleza perdeu nos pênaltis para a LDU no ano seguinte, o Racing bateu o Cruzeiro em 2024, e o Atlético-MG sucumbiu ao Lanús na final da temporada passada.

Este ano, sete clubes brasileiros disputam a Sul-Americana. Apenas um deles já conquistou o torneio: o São Paulo, vencedor da edição de 2012.

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Além do tricolor paulista, a Copa Sul-Americana de 2026 terá Atlético-MG, Grêmio, Santos, Bragantino, Vasco e Botafogo. O time do técnico Martín Anselmi ficou com uma vaga após ser eliminado na fase preliminar da Libertadores, enquanto os demais se classificaram por meio da Série A do ano passado.

Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos ficarão alocados no Pote 1 no sorteio da Sul-Americana, e portanto serão cabeças de chave. Bragantino e Vasco estão no Pote 2, e o Botafogo ficará no 4.

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Copa Sul-Americana
Copa Sul-Americana terá a participação de sete clubes brasileiros (Foto: Reprodução/X/@SudamericanaBR)

Calendário da Copa Sul-Americana

  • Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
  • Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
  • Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
  • Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
  • Quartas de final: 9 e 16 de setembro
  • Semifinais: 14 e 21 de outubro
  • Final: 21 de novembro

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