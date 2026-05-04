Atlético muda planejamento e viaja com força máxima para Sul-Americana: veja relacionados

O Atlético mudou a estratégia para o importante e decisivo duelo pela Sul-Americana. O Galo viaja ao Uruguai com todos os jogadores titulares disponíveis para enfrentar o Juventud, nesta terça-feira (5), às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada da fase de grupos da competição.

O Atlético mudou a estratégia para o importante e decisivo duelo pela Sul-Americana. O Galo viaja ao Uruguai com todos os jogadores titulares disponíveis para enfrentar o Juventud, nesta terça-feira (5), às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada da fase de grupos da competição.

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Diferentemente das partidas anteriores na Sul-Americana, quando optou por preservar seus principais atletas, o clube desta vez levará força máxima. Nos últimos dois jogos, contra Cienciano, do Peru e Puerto Cabello, da Venezuela, os titulares permaneceram em Belo Horizonte realizando treinamentos na Cidade do Galo, enquanto a equipe viajou com formações alternativas.

Agora, diante do Juventud, todos os jogadores considerados titulares estarão à disposição na delegação. Ainda assim, não está definido se o técnico Eduardo Domínguez irá escalar a equipe principal ou optar por uma formação mista, buscando o melhor equilíbrio entre desempenho e controle de desgaste.

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Dois nomes devem ter presença na partida: Lyanco e Alan Franco. Ambos estão suspensos para o jogo do próximo fim de semana contra o Botafogo, pelo Brasileirão, e por isso têm grandes chances de serem utilizados no confronto no Uruguai.

Relacionados do Atlético contra o Juventud

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert

Laterais: Natanael, Renan Lodi e Pascini

Zagueiros: Alonso, Ivan Román, Lyanco, Ruan, Vitão e Vitor Hugo

Meias: Alexsander, Bernard, Alan Franco, Igor Gomes, Iseppe, Maycon, Reinier, Gustavo Scarpa e Tomás Pérez

Atacantes: Alan Minda, Cauã Soares, Cassierra e Dudu

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Relacionados Juventud x Atlético (reprodução Atlético)

Situação do Atlético na Sul-Americana

O Atlético vive uma situação delicada na Copa Sul-Americana e precisa vencer para seguir com chances de classificação à próxima fase. O Galo ocupa a lanterna do Grupo B, com três pontos conquistados. À sua frente aparecem Puerto Cabello, também com três pontos, o Juventud, com quatro, e o Cienciano, líder com sete.

Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. O segundo lugar, por sua vez, disputa um playoff contra equipes eliminadas da Libertadores.

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