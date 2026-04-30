Alexandre Mendes exalta time do Vasco e faz mistério para clássico

O Vasco assumiu a liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana ao derrotar o Olimpia por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (30), em São Januário. Em entrevista coletiva, Alexandre Mendes, que substituiu Renato Gaúcho na beira do gramado, valorizou a entrega dos jogadores, analisou o desenvolvimento individual de algumas peças do elenco e projetou os desafios para o clássico do próximo domingo (3) contra o Flamengo, válido pelo Brasileirão.

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Questionado a respeito de uma suposta diferença de postura anímica entre a equipe derrotada pelo Corinthians e a formação que entrou em campo contra o Olimpia, o auxiliar técnico rechaçou a ideia de falta de empenho e explicou que as circunstâncias táticas ditam o ritmo de cada partida. Alexandre Mendes também aproveitou a oportunidade para afastar os rótulos de titulares e reservas no atual plantel.

— A gente não pode tomar como base apenas um jogo. No Corinthians foi uma situação diferente porque na realidade o Vasco gosta muito de jogar com espaço. E contra o Corinthians não teve muito espaço. No jogo de hoje, a partir do momento que teve a possibilidade de a gente conseguir roubar essa bola e contra-atacar, ficou mais fácil. O Vasco não tem reservas e titulares. Tem um elenco e o Renato vai pinçar os jogadores para a melhor condição a cada partida. Todos eles entram com uma postura de vitória, uma postura aguerrida.

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Nuno Moreira comemora seu gol na partida entre Vasco e Olimpia (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Partida de Adson

O grande destaque da noite em São Januário foi o atacante Adson. O jogador participou ativamente da construção do placar ao anotar um gol e distribuir duas assistências. Outro nome bastante elogiado foi o do lateral-direito Puma Rodríguez, que abriu o marcador e isolou-se como o artilheiro da equipe na atual temporada, além do meia Johan Rojas.

— O Adson vem evoluindo sim. E o Renato gosta de dar oportunidade aos jogadores que vêm evoluindo. O Puma é um excelente jogador, de seleção. Tem uma leitura de jogo muito boa e qualidade com ambas as pernas. Se trata de um potencial ofensivo muito bom. Já o Rojas não é um 10 clássico, é um 10 de aceleração, de drible. Tem um chute muito potente. Precisa melhorar em alguns aspectos, principalmente posicionamento ofensivo para articular as jogadas, que o Renato tem cobrado muito dele. Acredito que ainda está em processo de adaptação e vai oscilar, mas vai ajudar bastante a gente.

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Vasco vence o Olimpia com autoridade e assume a liderança do grupo na Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Clássico pelo Brasileirão

Apesar da empolgação gerada pela vitória na Sul-Americana, o foco do Vasco se volta imediatamente para o clássico contra o Flamengo. O resultado sobre o Olimpia, no entanto, deixou preocupação nos bastidores, uma vez que jogadores importantes como Thiago Mendes, Cuiabano e Andrés Gomez já haviam sido poupados do confronto, enquanto o volante Tchê Tchê apresentou uma indisposição durante o aquecimento e virou dúvida para o fim de semana. Ao projetar a escalação para o clássico, Alexandre Mendes adotou um tom de total cautela.

— Cara, é difícil você analisar uma situação dessa hoje. Saímos de um jogo difícil, apesar do 3 a 0, é um jogo difícil, o time do Olimpia é uma boa equipe. A gente tem que chegar amanhã no CT e analisar, ver os prós e contras com a equipe multidisciplinar, fisiologista, preparador físico. Tem que avaliar bem os jogadores e ver o período de descanso. Isso tudo conta muito para que o Renato possa utilizar e colocar a melhor equipe no jogo de domingo. Não tem como eu te antecipar alguma coisa, porque vou estar dando arma para o inimigo, e a ideia não é essa.

O Vasco venceu o Olimpia por 3 a 0 pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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