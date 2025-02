Sport anuncia ex-volante do Corinthians e chega a 14ª contratação na janela

O Sport oficializou, na manhã desta quarta-feira (26), a contratação de Du Queiroz, ex-volante do Corinthians e que pertence ao Zenit, da Russia. O jogador assinou contrato de empréstimo válido até dezembro de 2025, com opção de compra fixada no acordo.

continua após a publicidade

+ Palmeiras bate recorde, fatura R$ 1,2 bi, mas segue com dificuldade para fechar janela

Com isso, o Sport anunciou a 14ª contratação nesta janela de transferência. Du Queiroz desembarcou no Brasil no último domingo e, posteriormente, realizou exames médicos para fechar com o Leão.

O volante chega para suprir uma carência no elenco do Sport, que tinha poucas opções para disputar posição no meio de campo. Nos últimos dias, inclusive, além da Cria do Terrão, chegaram o colombiano Christian Rivera e o português Sérgio Oliveira, que já realizou sua primeira partida como titular da equipe.

continua após a publicidade

- Conseguimos exatamente o que queríamos. Estou a falar tanto do Rivera, como do Sérgio Oliveira. Eram dois jogadores que queríamos muito lá atrás. E houve um trabalho fantástico da direção. E todos nós termos essa paciência para esperarmos - afirmou o técnico Pepa.

Com o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Sport iniciou as movimentações para reforçar o elenco a pedido do português Pepa, que assumiu o comando técnico da equipe na reta final da última temporada.

continua após a publicidade

Du Queiroz, nova contratação do Sport, durante partida do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carreira de Du Queiroz

Cria do Terrão, Du Queiroz estreou como profissional do Corinthians em 2021, onde permaneceu por três temporadas. Nesse período, disputou 99 partidas, com três gols e quatro assistências.

Na sequência, foi negociado com o Zenit, da Rússia, em uma operação que trouxe o atacante Yuri Alberto para o Parque São Jorge. No futebol europeu, ficou por um ano antes de ser emprestado ao Grêmio.