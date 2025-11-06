Corinthians avalia empréstimo de R$ 100 milhões para pagar dívidas

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, admitiu que avalia a possibilidade de recorrer a um empréstimo e antecipar uma cota da Liga Forte União (LFU) para aliviar as dívidas e dar um respiro ao caixa do clube.

Após a derrota para o Red Bull Bragantino, Stabile detalhou a situação e afirmou que há uma autorização caso haja interesse em antecipar os valores. Inicialmente, seriam cerca de R$ 27,5 milhões (LFU), além de um empréstimo de R$ 72,5 milhões com taxa de juros de CDI + 3%, conforme publicado pela ESPN.

— Ainda não. Estamos trabalhando com afinco para pagar. Não é só um transfer ban, temos dois e outros possíveis. Estamos trabalhando esse montante para resolver o problema de imediato. Estamos buscando recursos. O Cori deu uma autorização se nós quisermos fazer (empréstimo). Temos uma liberação de R$ 100 milhões para pagar os compromissos. Se for necessário, já temos a autorização — disse Osmar Stabile.

Outro assunto abordado foi a dívida do Corinthians com o meia Matías Rojas. O clube foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar R$ 41,3 milhões ao paraguaio, que defendeu o time entre 2023 e 2024. A sanção corresponde ao atraso no pagamento de direitos de imagem durante esse período.

— Estamos tratando desse assunto, conversamos com a equipe do Rojas e estamos trabalhando por esse acordo. Estou confiante — apontou.

O clube alvinegro enfrenta atualmente um transfer ban da Fifa pelas próximas três janelas de transferências, em razão de atraso nos pagamentos pela contratação de Félix Torres, junto ao Santos Laguna, em um valor de R$ 44 milhões.

Entre outros compromissos pendentes estão: R$ 6,76 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon, R$ 23,3 milhões ao Talleres pela compra de Rodrigo Garro, R$ 8 milhões ao Philadelphia Union pela chegada de José Martínez, e R$ 6,2 milhões ao Midtjylland pela aquisição de Charles.

Dívidas do Corinthians (na Fifa):

R$ 6,2 milhões — Midtjylland (contratação de Charles)

R$ 6,76 milhões — Shakhtar Donetsk (empréstimo de Maycon)

R$ 8 milhões — Philadelphia Union (contratação de José Martínez)

R$ 23,3 milhões — Talleres (contratação de Rodrigo Garro)

R$ 40 milhões — Santos Laguna (contratação de Félix Torres)

R$ 45 milhões — Matías Rojas (atraso em direitos de imagem)