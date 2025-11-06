Samuel Lino por pouco não garantiu três pontos ao Flamengo no duelo diante do São Paulo, nesta quarta-feira (05), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador marcou o segundo gol, que dava a vitória por 2 a 1, mas os caminhos levaram a outro desfecho.

Na segunda etapa, Gonzalo Plata cometeu uma falta e recebeu cartão vermelho. A expulsão do equatoriano complicou a vida do time carioca, que acabou sofrendo o gol de empate. Após a partida, em entrevista coletiva, Samuel Lino saiu em defesa do atacante, embora tenha admitido que a atitude do jogador prejudicou o Flamengo.

— Sim, entendo. Só que o Plata tem um coração gigantesco, é um garoto novo, como eu. E a gente dá todo o apoio e suporte. Na outra situação, na Libertadores, a gente apoiou ele. A gente não vai deixar de apoiar, porque aqui é um grupo, é uma família, e a gente vai se unir ainda mais. O que tem que conversar com ele é o clube, o Filipe, o pessoal de cima que vai conversar com ele. O grupo dá o apoio e o suporte que ele precisa para ficar com a cabeça tranquila. Lógico que hoje, não vou mentir, prejudicou um pouco sim, porque depois veio o empate. Se viesse a vitória, estava tudo certo. Eu entendo que prejudicou a gente e tudo mais. Só que a gente tem que dar um suporte para o Plata, esse carinho, porque é um garoto novo e tenho certeza que o Plata vai aprender, porque é um moleque de coração bom e vai tentar — aponta.

Samuel Lino admitiu que pensar na final da Libertadores, de certa forma, interfere no rendimento da equipe. Apesar disso, afirmou que pretende manter o foco no desempenho individual e no próximo compromisso, contra o Santos, no fim de semana.

— Domingo a gente joga contra o Santos. Mas, claro, não tem como mentir. Você olha o calendário e, daqui a pouco, já temos uma final de Libertadores para jogar, o jogo mais importante da temporada. E claro, o que eu penso de mim nesses jogos do Brasileiro é desempenhar bem, jogar bem todos os jogos, tentar conseguir que o Flamengo vença, ajudar o Flamengo a vencer. E, na final da Libertadores, a gente vai pensar lá na frente — finaliza.

Samuel Lino por pouco não deu a vitória ao Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

