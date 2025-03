Guia do Brasileirão: Sport retorna após três anos e quer se firmar na elite

O Sport retornou para a elite do Brasileirão após ficar na Série B por três anos consecutivos, na sua pior sequência na era dos pontos corridos, a partir de 2006. Agora, o Leão quer se firmar na Série A para depois sonhar com voos mais altos.

A última vez que o Leão ficou tanto tempo longe da elite entre 2002 e 2006, quando a competição era disputada por 24 clubes. Nesse novo formato, de 20 times, o Sport é o quarto time com mais rebaixamentos da primeira para a segunda divisão: seis, ao lado do Vitória. América-MG, Coritiba e Goiás lideram, com sete quedas.

Para 2025, o Leão manteve o técnico Pepa e contratou 15 jogadores, com destaque para os portugueses Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência. A direção também renovou com sete atletas, entre eles o meia Lucas Lima até o final de 2026. Ao todo, foram 12 saídas do elenco do ano passado.

Em campo, o time começou mal no Campeonato Pernambucano, com derrotas nos clássicos para Santa Cruz e Náutico, e caiu nos pênaltis para o Operário-MT na primeira fase da Copa do Brasil. A diretoria bancou o treinador, que se recuperou e levou a equipe à final do estadual contra o Retro, com vitória por 3 a 2 na ida - a volta é em 2 de abril. O time ainda avançou para as quartas de final da Copa do Nordeste com uma rodada de antecedência.

Campeão brasileiro em 1987, o Sport tem como primeiro objetivo garantir a permanência na Série A, torneio que não disputa desde 2021. O segundo passo é tentar um calendário internacional com a conquista de uma vaga na Sul-Americana de 2026.

Lucas Lima segue como a principal referência técnica do Sport. Foto: Paulo Paiva/Sport

Como foi o Sport no Brasileirão 2024

O Sport iniciou a Série B com o argentino Mariano Soso, que começou bem e caiu de produção com as lesões do zagueiro Rafael Thyere, do lateral-esquerdo Felipinho e do atacante Romarinho, além da venda do lateral-direito Pedro Lima. Ele demitido no final de julho na sétima colocação do Brasileiro. Guto Ferreira foi contratado logo em seguida, mas piorou o cenário e comandou a equipe por apenas cinco jogos - três derrotas, uma vitória e um empate. O Leão era o 10º colocado, com 32 pontos e duas partidas a menos. No começo de setembro, o Leão trouxe o português Pepa e conseguiu a recuperação nos 16 jogos restantes para brigar pelo G-4, com nove vitórias, quatro empates e três derrotas. O acesso veio com muita emoção: na última rodada ao vencer o campeão Santos por 2 a 1, na Ilha do Retiro, e terminar na 3ª colocação, com 66 pontos.

Técnico do Sport

Pepa, 44 anos, chegou ao Sport durante a disputa da Série B do ano passado e comandou a arrancada para a Série A. Ele teve a maior parte da carreira desenvolvida em Portugal e começou como auxiliar técnico na base do Benfica. Ao se tornar treinador principal, ele passou pelos portugueses Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, além do Al-Tai, da Arábia Saudita, e do Al Ahli, do Catar. No Brasil, o técnico comandou o Cruzeiro em 2023 por 25 partidas e um aproveitamento de 38%.

Pepa renovou com o Sport para 2025 após o acesso à elite. Foto: Paulo Paiva/Sport

Elenco do Sport para o Brasileirão 2025

Goleiros: Caíque França, Davi e Thiago Couto;

Laterais: Hereda, Matheus Alexandre, Leonel Di Plácido, Dalbert e Igor Cariús;

Zagueiros: Lucas Cunha, João Silva, Antônio Carlos, Renzo e Chico;

Meio-campistas: Adriel, Christian Rivera, Du Queiroz, Fabricio Dominguez, Sérgio Oliveira, Christian Ortiz, Hyoran, Lucas Lima e Rodrigo Atencio;

Atacantes: Arthur Sousa, Carlos Alberto, Pablo, Gustavo Maia, Gustavo Paciência, Lenny Lobato, Romarinho, Chrystian Barletta e Zé Roberto.

Jogos do Sport no Brasileirão 2025

1ª rodada: São Paulo x Sport (29/03, às 18h30 – de Brasília)

2ª rodada: Sport x Palmeiras (05 a 07/04)

3ª rodada: Vasco da Gama x Sport (12 a 14/04)

4ª rodada: Sport x Red Bull Bragantino (16 a 17/04)

5ª rodada: Corinthians x Sport (19 a 21/04)

6ª rodada: Sport x Fortaleza (26 a 28/04)

7ª rodada: Fluminense x Sport (03 a 05/05)

8ª rodada: Sport x Cruzeiro (10 a 12/05)

9ª rodada: Ceará x Sport (17 a 19/05)

10ª rodada: Sport x Internacional (24 a 26/05)

11ª rodada: Mirassol x Sport (30/05 a 02/06)

12ª rodada: Sport x Flamengo (11 a 12/06)

13ª rodada: Juventude x Sport (12 a 14/07)

14ª rodada: Atlético Mineiro x Sport (16 a 17/07)

15ª rodada: Sport x Botafogo (19 a 21/07)

16ª rodada: Vitória x Sport (23 a 24/07)

17ª rodada: Sport x Santos (26 a 28/07)

18ª rodada: Sport x Bahia (02 a 04/08)

19ª rodada: Grêmio x Sport (09 a 11/08)

20ª rodada: Sport x São Paulo (16 a 18/08)

21ª rodada: Palmeiras x Sport (23 a 25/08)

22ª rodada: Sport x Vasco da Gama (30/08 a 01/09)

23ª rodada: Red Bull Bragantino x Sport (13 a 15/09)

24ª rodada: Sport x Corinthians (20 a 22/09)

25ª rodada: Fortaleza x Sport (27 a 29/09)

26ª rodada: Sport x Fluminense (01 a 02/10)

27ª rodada: Cruzeiro x Sport (16 a 17/10)

28ª rodada: Sport x Ceará (25 a 27/10)

29ª rodada: Internacional x Sport (05 a 06/11)

30ª rodada: Sport x Mirassol (19 a 20/11)

31ª rodada: Flamengo x Sport (22 a 24/11)

32ª rodada: Sport x Juventude (29/11 a 01/12)

33ª rodada: Sport x Atlético Mineiro (03 a 04/12)

34ª rodada: Botafogo x Sport (06 a 08/12)

35ª rodada: Sport x Vitória (10 a 11/12)

36ª rodada: Santos x Sport (13 a 15/12)

37ª rodada: Bahia x Sport (17 a 18/12)

38ª rodada: Sport x Grêmio (21/12)