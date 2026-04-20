Suporte Novibet: guia para falar com a plataforma em 2026

O suporte Novibet está disponível 24 horas por dia, inclusive em finais de semana e feriados, por meio de chat ao vivo, telefone, e-mail e formulário online. O atendimento é 100% em português e permite tirar dúvidas, fazer sugestões ou reclamações.

Mas será que as respostas são rápidas? Neste artigo, você confere um tutorial para contatar a plataforma, além de uma avaliação dos canais de comunicação com base em nossos testes com o código promocional Novibet ativado no cadastro.

Quais são os canais de suporte da Novibet?

O chat ao vivo é o canal mais rápido para acessar o suporte da Novibet, mas a marca também pode ser contatada por outros meios. Confira detalhes sobre cada um deles na tabela abaixo:

Canal Disponibilidade / Horário Tempo médio de resposta Melhor para Chat ao vivo 24/7 Até 5 minutos Dúvidas urgentes e rápidas E-mail 24/7 Até 24 horas Envio de prints e documentos Telefone 24/7 Até 10 minutos Problemas complexos e voz Messenger 24/7 Cerca de 1 hora Quem não consegue acessar o site Ouvidoria Seg-Sex / 9h-18h Até 10 dias úteis Casos não resolvidos Marketing 24/7 Até 72 horas Contato comercial Informações gerais 24/7 Até 72 horas Sugestões e dúvidas gerais

Chat ao vivo Novibet: como contatar

O chat ao vivo está disponível 24 horas por dia e presta atendimento totalmente em português. Chamado de Novi Chat, o suporte começa via inteligência artificial e tira dúvidas sobre login, cadastro na Novibet, verificação de identidade, transações e ferramentas de Jogo Responsável.

Caso ainda tenha dúvidas, você pode pedir para falar com um atendente humano. Fizemos 5 contatos com o chat ao vivo e a transferência ocorreu sempre de maneira rápida, em menos de 5 minutos.

Como acessar o chat da Novibet (passo a passo)

O chat ao vivo está disponível no site e no aplicativo Novibet e pode ser acessado de 3 maneiras:

1 . Toque ou clique no botão "Entrar" e selecione a opção "Precisa de ajuda?"; 2 . Faça login, toque ou clique no seu perfil e, em seguida, "Precisa de ajuda?"; 3 . Procure por "Links úteis" no rodapé da página e selecione "Atendimento ao cliente".

Não é preciso estar logado, nem ter registro na plataforma para contatar o chat.

Qual é o número de telefone da Novibet?

O número de telefone da Novibet é 0800 591 0803 para capitais e regiões metropolitanas. Se estiver em outras regiões, ligue para 0800 591 9479, sendo que, em ambos os casos, o atendimento está disponível 24 horas por dia.

A ligação é gratuita e começa sempre com opções fornecidas por uma central eletrônica. Informações como valores mínimos de depósito e saque via Pix na Novibet e tutorial para fazer verificação de conta são concedidos por mensagens gravadas.

Se tiver dúvidas mais específicas, como conta bloqueada e saque não compensado, a ligação é transferida para um atendente.

E-mail Novibet

O e-mail da Novibet é [email protected]. Este canal é dedicado a usuários que desejam tirar dúvidas ou solucionar problemas sem urgência, sendo recomendável para quem precisa enviar documentos ou precisa fazer um registro formal.

Nossa equipe questionou qual seria o prazo para receber respostas e foi informada de que elas são enviadas o "mais breve possível". Em nossos testes, recebemos respostas em menos de 30 minutos.

Além do endereço mencionado, a Novibet mantém outros 3 e-mails, que são voltados a assuntos específicos. Confira quais são eles e para que servem:

[email protected] : para quem não ficou satisfeito em outros canais;

: para quem não ficou satisfeito em outros canais; [email protected] : ideal para fazer sugestões;

: ideal para fazer sugestões; [email protected]: para registrar opiniões, reclamações e denúncias.

Existe um WhatsApp da Novibet no Brasil?

Não, a Novibet não presta atendimento no Brasil por meio de WhatsApp, nem via Telegram. Além disso, a marca não mantém grupos ou canais nessas plataformas.

Reforçamos que os canais da casa são chat ao vivo, telefone, e-mail e Facebook Messenger informados ao longo do artigo. Por isso, não informe dados pessoais, nem responda a mensagens que não tenham sido enviadas pelos meios de comunicação oficiais da Novibet.

Central de ajuda e FAQ da Novibet

A Novibet não tem uma página específica de central de ajuda, mas traz informações sobre apostas esportivas e cassino no rodapé da página. A seção tem definições sobre transações, cashback e responde se a Novibet tem Pagamento Antecipado e Cash Out, por exemplo.

O rodapé exibe ainda a área de FAQ, que são perguntas frequentes feitas por usuários. Entre os exemplos estão dúvidas como "O que é aposta responsável" e "Como altero meus limites de depósito?".

Sugerimos que visite esta seção antes de procurar atendimento via chat ou telefone porque é provável que você consiga encontrar respostas de maneira rápida e clara.

Ouvidoria Novibet

A Ouvidoria da Novibet funciona em horário comercial: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Para abrir um chamado, você pode utilizar o e-mail [email protected] ou os telefones 0800 mencionados neste artigo.

Este canal é indicado para quando você já tentou resolver seu problema pelos outros meios e não ficou satisfeito com a solução apresentada. Ela existe para reavaliar o caso com maior profundidade e garantir que os seus direitos como consumidor sejam respeitados.

⚠️ Lembre-se: a ouvidoria não é um atalho para furar a fila do suporte comum, mas um canal para reclamações não resolvidas. Por isso, tenha em mãos o número do protocolo do seu atendimento anterior.

Como entrar em contato com a Novibet: passo a passo completo

Preparamos um tutorial simples e prático para que você acione o suporte da Novibet mais adequado para seu problema e não perca tempo com filas. Confira os detalhes:

Dúvidas gerais ou regras de apostas: comece pela FAQ, se não achar, vá ao chat; Problema com depósitos ou saques: priorize o chat ou o telefone; Envio de documentos: utilize o suporte via e-mail; Problema recorrente: acione a Ouvidoria com número de protocolo de outros atendimentos.

💡 Em resumo, o chat é sempre o caminho mais rápido para quem busca um atendente humano. Se for algo que exija anexos ou registro formal, o e-mail é a ferramenta mais adequada.

A nossa experiência com o suporte da Novibet: funciona bem?

Sim, o suporte da Novibet funciona bem porque tem atendimento rápido, cordial e com informações que realmente buscam resolver nossos problemas. Chegamos a esta conclusão ao fazer testes reais em cada canal, conforme você pode ver em detalhes:

Chat ao vivo

Para testar este canal, mencionamos dificuldades de acesso ao site da Novibet por conta de mensagens de localização. O chatbot compreendeu nosso problema e listou possíveis causas. Respondemos que o problema persistia e que gostaríamos de falar com um atendente.

A transferência ocorreu em menos de 5 minutos, sendo que o atendente deu explicações em um tom profissional e cordial, com instruções claras e objetivas.

Telefone

O atendimento eletrônico tem seções claras e traz informações básicas como valor mínimo de depósito e saque. Mas optamos por falar com um atendente humano e perguntamos qual é o prazo de compensação de uma retirada e se a Novibet paga mesmo.

Tivemos um tempo de espera maior em relação ao chat (cerca de 10 minutos), mas o atendimento também foi profissional. Fomos informados de que o prazo de compensação do Pix é de até 2 horas, embora a maioria das transações seja instantânea.

E-mail

Indicamos problemas para entrar em contato com o suporte da Novibet por meio do Facebook Messenger e recebemos uma resposta em menos de meia hora, solicitando um print com a mensagem de erro.

Após enviarmos a imagem, um retorno ocorreu em aproximadamente uma hora, com uma instrução de como acessar o canal do Messenger de maneira correta. A mensagem foi clara e realmente resolveu nosso problema.

Facebook Messenger

A Novibet é uma das poucas plataformas a disponibilizar atendimento via Facebook Messenger e, para testar o canal, perguntamos se a casa permite transações por meio de transferência bancária.

Fomos informados de que a casa aceita apenas Pix, em respostas que demoraram cerca de uma hora para serem enviadas, com o mesmo tom profissional e cordial dos outros canais de suporte da Novibet.

Problemas comuns e como resolver com o suporte Novibet

Problemas com depósitos, demora na compensação de saque e falha ao tentar fazer login estão entre os problemas mais comuns entre apostadores que buscam o suporte da Novibet. Veja como resolver esses e outros problemas e quais são os canais indicados:

Depósito não creditado

Descrição: o saldo não é atualizado com o valor depositado; Canal ideal: chat ao vivo; Informações necessárias: comprovante do pagamento e dados pessoais; Tempo médio de resolução: 30 min à 1h (se for erro do sistema); até 24h se precisar de validação manual.

Saque aparece como pendente

Descrição: o status do saque permanece como "Em processamento"; Canal ideal: chat ao vivo; Informações necessárias: comprovante do pagamento e dados pessoais; Tempo médio de resolução: até 120 minutos.

Falha no login por tentativas excedidas

Descrição: conta temporariamente bloqueada após errar a senha; Canal ideal: chat ao vivo, telefone ou Messenger; Informações necessárias: e-mail de cadastro; Tempo médio de resolução: aproximadamente 30 minutos.

Aposta encerrada com resultado divergente do oficial

Descrição: você acredita que a aposta foi liquidada de forma errada; Canal ideal: chat ao vivo, telefone ou Messenger; Informações necessárias: ID da aposta ou print da tela; Tempo médio de resolução: aproximadamente 10 minutos.

Bônus não adicionado ao saldo

Descrição: você cumpriu com os requisitos de uma oferta, mas não recebeu o bônus; Canal ideal: chat ao vivo ou e-mail; Informações necessárias: nome da promoção e print que comprove o cumprimento; Tempo médio de resolução: 2h a 48h.

Dicas para um atendimento mais eficiente na Novibet

A resolução do seu caso pode ser mais ágil caso você esteja bem preparado para receber o suporte da Novibet. Veja algumas recomendações simples que podem fazer a diferença na hora de resolver seu problema:

Tenha o e-mail de cadastro em mãos antes de iniciar o contato; Descreva o problema de forma objetiva, sem rodeios ou textos longos; Guarde prints de depósitos, apostas e mensagens de erro como prova; Escolha o canal adequado: chat para urgência, e-mail para documentos; Seja educado e paciente com o atendente; Consulte a Central de Ajuda antes de acionar o suporte humano.

Perguntas frequentes sobre o suporte Novibet

Ainda ficou com dúvidas sobre o tema? Confira as perguntas mais frequentes acompanhadas de respostas rápidas e objetivas:

O suporte da Novibet funciona 24 horas?

Sim, o suporte da Novibet funciona 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, por meio de chat ao vivo, telefone, e-mail e Facebook Messenger.

Qual o número de telefone da Novibet?

O número de telefone da Novibet é 0800 591 0803 para capitais e regiões metropolitanas, enquanto para outras regiões, o número é 0800 591 9479.

A Novibet tem atendimento via WhatsApp?

Não, a plataforma não presta suporte pelo WhatsApp, nem pelo Telegram.

Como falar com atendente na Novibet?

É possível falar com atendente humano na Novibet via chat, telefone, Messenger e e-mail.