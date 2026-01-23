A Novibet tem Pagamento Antecipado para futebol, basquete, vôlei, beisebol, hóquei no gelo, futebol americano e handebol. Para ter a funcionalidade, basta apostar em Resultado Final antes do evento esportivo começar.

Usamos o código promocional Novibet e ativamos o Pagamento Antecipado nos últimos dias para te contar tudo o que você precisa saber antes de apostar. Fique conosco para começar bem e ativar essa oferta!

A Novibet oferece Pagamento Antecipado?

Sim, a Novibet oferece Pagamento Antecipado para 7 modalidades esportivas. Para reconhecer quando a oferta está disponível, basta buscar pelo ícone que revela a diferença mínima exigida, como "2+" ou "20+", para o futebol e o basquete respectivamente.

Os requisitos para vencer a aposta antecipadamente na Novibet são adaptados de acordo com o esporte. Algo que se mantém fixo é o ícone, que sempre aparece da mesma maneira no mercado Resultado Final.

Convém destacar que a Novibet paga antecipado, mas não necessariamente em todas as competições. Conforme notamos, é necessário que o mercado Resultado Final apareça com o ícone "2+", "20+" (no caso do basquete) e assim por diante, para termos a oferta.

⚠️ Não confunda com os mercados: o mercado Resultado Final pode ter Super Odds. Quando isso acontece, o Pagamento Antecipado fica indisponível.

Como usar o Pagamento Antecipado na Novibet

Para usar o Pagamento Antecipado na Novibet, faça login na conta e entre em um evento esportivo elegível à oferta antes da partida começar. O mercado com o bônus tem o ícone "2+" ou o equivalente para o esporte. Em seguida, basta confirmar o palpite e pronto.

Não encontramos dificuldade em usar o Pagamento Antecipado da Novibet e, a seguir, mostramos o que é necessário fazer para ativar o bônus na aposta:

1 . Faça login na Novibet; 2 . Acesse a página "Apostas Esportivas"; 3 . Selecione um evento esportivo pré-jogo; 4 . Escolha um mercado de Resultado Final — procure o ícone "+2" ou o equivalente para ter a oferta; 5 . Abra o Cupom e informe o valor da aposta; 6 . Toque em "Aposte já" e pronto!

Quais são os tipos de Pagamento Antecipado na Novibet?

O Pagamento Antecipado na Novibet pode ser ativado em apostas simples (com um único mercado), múltiplas (2 ou mais mercados de eventos distintos) e personalizadas (palpites com 2 ou mais mercados de um mesmo evento).

Em todos os casos, precisamos confirmar se o ícone "+2" ou o equivalente aparece e apostar antes da partida começar. Trazemos mais detalhes abaixo!

Pagamento Antecipado 2 gols na Novibet

O Pagamento Antecipado 2 gols na Novibet foca no futebol e exige uma diferença mínima de 2 gols para que o green fique garantido. Portanto, não é necessário que o seu palpite vença de 2 a 0, mas sim que exista essa vantagem em algum momento da partida.

Preparamos uma tabela que mostra as situações que liquidam ou não a aposta. Veja abaixo:

Placar Resultado 3 a 1 Aposta paga, porque houve a diferença de 2 gols necessária. 2 a 2 Depende. Se houve a diferença de 2 gols e o rival buscou o empate, o Pagamento Antecipado pode ter sido atingido. Se foi 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1 e depois 2 a 2, é red. 3 a 2 Depende. Se a equipe abriu 2 gols de vantagem e tomou a virada, os 2 gols garantiram o green antecipadamente.

A Novibet paga mesmo e a oferta de Ganho Antecipado só vale para o green. Por exemplo, apostamos na partida entre Corinthians e Flamengo, e torcemos pela vitória do Timão com PA +2 gols.

Se o Mengão abrir uma vantagem de 2 gols, a aposta continua válida — ela não é encerrada antecipadamente contra o nosso palpite. Caso o Corinthians consiga a virada no fim da partida, ainda que seja 3 a 2, a aposta é paga.

Pagamento Antecipado em apostas múltiplas

A Novibet tem Pagamento Antecipado em apostas múltiplas. Portanto, essa oferta pode ser combinada com outros esportes sem nenhum problema, desde que você selecione palpites elegíveis à oferta antes do evento começar.

Portanto, se houver 4 palpites com PA e todos cumprirem a diferença necessária, todos esses mercados vão ser pagos antecipadamente. Porém, caso algum palpite dê red, o cupom é perdido por se tratar de uma aposta múltipla.

🚀 Aposta múltipla com PA tem bônus: é possível combinar mercados com PA e receber até 75% de aumento a partir de 3 mercados com odds superiores a 1.3.

Pagamento Antecipado em Criar Aposta

A função Criar Aposta na Novibet traz o mercado de Resultado Final com Pagamento Antecipado para o futebol e os outros esportes. Portanto, é possível combinar 2 ou mais mercados de um mesmo evento esportivo.

No entanto, ainda que o vencedor final possa ter o green antes do previsto, precisamos torcer para que os outros mercados estejam corretos.

Em que esportes a Novibet paga antecipado?

Estes são os esportes em que a Novibet paga antecipado: futebol, basquete, vôlei, beisebol, hóquei no gelo, futebol americano e handebol. A vantagem necessária é adaptada ao esporte. Eles funcionam da seguinte forma:

Futebol: 2 gols de vantagem; Basquete: 20 pontos de vantagem; Vôlei: 2 sets de vantagem; Beisebol: 5 runs à frente; Hóquei no gelo: 3 gols de vantagem; Futebol americano: 17 pontos de diferença; Handebol: 6 gols à frente.

Em todos os esportes, o Pagamento Antecipado Novibet encerra a aposta automaticamente. Portanto, não precisamos estar atentos ao evento esportivo: se houver a vantagem necessária, o green fica garantido.

Infelizmente, não encontramos o Pagamento Antecipado para o tênis na Novibet. Em vez disso, a marca tem o Pagamento Garantido em Desistências, que paga a aposta quando o adversário abandona a disputa por lesão.

1. Futebol: 2 gols de vantagem

Na Novibet, o Pagamento Antecipado pode ser acionado quando um time abre dois gols, como Flamengo na Série A ou Manchester City na Premier League, garantindo o retorno antes do apito final, mesmo que o placar mude depois.

2. Basquete: 20 pontos de vantagem

Em ligas como NBA ou NBB, ao apostar em equipes dominantes como Lakers ou Flamengo Basquete, o Pagamento Antecipado entra em vigor quando a diferença chega a 20 pontos, encerrando a aposta antes do último quarto.

3. Vôlei: 2 sets de vantagem

Em campeonatos como a Superliga ou a Liga das Nações, se um favorito como Bauru abre dois sets de vantagem, a Novibet libera o Pagamento Antecipado, sem exigir a confirmação do resultado no set decisivo.

4. Beisebol: 5 runs à frente

Na MLB, ao apostar em franquias consistentes como New York Yankees, o Pagamento Antecipado é ativado quando o time constrói cinco runs de vantagem, protegendo o apostador antes das entradas finais.

5. Hóquei no gelo: 3 gols de vantagem

Em torneios como a NHL, uma aposta em equipes como Tampa Bay Lightning pode ser encerrada antecipadamente pela Novibet assim que o placar alcança três gols de diferença, independentemente do tempo restante.

6. Futebol americano: 17 pontos de diferença

Na NFL, jogos com times fortes como Kansas City Chiefs podem gerar Pagamento Antecipado quando a diferença chega a 17 pontos, permitindo encerrar a aposta antes do último quarto e evitando viradas improváveis.

7. Handebol: 6 gols à frente

Em ligas europeias ou no Mundial de Handebol, ao apostar em seleções como França ou Dinamarca, o Pagamento Antecipado da Novibet é liberado quando a equipe abre seis gols de vantagem durante a partida.

Vale a pena usar o Pagamento Antecipado da Novibet?

Sim, vale a pena usar o Pagamento Antecipado da Novibet. Essa oferta reduz o risco e, mesmo sem ser elegível às Super Odds da casa de apostas, os prêmios não são drasticamente reduzidos.

Para entender melhor, vamos trazer um exemplo real, com a partida entre Olympique de Marselha e Liverpool, pela rodada 7 da Liga dos Campeões. As odds completas estão na tabela abaixo:

<em>Odds corretas no momento da captura no dia 21/01/2026 às 15h07.</em> Mercado Odd (Super Odd) Odd (com Pagamento Antecipado) Olympique de Marselha 3.70 3.60 Empate 3.85 3.75 Liverpool 2.02 1.98

Com as Super Odds e as odds com Pagamento Antecipado para os mercados Olympique, empate e Liverpool lado a lado, a diferença fica entre 2,78%, 2,67% e 2,02% respectivamente.

Para nós, essa diferença é mínima e vale muito mais a pena ter o seguro do Pagamento Antecipado em vez dos 2,78% a mais de prêmio. Mas se a diferença for maior, o PA é opcional e não precisa ser utilizado!

A Novibet é confiável para usar Pagamento Antecipado?

Sim, a Novibet é confiável para usar Pagamento Antecipado. Procuramos nas redes e nas avaliações dos usuários por comentários que envolvam problemas com o PA, e não achamos nada de negativo. Portanto, o site paga automaticamente mesmo!

Combinado à confiabilidade, a Novibet aceita Pix e faz transferências instantâneas. Assim, você tem a possibilidade de vencer a aposta antes do previsto e receber o prêmio na hora.

Todas as regras são claras e podem ser consultadas no ícone "🎁", à esquerda do saldo. Esse botão mostra todos os bônus disponíveis, inclusive a oferta de Pagamento Antecipado Novibet, assim como as regras de uso.

Perguntas frequentes sobre Pagamento Antecipado na Novibet

Tem alguma dúvida sobre Pagamento Antecipado na Novibet Brasil? Se sim, vamos respondê-la juntos na seção de perguntas frequentes abaixo!

A Novibet tem Pagamento Antecipado em todas as apostas?

Não, o Pagamento Antecipado da Novibet só está disponível em mercados de Resultado Final pré-jogo e apenas em eventos elegíveis. Além disso, apostas com Super Odds não participam da oferta, mesmo que sejam do mercado correto, assim como apostas com freebets.

Como funciona o Pagamento Antecipado na Novibet?

O Pagamento Antecipado da Novibet funciona de forma automática. Ao apostar em um mercado elegível antes do evento começar, a aposta é paga instantaneamente se o time abrir a vantagem mínima exigida para cada esporte.

Posso usar Pagamento Antecipado Novibet em apostas múltiplas?

Sim, a Novibet permite Pagamento Antecipado em apostas múltiplas, desde que todos os mercados sejam elegíveis e atinjam a vantagem necessária. Caso algum palpite dê red, a múltipla inteira é perdida, seguindo as regras padrão.

O valor do Pagamento Antecipado da Novibet pode mudar?

Não, o Pagamento Antecipado da Novibet paga o valor integral da aposta no momento em que a vantagem exigida é atingida. Após o green antecipado, o prêmio não sofre alterações, mesmo que o placar mude depois.

Posso usar a aposta grátis com Pagamento Antecipado na Novibet?

Não, não é possível usar a aposta grátis da Novibet em mercados com Pagamento Antecipado, assim como a freebet é excluída de outros bônus, como Múltipla Turbinada e Super Odds.