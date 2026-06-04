Brasil x Egito Palpite – Análise e odds (06/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes marcam – 1,92 na Betsson Placar provável: Brasil 2 x 1 Egito – 8,00 na Betsson Aposta de valor: Vinícius Júnior marcar a qualquer momento – 1,95 na Betsson Aposta alternativa: Brasil vencer o primeiro tempo – 1,82 na Betano Dica com boas chances: Menos de 9,5 escanteios – 1,60 na Br4Bet

O Brasil faz neste sábado (6) o último teste antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. A Seleção enfrenta o Egito no Huntington Bank Field, em Cleveland, Ohio, em amistoso que marca a primeira oportunidade de Carlo Ancelotti trabalhar com o grupo completo.

O Egito também chega a Cleveland em preparação para o Mundial. Integrado ao Grupo G, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia, o time de Hossam Hassan será liderado por Mohamed Salah, capitão e maior ídolo da história egípcia. Confira os palpites do Lance para a partida em Ohio e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Brasil x Egito em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Brasil em ajuste final, Egito testa seus limites

O Brasil chega ao último amistoso antes da Copa em fase de ajustes sob Carlo Ancelotti. Desde março, a Seleção disputou quatro jogos preparatórios, com resultados que mostram um grupo ainda em construção, mas com qualidade individual suficiente para entrar no Mundial entre os favoritos ao título.

A derrota por 2 x 1 para a França, em Boston, expôs a busca por equilíbrio entre os setores. A resposta veio dias depois, com vitória por 3 x 1 sobre a Croácia, em Orlando, em atuação mais organizada. Já a goleada por 6 x 2 sobre o Panamá, no Maracanã, mostrou força ofensiva, especialmente com os reservas na segunda etapa.

O principal problema da semana foi a confirmação da lesão de Neymar. O atacante sofreu uma ruptura muscular de grau 2 na panturrilha direita e não terá condições de atuar em Cleveland. A presença do camisa 10 na estreia contra o Marrocos, em 13 de junho, ainda é incerta.

Com o grupo completo pela primeira vez na preparação, Ancelotti tem o confronto contra o Egito como janela decisiva para definir o time-base. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, liberados após a final da Champions League conquistada pelo PSG, já se juntaram ao elenco. A tendência é que o treinador teste uma formação próxima da ideal, sem abrir mão de observar alternativas no ataque.

O Egito chega a Cleveland com sinais positivos na preparação. A goleada por 4 x 0 sobre a Arábia Saudita, o empate sem gols com a Espanha e a vitória por 1 x 0 sobre a Rússia reforçaram a imagem de uma seleção competitiva, organizada e difícil de ser vazada.

Ainda assim, a equipe de Hossam Hassan tem limitações ofensivas quando Salah não está em campo ou atua com minutos controlados. O capitão foi poupado contra a Rússia por precaução, mas jogará o amistoso contra o Brasil. Sua condição física, porém, ainda deve ser administrada.

O histórico do Egito em Copas aumenta o peso deste ciclo. Os Faraós nunca avançaram da fase de grupos em suas três participações anteriores, em 1934, 1990 e 2018. Contra Bélgica, Nova Zelândia e Irã no Grupo G, Hassan tenta preparar uma seleção capaz de competir melhor, equilibrando organização defensiva e dependência de Salah nas transições.

Outros palpites e odds para Brasil x Egito

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Confrontos diretos entre Brasil x Egito

O Brasil tem histórico dominante contra o Egito. Em seis confrontos disputados desde 1960, a Seleção venceu todos, com 18 gols marcados e apenas quatro sofridos. O retrospecto reforça o favoritismo brasileiro, embora tenha peso limitado para a leitura do jogo atual.

O encontro mais marcante aconteceu na Copa das Confederações de 2009. O Brasil abriu 3 x 1 no primeiro tempo, com gols de Kaká, Luís Fabiano e Juan, mas viu o Egito reagir e empatar em apenas um minuto na etapa final. Aos 45 minutos, Al Muhamadi evitou um gol com a mão em cima da linha, foi expulso, e Kaká converteu o pênalti que definiu a vitória por 4 x 3.

O confronto mais recente foi em 2011, em amistoso disputado no Catar, com vitória brasileira por 2 x 0. Desde então, as seleções não se encontraram. O jogo deste sábado será o primeiro entre Brasil e Egito em 15 anos, agora em um contexto de preparação direta para a Copa do Mundo.

Notícias de Brasil x Egito

Brasil: desfalques e dúvidas

A grande ausência confirmada é Neymar. O atacante do Santos não terá condições de atuar após sofrer lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, diagnosticada em 28 de maio. Ancelotti não cortou o jogador da lista, mas sua presença na estreia segue é pouco provável.

Com o grupo completo, o treinador pode testar a configuração mais próxima do time principal para o Mundial. A tendência é que nomes como Alisson, Marquinhos, Bremer, Vinicius Júnior e Raphinha tenham minutos relevantes, mas sem necessariamente completar os 90 minutos.

Rayan, destaque da goleada sobre o Panamá, também aparece como opção. O atacante do Bournemouth marcou com um toque por cobertura no Maracanã e entrou na disputa por espaço no setor ofensivo. Endrick e Gabriel Martinelli são outras alternativas para a segunda etapa.

O meio-campo deve ter Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá como base inicial. Sem Neymar, a criação deve depender mais da aproximação de Paquetá com os pontas e da capacidade de Vinicius Júnior e Raphinha quebrarem linhas pelos lados.

Provável escalação do Brasil (4-3-3): Alisson; Wesley, Bremer, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Egito: desfalques e dúvidas

Mahdi Soliman, goleiro do Zamalek, deixou o jogo contra a Rússia com dores musculares e será monitorado pelo departamento médico. A lista final de 26 convocados de Hossam Hassan já teve Aqtay Abdallah como último corte antes da inscrição oficial.

Mohamed Salah está confirmado para o amistoso, mas a gestão de seus minutos ainda é uma dúvida. O atacante foi poupado contra a Rússia após lesão na coxa esquerda e não deve ser forçado a disputar a partida inteira.

Omar Marmoush, do Manchester City, chega como o segundo grande nome do ataque. A parceria entre Salah e Marmoush é uma das principais apostas da preparação egípcia, com Mahmoud Trezeguet e Ibrahim Adel completando as opções de mobilidade ofensiva.

Provável escalação do Egito (4-2-3-1): Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim e Ahmed Fatouh; Emam Ashour e Marwan Attia; Mahmoud Trezeguet, Mohamed Salah e Ibrahim Adel; Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Destaques individuais de Brasil x Egito

Jogador destaque · Brasil Vinícius Júnior 22 Gols na temporada 2025/26 pelo Real Madrid 10 Assistências na temporada 2025/26 pelo Real Madrid 8 Gols pela Seleção Brasileira em 47 convocações 1 Gol marcado no amistoso Brasil 6 x 2 Panamá (31/05/2026) Jogador destaque · Egito Mohamed Salah 67 Gols pela Seleção do Egito em 115 jogos – artilheiro a dois gols do recorde 12 Gols na temporada 2025/26 pelo Liverpool 255 Gols em 435 jogos pelo Liverpool em todas as competições 9 Gols nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026

Os técnicos - Ancelotti com missão histórica, Hassan busca legado

Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, de 67 anos, assumiu a Seleção Brasileira em julho de 2024, após encerrar sua passagem pelo Real Madrid. O italiano chegou com reputação de gestor de grandes elencos e currículo marcado por títulos em diferentes ligas europeias.

A classificação do Brasil para a Copa foi garantida nas Eliminatórias, mas o caminho teve instabilidade antes de sua chegada. Com Ancelotti, a Seleção passou a apresentar mais previsibilidade nas convocações e maior organização tática. O amistoso contra o Egito é o último passo da construção antes da estreia.

Hossam Hassan

Hossam Hassan, de 59 anos, é o maior nome ofensivo da história do futebol egípcio como jogador. Pela seleção, marcou 69 gols em 170 partidas e construiu uma relação simbólica com os Faraós antes de iniciar sua trajetória como treinador.

No comando atual, levou o Egito à liderança do Grupo A das Eliminatórias Africanas, com oito vitórias e dois empates em dez partidas. A classificação ao Mundial veio com tranquilidade, sustentada por uma equipe compacta e competitiva.

Análise tática de Brasil x Egito

O Brasil deve manter a estrutura no 4-3-3, com Casemiro e Bruno Guimarães dando sustentação ao meio-campo e Lucas Paquetá atuando com mais liberdade na criação. No ataque, Vinicius Júnior e Raphinha serão os principais responsáveis por acelerar as jogadas e criar situações de desequilíbrio.

O lado esquerdo tende a concentrar boa parte das ações ofensivas da equipe brasileira. Vinicius deve explorar sua velocidade nos duelos individuais, contando com o apoio de Alex Sandro e as aproximações de Paquetá para criar superioridade naquele setor.

O Egito deve responder com um 4-2-3-1 mais compacto, priorizando a proteção da defesa e a redução dos espaços entre as linhas. A estratégia passa por explorar os contra-ataques com Salah, Marmoush e Trezeguet, aproveitando os momentos de transição.

A presença de Salah aumenta significativamente o poder ofensivo dos egípcios, especialmente nos ataques em velocidade. Ainda assim, a tendência é de domínio brasileiro, com maior posse de bola, pressão territorial e volume de finalizações ao longo da partida.

Prognóstico de placar exato para Brasil x Egito