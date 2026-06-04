Brasil x Egito Palpite – Análise e odds (06/06)
Confira os palpites e informações do Amistoso Internacional entre Brasil x Egito
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O Brasil faz neste sábado (6) o último teste antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. A Seleção enfrenta o Egito no Huntington Bank Field, em Cleveland, Ohio, em amistoso que marca a primeira oportunidade de Carlo Ancelotti trabalhar com o grupo completo.
O Egito também chega a Cleveland em preparação para o Mundial. Integrado ao Grupo G, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia, o time de Hossam Hassan será liderado por Mohamed Salah, capitão e maior ídolo da história egípcia. Confira os palpites do Lance para a partida em Ohio e também outras dicas de aposta para hoje.
Melhor palpite para Brasil x Egito em Amistoso Internacional
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Análise da partida - Brasil em ajuste final, Egito testa seus limites
O Brasil chega ao último amistoso antes da Copa em fase de ajustes sob Carlo Ancelotti. Desde março, a Seleção disputou quatro jogos preparatórios, com resultados que mostram um grupo ainda em construção, mas com qualidade individual suficiente para entrar no Mundial entre os favoritos ao título.
A derrota por 2 x 1 para a França, em Boston, expôs a busca por equilíbrio entre os setores. A resposta veio dias depois, com vitória por 3 x 1 sobre a Croácia, em Orlando, em atuação mais organizada. Já a goleada por 6 x 2 sobre o Panamá, no Maracanã, mostrou força ofensiva, especialmente com os reservas na segunda etapa.
O principal problema da semana foi a confirmação da lesão de Neymar. O atacante sofreu uma ruptura muscular de grau 2 na panturrilha direita e não terá condições de atuar em Cleveland. A presença do camisa 10 na estreia contra o Marrocos, em 13 de junho, ainda é incerta.
Com o grupo completo pela primeira vez na preparação, Ancelotti tem o confronto contra o Egito como janela decisiva para definir o time-base. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, liberados após a final da Champions League conquistada pelo PSG, já se juntaram ao elenco. A tendência é que o treinador teste uma formação próxima da ideal, sem abrir mão de observar alternativas no ataque.
O Egito chega a Cleveland com sinais positivos na preparação. A goleada por 4 x 0 sobre a Arábia Saudita, o empate sem gols com a Espanha e a vitória por 1 x 0 sobre a Rússia reforçaram a imagem de uma seleção competitiva, organizada e difícil de ser vazada.
Ainda assim, a equipe de Hossam Hassan tem limitações ofensivas quando Salah não está em campo ou atua com minutos controlados. O capitão foi poupado contra a Rússia por precaução, mas jogará o amistoso contra o Brasil. Sua condição física, porém, ainda deve ser administrada.
O histórico do Egito em Copas aumenta o peso deste ciclo. Os Faraós nunca avançaram da fase de grupos em suas três participações anteriores, em 1934, 1990 e 2018. Contra Bélgica, Nova Zelândia e Irã no Grupo G, Hassan tenta preparar uma seleção capaz de competir melhor, equilibrando organização defensiva e dependência de Salah nas transições.
Outros palpites e odds para Brasil x Egito
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Confrontos diretos entre Brasil x Egito
O Brasil tem histórico dominante contra o Egito. Em seis confrontos disputados desde 1960, a Seleção venceu todos, com 18 gols marcados e apenas quatro sofridos. O retrospecto reforça o favoritismo brasileiro, embora tenha peso limitado para a leitura do jogo atual.
O encontro mais marcante aconteceu na Copa das Confederações de 2009. O Brasil abriu 3 x 1 no primeiro tempo, com gols de Kaká, Luís Fabiano e Juan, mas viu o Egito reagir e empatar em apenas um minuto na etapa final. Aos 45 minutos, Al Muhamadi evitou um gol com a mão em cima da linha, foi expulso, e Kaká converteu o pênalti que definiu a vitória por 4 x 3.
O confronto mais recente foi em 2011, em amistoso disputado no Catar, com vitória brasileira por 2 x 0. Desde então, as seleções não se encontraram. O jogo deste sábado será o primeiro entre Brasil e Egito em 15 anos, agora em um contexto de preparação direta para a Copa do Mundo.
Notícias de Brasil x Egito
Brasil: desfalques e dúvidas
A grande ausência confirmada é Neymar. O atacante do Santos não terá condições de atuar após sofrer lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, diagnosticada em 28 de maio. Ancelotti não cortou o jogador da lista, mas sua presença na estreia segue é pouco provável.
Com o grupo completo, o treinador pode testar a configuração mais próxima do time principal para o Mundial. A tendência é que nomes como Alisson, Marquinhos, Bremer, Vinicius Júnior e Raphinha tenham minutos relevantes, mas sem necessariamente completar os 90 minutos.
Rayan, destaque da goleada sobre o Panamá, também aparece como opção. O atacante do Bournemouth marcou com um toque por cobertura no Maracanã e entrou na disputa por espaço no setor ofensivo. Endrick e Gabriel Martinelli são outras alternativas para a segunda etapa.
O meio-campo deve ter Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá como base inicial. Sem Neymar, a criação deve depender mais da aproximação de Paquetá com os pontas e da capacidade de Vinicius Júnior e Raphinha quebrarem linhas pelos lados.
Provável escalação do Brasil (4-3-3): Alisson; Wesley, Bremer, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Egito: desfalques e dúvidas
Mahdi Soliman, goleiro do Zamalek, deixou o jogo contra a Rússia com dores musculares e será monitorado pelo departamento médico. A lista final de 26 convocados de Hossam Hassan já teve Aqtay Abdallah como último corte antes da inscrição oficial.
Mohamed Salah está confirmado para o amistoso, mas a gestão de seus minutos ainda é uma dúvida. O atacante foi poupado contra a Rússia após lesão na coxa esquerda e não deve ser forçado a disputar a partida inteira.
Omar Marmoush, do Manchester City, chega como o segundo grande nome do ataque. A parceria entre Salah e Marmoush é uma das principais apostas da preparação egípcia, com Mahmoud Trezeguet e Ibrahim Adel completando as opções de mobilidade ofensiva.
Provável escalação do Egito (4-2-3-1): Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim e Ahmed Fatouh; Emam Ashour e Marwan Attia; Mahmoud Trezeguet, Mohamed Salah e Ibrahim Adel; Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.
Destaques individuais de Brasil x Egito
Os técnicos - Ancelotti com missão histórica, Hassan busca legado
Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti, de 67 anos, assumiu a Seleção Brasileira em julho de 2024, após encerrar sua passagem pelo Real Madrid. O italiano chegou com reputação de gestor de grandes elencos e currículo marcado por títulos em diferentes ligas europeias.
A classificação do Brasil para a Copa foi garantida nas Eliminatórias, mas o caminho teve instabilidade antes de sua chegada. Com Ancelotti, a Seleção passou a apresentar mais previsibilidade nas convocações e maior organização tática. O amistoso contra o Egito é o último passo da construção antes da estreia.
Hossam Hassan
Hossam Hassan, de 59 anos, é o maior nome ofensivo da história do futebol egípcio como jogador. Pela seleção, marcou 69 gols em 170 partidas e construiu uma relação simbólica com os Faraós antes de iniciar sua trajetória como treinador.
No comando atual, levou o Egito à liderança do Grupo A das Eliminatórias Africanas, com oito vitórias e dois empates em dez partidas. A classificação ao Mundial veio com tranquilidade, sustentada por uma equipe compacta e competitiva.
Análise tática de Brasil x Egito
O Brasil deve manter a estrutura no 4-3-3, com Casemiro e Bruno Guimarães dando sustentação ao meio-campo e Lucas Paquetá atuando com mais liberdade na criação. No ataque, Vinicius Júnior e Raphinha serão os principais responsáveis por acelerar as jogadas e criar situações de desequilíbrio.
O lado esquerdo tende a concentrar boa parte das ações ofensivas da equipe brasileira. Vinicius deve explorar sua velocidade nos duelos individuais, contando com o apoio de Alex Sandro e as aproximações de Paquetá para criar superioridade naquele setor.
O Egito deve responder com um 4-2-3-1 mais compacto, priorizando a proteção da defesa e a redução dos espaços entre as linhas. A estratégia passa por explorar os contra-ataques com Salah, Marmoush e Trezeguet, aproveitando os momentos de transição.
A presença de Salah aumenta significativamente o poder ofensivo dos egípcios, especialmente nos ataques em velocidade. Ainda assim, a tendência é de domínio brasileiro, com maior posse de bola, pressão territorial e volume de finalizações ao longo da partida.
Prognóstico de placar exato para Brasil x Egito
- O Brasil venceu todos os seis confrontos históricos contra o Egito, com 18 gols marcados e apenas quatro sofridos
- Vinicius Júnior abriu o placar contra o Panamá com um minuto de jogo
- O Egito não marcou gols no amistoso contra a Espanha (0 x 0)
- Salah está em ritmo de jogo controlado após lesão na coxa esquerda em 25 de abril
- O Brasil marcou nove gols nos últimos dois amistosos disputados (Croácia e Panamá)
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