Bolívia x Escócia Palpite – Análise e odds (06/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Menos de 2,5 gols – 2,22 na Betsson Placar provável: Bolívia 0 x 2 Escócia – 7,50 na Betsson Aposta de valor: Escócia não sofrer gols – 2,15 na Betsson Aposta alternativa: McTominay marcar a qualquer momento – 2,50 na Br4Bet Dica com boas chances: Mais de 8,5 escanteios – 1,65 na Betano

A Escócia enfrenta a Bolívia neste sábado (6), no Sports Illustrated Stadium, em Harrison, New Jersey, no último teste antes da Copa do Mundo de 2026. O amistoso integra a série "Road to 26" e encerra a preparação escocesa antes da estreia no Grupo C, contra o Haiti.

Do outro lado, a Bolívia vive a frustração de ter ficado a um passo da Copa. A equipe foi eliminada pelo Iraque por 2 x 1 na final dos playoffs intercontinentais e agora inicia um novo ciclo. Confira os palpites do Lance para a partida em New Jersey e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Bolívia x Escócia em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Escócia chega ao reencontro com o Mundial, Bolívia busca recomeço

A Escócia chega aos Estados Unidos embalada pela classificação à Copa do Mundo, a primeira desde 1998. A vaga veio de forma marcante no Hampden Park, em novembro de 2025, com vitória por 4 x 2 sobre a Dinamarca. Scott McTominay abriu o placar com um golaço de bicicleta, e gols de Lawrence Shankland, Kieran Tierney e Kenny McLean confirmaram a classificação em uma noite histórica.

Os amistosos de março, porém, acenderam um alerta. Os escoceses foram derrotados por 1 x 0 para o Japão e depois para a Costa do Marfim pelo mesmo placar, usando formações mistas para testar diferentes perfis de elenco. As derrotas não comprometeram o projeto, mas reforçaram a necessidade de ajustes antes do Mundial.

A última apresentação trouxe uma resposta, mas também preocupação. A Escócia venceu Curaçao por 4 x 1, com dois gols de Shankland, um de Ryan Christie e outro de Findlay Curtis. A lesão de Gilmour, substituído ainda no primeiro tempo, virou o principal problema da preparação.

McTominay chega como referência técnica do grupo. O meia do Napoli vem de temporada produtiva na Serie A e deve assumir ainda mais responsabilidade sem Gilmour. John McGinn, recuperado de lesão no joelho, também volta a ganhar peso na estrutura que Clarke pretende levar para o Grupo C, onde a Escócia enfrentará Haiti, Marrocos e Brasil.

A Bolívia chega a este amistoso com outro tipo de sentimento. A vitória por 1 x 0 sobre o Brasil, em setembro de 2025, em El Alto, levou a seleção ao sétimo lugar das Eliminatórias Sul-Americanas e abriu caminho para a repescagem intercontinental.

A esperança aumentou nos playoffs, quando a Bolívia virou sobre o Suriname por 2 x 1, com gols de Moisés Paniagua e Terceros. Na decisão, porém, perdeu por 2 x 1 para o Iraque, em jogo no qual Paniagua voltou a marcar, mas Aymen Hussein decidiu para os iraquianos no segundo tempo. A derrota manteve o país fora da Copa, ausência que dura desde 1994.

Fora da altitude, os limites bolivianos seguem evidentes. A seleção perdeu amistosos recentes para Japão, Coreia do Sul, Rússia e Peru sem marcar gols em boa parte desses jogos. Contra a Escócia, Villegas inicia uma nova etapa de observação, tentando avaliar jovens e reorganizar o grupo para o próximo ciclo das Eliminatórias Sul-Americanas.

Outros palpites e odds para Bolívia x Escócia

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Confrontos diretos entre Bolívia x Escócia

Bolívia e Escócia nunca se enfrentaram antes. O amistoso no Sports Illustrated Stadium marcará o primeiro encontro da história entre as duas seleções.

A ausência de retrospecto direto deixa as comissões técnicas em terreno novo. Clarke enfrentará um adversário sul-americano com características diferentes das seleções europeias que costuma encontrar, enquanto Villegas terá pela frente uma equipe física, organizada e em reta final de preparação para o Mundial.

O histórico em Copas também mostra trajetórias distintas. A Escócia disputou oito edições antes de 1998 e agora volta ao torneio após 28 anos. A Bolívia participou de três Mundiais, em 1930, 1950 e 1994, sendo eliminada na fase de grupos em todas as ocasiões.

Notícias de Bolívia x Escócia

Bolívia: desfalques e dúvidas

Marcelo Moreno, maior artilheiro e recordista de jogos da história da seleção boliviana, não faz mais parte dos planos de Villegas e segue fora do grupo desde os playoffs. A equipe vive uma etapa de renovação sem sua principal referência histórica.

Moisés Paniagua chega como o nome de produção recente mais relevante no ataque. Ele marcou nos dois jogos do playoff intercontinental, contra Suriname e Iraque, e deve seguir como uma das principais peças ofensivas do novo ciclo.

Miguel Terceros é a maior ameaça pelo corredor direito. O jogador do Santos foi o artilheiro boliviano nas Eliminatórias, com sete gols, e também marcou o pênalti decisivo na virada sobre o Suriname. Ramiro Vaca, Héctor Cuéllar e Robson Matheus devem formar o meio-campo.

Na defesa, Luís Haquín segue como capitão e referência. Efraín Morales deve atuar ao seu lado, repetindo a base dos playoffs. Guillermo Viscarra, titular na repescagem, é o favorito para começar no gol.

Provável escalação da Bolívia (4-3-3): Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luís Haquín, Efraín Morales e Roberto Fernández; Héctor Cuéllar, Robson Matheus e Ramiro Vaca; Gabriel Villamíl, Enzo Monteiro e Miguel Terceros. Técnico: Óscar Villegas.

Escócia: desfalques e dúvidas

Billy Gilmour está fora da Copa do Mundo e não enfrenta a Bolívia. O meia do Napoli deixou a partida contra Curaçao com problema no joelho, e sua ausência foi tratada por Steve Clarke como uma perda importante para o equilíbrio da equipe.

Tyler Fletcher, de 19 anos, revelação do Manchester United, foi chamado como substituto imediato. Ainda assim, a tendência é que Clarke reorganize o meio-campo com nomes mais experientes, como McTominay, McGinn e Lewis Ferguson.

Che Adams, do Torino, é a principal dúvida ofensiva. O atacante sofreu lesão muscular na coxa durante a temporada italiana e ainda não tem disponibilidade garantida para o Mundial. Se não estiver pronto, Lawrence Shankland e Lyndon Dykes dividem a responsabilidade no ataque.

Aaron Hickey também deve ter a carga controlada. O lateral do Brentford teve poucos minutos no fim da temporada da Premier League e precisa chegar em boas condições à estreia. No gol, Craig Gordon e Angus Gunn disputam a titularidade.

Provável escalação da Escócia (4-3-3): Craig Gordon; Aaron Hickey, Grant Hanley, Scott McKenna e Andrew Robertson; Lewis Ferguson, Scott McTominay e John McGinn; Ben Gannon-Doak, Lawrence Shankland e Ryan Christie. Técnico: Steve Clarke.

Destaques individuais de Bolívia x Escócia

Jogador destaque · Bolívia Miguel Terceros 9 Gols pela Bolívia na carreira (32 convocações) 7 Gols nas Eliminatórias CONMEBOL Copa 2026 – artilheiro da Bolívia 3 Participações em gol no Brasileirão 2026 em oito partidas pelo Santos 1 Gol decisivo nos playoffs da Copa 2026: virada sobre o Suriname, em março de 2026 Jogador destaque · Escócia Scott McTominay 10 Gols na Serie A 2025/26 em 33 partidas pelo Napoli 4 Gols na Champions League 2025/26 em oito partidas 14 Gols pela Escócia em 69 convocações 2 Gols nas Eliminatórias Europeias Copa 2026

Os técnicos - Clarke leva estabilidade, Villegas inicia nova avaliação

Steve Clarke

Steve Clarke, de 62 anos, comanda a Escócia desde julho de 2019 e construiu a fase mais vitoriosa da seleção nas últimas décadas. O treinador levou o país à Euro 2020, à Euro 2024 e agora ao primeiro Mundial em 28 anos.

Seu estilo prioriza organização coletiva, intensidade e boa ocupação dos corredores. A vitória sobre a Dinamarca, com dois gols nos acréscimos, mostrou a capacidade competitiva de um grupo que aprendeu a sobreviver em cenários de alta pressão.

Óscar Villegas

Óscar Villegas assumiu a Bolívia em julho de 2024, após a saída de Antônio Carlos Zago. Com experiência no futebol local, especialmente em clubes como Bolívar e Aurora, o treinador conhece bem a geração que tenta renovar a seleção.

Seu trabalho teve momentos importantes, como a vitória sobre o Brasil em El Alto e a campanha que levou a Bolívia à final da repescagem. A derrota para o Iraque, porém, foi o ponto mais doloroso do ciclo.

Análise tática de Bolívia x Escócia

A Escócia deve atuar no 4-3-3, com pressão alta e transições rápidas após a recuperação da bola. McTominay e McGinn serão fundamentais para controlar o ritmo, enquanto Lewis Ferguson deve ajudar na recomposição e na chegada à área.

Pelos lados, Ben Gannon-Doak e Andrew Robertson oferecem profundidade. A Escócia pode explorar os espaços nas costas dos laterais bolivianos, especialmente em transições, um problema recorrente da equipe sul-americana em jogos fora da altitude.

A Bolívia deve responder com bloco médio-baixo e linhas compactas. Sem a vantagem da altitude, a seleção tende a ceder posse e buscar ataques diretos, especialmente com Terceros pela direita. Paniagua e Enzo Monteiro podem ser acionados para acelerar em campo aberto.

As bolas paradas também merecem atenção. Nos playoffs, a Bolívia criou perigo em situações de bola parada e transições organizadas. A defesa escocesa, em último teste antes do Mundial, precisará evitar faltas laterais e escanteios desnecessários.

Prognóstico de placar exato para Bolívia x Escócia