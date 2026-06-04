Bolívia x Escócia Palpite – Análise e odds (06/06)
Confira os palpites e informações do Amistoso Internacional entre Bolívia x Escócia
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A Escócia enfrenta a Bolívia neste sábado (6), no Sports Illustrated Stadium, em Harrison, New Jersey, no último teste antes da Copa do Mundo de 2026. O amistoso integra a série "Road to 26" e encerra a preparação escocesa antes da estreia no Grupo C, contra o Haiti.
Do outro lado, a Bolívia vive a frustração de ter ficado a um passo da Copa. A equipe foi eliminada pelo Iraque por 2 x 1 na final dos playoffs intercontinentais e agora inicia um novo ciclo. Confira os palpites do Lance para a partida em New Jersey e também outras dicas de aposta para hoje.
Melhor palpite para Bolívia x Escócia em Amistoso Internacional
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Análise da partida - Escócia chega ao reencontro com o Mundial, Bolívia busca recomeço
A Escócia chega aos Estados Unidos embalada pela classificação à Copa do Mundo, a primeira desde 1998. A vaga veio de forma marcante no Hampden Park, em novembro de 2025, com vitória por 4 x 2 sobre a Dinamarca. Scott McTominay abriu o placar com um golaço de bicicleta, e gols de Lawrence Shankland, Kieran Tierney e Kenny McLean confirmaram a classificação em uma noite histórica.
Os amistosos de março, porém, acenderam um alerta. Os escoceses foram derrotados por 1 x 0 para o Japão e depois para a Costa do Marfim pelo mesmo placar, usando formações mistas para testar diferentes perfis de elenco. As derrotas não comprometeram o projeto, mas reforçaram a necessidade de ajustes antes do Mundial.
A última apresentação trouxe uma resposta, mas também preocupação. A Escócia venceu Curaçao por 4 x 1, com dois gols de Shankland, um de Ryan Christie e outro de Findlay Curtis. A lesão de Gilmour, substituído ainda no primeiro tempo, virou o principal problema da preparação.
McTominay chega como referência técnica do grupo. O meia do Napoli vem de temporada produtiva na Serie A e deve assumir ainda mais responsabilidade sem Gilmour. John McGinn, recuperado de lesão no joelho, também volta a ganhar peso na estrutura que Clarke pretende levar para o Grupo C, onde a Escócia enfrentará Haiti, Marrocos e Brasil.
A Bolívia chega a este amistoso com outro tipo de sentimento. A vitória por 1 x 0 sobre o Brasil, em setembro de 2025, em El Alto, levou a seleção ao sétimo lugar das Eliminatórias Sul-Americanas e abriu caminho para a repescagem intercontinental.
A esperança aumentou nos playoffs, quando a Bolívia virou sobre o Suriname por 2 x 1, com gols de Moisés Paniagua e Terceros. Na decisão, porém, perdeu por 2 x 1 para o Iraque, em jogo no qual Paniagua voltou a marcar, mas Aymen Hussein decidiu para os iraquianos no segundo tempo. A derrota manteve o país fora da Copa, ausência que dura desde 1994.
Fora da altitude, os limites bolivianos seguem evidentes. A seleção perdeu amistosos recentes para Japão, Coreia do Sul, Rússia e Peru sem marcar gols em boa parte desses jogos. Contra a Escócia, Villegas inicia uma nova etapa de observação, tentando avaliar jovens e reorganizar o grupo para o próximo ciclo das Eliminatórias Sul-Americanas.
Outros palpites e odds para Bolívia x Escócia
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Confrontos diretos entre Bolívia x Escócia
Bolívia e Escócia nunca se enfrentaram antes. O amistoso no Sports Illustrated Stadium marcará o primeiro encontro da história entre as duas seleções.
A ausência de retrospecto direto deixa as comissões técnicas em terreno novo. Clarke enfrentará um adversário sul-americano com características diferentes das seleções europeias que costuma encontrar, enquanto Villegas terá pela frente uma equipe física, organizada e em reta final de preparação para o Mundial.
O histórico em Copas também mostra trajetórias distintas. A Escócia disputou oito edições antes de 1998 e agora volta ao torneio após 28 anos. A Bolívia participou de três Mundiais, em 1930, 1950 e 1994, sendo eliminada na fase de grupos em todas as ocasiões.
Notícias de Bolívia x Escócia
Bolívia: desfalques e dúvidas
Marcelo Moreno, maior artilheiro e recordista de jogos da história da seleção boliviana, não faz mais parte dos planos de Villegas e segue fora do grupo desde os playoffs. A equipe vive uma etapa de renovação sem sua principal referência histórica.
Moisés Paniagua chega como o nome de produção recente mais relevante no ataque. Ele marcou nos dois jogos do playoff intercontinental, contra Suriname e Iraque, e deve seguir como uma das principais peças ofensivas do novo ciclo.
Miguel Terceros é a maior ameaça pelo corredor direito. O jogador do Santos foi o artilheiro boliviano nas Eliminatórias, com sete gols, e também marcou o pênalti decisivo na virada sobre o Suriname. Ramiro Vaca, Héctor Cuéllar e Robson Matheus devem formar o meio-campo.
Na defesa, Luís Haquín segue como capitão e referência. Efraín Morales deve atuar ao seu lado, repetindo a base dos playoffs. Guillermo Viscarra, titular na repescagem, é o favorito para começar no gol.
Provável escalação da Bolívia (4-3-3): Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luís Haquín, Efraín Morales e Roberto Fernández; Héctor Cuéllar, Robson Matheus e Ramiro Vaca; Gabriel Villamíl, Enzo Monteiro e Miguel Terceros. Técnico: Óscar Villegas.
Escócia: desfalques e dúvidas
Billy Gilmour está fora da Copa do Mundo e não enfrenta a Bolívia. O meia do Napoli deixou a partida contra Curaçao com problema no joelho, e sua ausência foi tratada por Steve Clarke como uma perda importante para o equilíbrio da equipe.
Tyler Fletcher, de 19 anos, revelação do Manchester United, foi chamado como substituto imediato. Ainda assim, a tendência é que Clarke reorganize o meio-campo com nomes mais experientes, como McTominay, McGinn e Lewis Ferguson.
Che Adams, do Torino, é a principal dúvida ofensiva. O atacante sofreu lesão muscular na coxa durante a temporada italiana e ainda não tem disponibilidade garantida para o Mundial. Se não estiver pronto, Lawrence Shankland e Lyndon Dykes dividem a responsabilidade no ataque.
Aaron Hickey também deve ter a carga controlada. O lateral do Brentford teve poucos minutos no fim da temporada da Premier League e precisa chegar em boas condições à estreia. No gol, Craig Gordon e Angus Gunn disputam a titularidade.
Provável escalação da Escócia (4-3-3): Craig Gordon; Aaron Hickey, Grant Hanley, Scott McKenna e Andrew Robertson; Lewis Ferguson, Scott McTominay e John McGinn; Ben Gannon-Doak, Lawrence Shankland e Ryan Christie. Técnico: Steve Clarke.
Destaques individuais de Bolívia x Escócia
Os técnicos - Clarke leva estabilidade, Villegas inicia nova avaliação
Steve Clarke
Steve Clarke, de 62 anos, comanda a Escócia desde julho de 2019 e construiu a fase mais vitoriosa da seleção nas últimas décadas. O treinador levou o país à Euro 2020, à Euro 2024 e agora ao primeiro Mundial em 28 anos.
Seu estilo prioriza organização coletiva, intensidade e boa ocupação dos corredores. A vitória sobre a Dinamarca, com dois gols nos acréscimos, mostrou a capacidade competitiva de um grupo que aprendeu a sobreviver em cenários de alta pressão.
Óscar Villegas
Óscar Villegas assumiu a Bolívia em julho de 2024, após a saída de Antônio Carlos Zago. Com experiência no futebol local, especialmente em clubes como Bolívar e Aurora, o treinador conhece bem a geração que tenta renovar a seleção.
Seu trabalho teve momentos importantes, como a vitória sobre o Brasil em El Alto e a campanha que levou a Bolívia à final da repescagem. A derrota para o Iraque, porém, foi o ponto mais doloroso do ciclo.
Análise tática de Bolívia x Escócia
A Escócia deve atuar no 4-3-3, com pressão alta e transições rápidas após a recuperação da bola. McTominay e McGinn serão fundamentais para controlar o ritmo, enquanto Lewis Ferguson deve ajudar na recomposição e na chegada à área.
Pelos lados, Ben Gannon-Doak e Andrew Robertson oferecem profundidade. A Escócia pode explorar os espaços nas costas dos laterais bolivianos, especialmente em transições, um problema recorrente da equipe sul-americana em jogos fora da altitude.
A Bolívia deve responder com bloco médio-baixo e linhas compactas. Sem a vantagem da altitude, a seleção tende a ceder posse e buscar ataques diretos, especialmente com Terceros pela direita. Paniagua e Enzo Monteiro podem ser acionados para acelerar em campo aberto.
As bolas paradas também merecem atenção. Nos playoffs, a Bolívia criou perigo em situações de bola parada e transições organizadas. A defesa escocesa, em último teste antes do Mundial, precisará evitar faltas laterais e escanteios desnecessários.
Prognóstico de placar exato para Bolívia x Escócia
- A Bolívia não marcou gols em três dos últimos cinco amistosos fora de casa
- Shankland marcou dois gols na última partida da Escócia (4 x 1 vs Curaçao, 30 de maio) e chega em boa fase para o amistoso
- McTominay registrou dez gols na Serie A 2025/26 (33 partidas), a maior marca de um meia escocês nas principais ligas na Europa
- Ao nível do mar em Nova Jersey, a Bolívia perde o benefício do ar rarefeito de El Alto, onde venceu o Brasil por 1 x 0 em setembro de 2025
- O Iraque marcou dois gols contra a Bolívia na final do playoff em março de 2026
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