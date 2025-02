Quanto vale um gol de Lewandowski em Barcelona x Rayo Vallecano?

A partida Barcelona x Rayo Vallecano acontece nesta segunda-feira (17/02), às 17h, no Estádio Olímpico. O confronto é válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol e conta com muitas possibilidades de apostas. Então, veja aqui as odds para mercados de gols de Lewandowski no duelo.

Odds Barcelona x Rayo Vallecano

Barcelona e Rayo Vallecano duelam em meio a boas sequências dos dois lados. Porém, apesar do momento atual dos visitantes, o time catalão entra disparado como o mais cotado para vencer. A equipe tem 82% de chances de um triunfo.

Portanto, veja na sequência as odds do jogo desta rodada.

Mercado: Resultado final

Vitória do Barcelona - 1.22

Empate - 7.00

Vitória do Rayo Vallecano - 11.00

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 13 de fevereiro de 2025 às 21 horas.

Gol de Lewandowski

Um mercado que chama a atenção para esta partida é de autor dos gols. Isso porque o confronto conta com o atacante Robert Lewandowski. O polonês é o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 19 bolas nas redes.

Por isso, apostar que o atacante faz mais um é um cenário possível. O jogador é inclusive o mais cotado para fazer isso nesta segunda-feira, com odds de 1.66. O valor sobe para 4.00 se for o primeiro ou o último gol do jogo.

Outro nome que vale o destaque é Raphinha. O brasileiro já marcou 13 vezes e está cotado em 2.00 para 1.00 com o feito.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 13 de fevereiro de 2025 às 21 horas.

Multigoleador

O faro de Robert Lewandowski traz também a possibilidade de apostar no jogador balançando as redes mais de uma vez. Na seleção do polonês fazendo dois ou mais, o retorno é de 4.00 para 1.00. Das últimas dez partidas, o atacante conseguiu realizar o feito uma vez.

A mesma aposta relacionada a Raphinha rende 5.50. O atacante brasileiro alcançou a façanha em duas ocasiões nas últimas dez partidas. Portanto, também merece atenção pelo bom momento que atravessa.

A lista também traz o mercado para três ou mais gols. Nesta seleção, as odds para Lewandowski e Raphinha são de 12.00 e 21.00, respectivamente.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 13 de fevereiro de 2025 às 21 horas.

Outras formas de apostas

O catálogo de jogadores conta com muitos outros cenários. Um desses é indicar formas de como cada atleta vai balançar as redes. Neste caso, ao apontar que Lewandowski faz um gol de cabeça, encontrará odds de 5.00 para 1.00. Já o feito com uma finalização de fora da área é cotado em 17.00.

Outro caminho é apostar no combo do gol do atacante com uma vitória do Barcelona. Portanto, os dois fatos precisam acontecer no jogo. Com este palpite, você encontra odds de 1.83.

Já se quiser um mercado mais simples, pode selecionar no simples chute ao gol de Lewandowski. Neste caso, uma simples finalização do polonês em direção a baliza paga 1.14 para 1.00. O valor para o feito de Raphinha é de 1.12.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 13 de fevereiro de 2025 às 21 horas.