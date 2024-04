BLZbets apostas: bônus, mercados e odds

Veja, passo a passo, como começar suas apostas na BLZbets







A BLZbets é uma plataforma de apostas com produtos variados para jogar online. Por exemplo, por lá você pode fazer apostas esportivas, jogar no cassino online e ainda ativar um código de bônus BLZbets. Portanto, veja nosso guia detalhado sobre o funcionamento dessa operadora.

Entenda, dessa forma, o que esperar dos mercados de apostas e odds na BLZbets, bem como os métodos de pagamento aceitos e mais recursos disponíveis. Assim, tire suas dúvidas sobre a operadora.

Ademais, conheça nosso ranking com as melhores casas de apostas do Brasil.

Como a BLZbets Apostas funciona?

Essa plataforma é diversa e oferece diferentes tipos de palpites aos seus usuários. Sendo assim, ao abrir sua conta no site, você consegue acessar os produtos oferecidos pela BLZbets Apostas. Por exemplo, esportes, cassino, E-Sports, jogos de crash e muito mais.

Na seção de esportes você pode realizar apostas pré-jogo ou ao vivo em uma ampla variedade de modalidades. Já no cassino, encontramos jogos de slots de provedoras populares, jogos de crash e até mesmo uma versão ao vivo. Nesta última há roleta, jogos de cartas, game shows e muito mais.

Antes de poder apostar em qualquer produto do site, é necessário abrir uma conta na BLZbets Apostas. Para isso, clique em "Registro", no canto superior direito e faça o preenchimento do formulário de cadastro.

Novos usuários são elegíveis para ativar a oferta de boas vindas do site. Inclusive, antes de jogar você também precisa depositar na sua conta e aguardar o dinheiro entrar na carteira. Durante esse processo, é possível usar um código de bônus BLZbets para liberar ofertas e condições especiais.

Como apostar na BLZbets Apostas?

Conforme explicamos, primeiramente você precisa se cadastrar na plataforma. Inclusive, após o registro, é possível usar um código de bônus BLZbets para liberar a oferta de boas vindas. Desse modo, os apostadores podem começar a apostar no site com bônus.

Agora que você já entendeu os passos iniciais, entraremos em maiores detalhes sobre como apostar. Sendo assim, montamos um tutorial descritivo de como fazer sua primeira aposta dentro do site. Veja abaixo o guia:

1- Primeiramente, entre na sua conta BLZbet;

2- Em seguida, clique em "Esportes", disponível na barra superior da interface;

3- Na página de apostas esportivas você pode selecionar uma partida em destaque ou navegar pelo menu de modalidades;

4- Selecione o esporte e a competição de sua preferência e selecione um dos jogos disponíveis;

5- Por último, clique no mercado que você deseja para adicionar ao bilhete, digite um valor e confirme.

A partir desse processo você consegue realizar o seu primeiro palpite dentro da BLZbets apostas. A plataforma tem a opção de aposta simples, em que apenas um mercado é selecionado. Ou então, aposta múltipla, em que você coloca mais de uma seleção dentro do mesmo bilhete.

Se for de sua preferência, também pode acessar o cassino online da operadora. Nesse caso, basta clicar em "Cassino" ou "Cassino Ao Vivo" para ver o menu de jogos. Em seguida, navegue pelas opções até encontrar uma de sua preferência. Então, é só definir sua aposta e começar a jogar.

Como apostar em Futebol na BLZbets?

O futebol é uma das modalidades mais procuradas dentro da BLZbets Apostas. Afinal, é o esporte preferido dos brasileiros e há muitas oportunidades de apostas todos os dias. Por conta disso, preparamos um guia específico para esse esporte. Veja abaixo:

1- Primeiramente, entre na sua conta BLZbets e selecionar o menu de Esportes;

2- Em seguida, utilize o menu na lateral esquerda para escolher futebol e expandir a lista de competições;

3- Essa lista está separada por país e você pode escolher a liga da nação que você desejar;

4- A partir disso, basta escolher uma partida disponível para consultar os mercados e odds;

5- Faça sua seleção para adicionar ao bilhete de aposta, digite um valor e confirme o palpite.

O futebol na BLZbets apostas é o esporte com a maior variedade de mercados e competições. Desse modo, você pode explorar torneios do mundo todo e de diferentes níveis técnicos. Se preferir, pode fazer apostas ao vivo, simples ou múltiplas.

Inclusive, esse esporte é elegível para utilizar o bônus de boas vindas. A oferta proporciona um bônus de 100% sobre o primeiro depósito até R$ 500. Esse saldo é válido para apostas de odds individuais mínimas de 1.50.

O que posso apostar em futebol na BLZbets Apostas?

Além de competições esportivas variadas, a BLZbets Apostas se destaca também pelos mercados oferecidos. A plataforma se destaca principalmente quando citamos o futebol. Desse modo, selecionamos alguns exemplos de mercados populares para este esporte.

Mercado 1x2

Esse tipo de aposta consiste em tentar prever o resultado do jogo a partir dos 3 cenários possíveis. Ou seja, você faz um palpite entre o empate, vitória do mandante ou vitória do visitante. A aposta é definida após o apito final do juiz.

Dupla Chance

Esse mercado também é baseado no resultado final do jogo. Entretanto, há uma diferença, pois você escolhe dois cenários possíveis. Desse modo, pode aumentar as chances de acerto e diminuir as odds oferecidas em comparação ao mercado 1x2.

Acima/Abaixo Gols

A BLZbets apostas também tem mercados de gols para você prever o número de gols em uma partida. Isso é feito usando as linhas "Acima/Abaixo, por exemplo, "Acima de 1.5" significa que o jogo vai ter mais de 1 gol.

Handicap Asiático

O handicap é uma desvantagem aplicada ao time favorito da partida. Portanto, ele existe para equilibrar confrontos e manipular as odds de acordo com sua preferência. Nesse cenário, o time com a desvantagem precisa superar a margem fictícia para ser vencedor na aposta.

Esse mercado da BLZbets é diferente dos outros, pois tem funções especiais. Afinal, dependendo da linha selecionada, você pode receber reembolsos, pagamentos parciais e outras funcionalidades.

Outros Esportes na BLZbets Apostas

O futebol é apenas uma das modalidades disponíveis no catálogo da BLZbets Apostas. Além dele existem muitos outros esportes para você explorar. Pensando nisso, montamos uma pequena lista de exemplos que encontramos no site:

Tênis - ATP, WTA, Challenger, ITF;

- ATP, WTA, Challenger, ITF; Basquete - NBA, Euroliga, NBB, NCAA;

- NBA, Euroliga, NBB, NCAA; E-Sports - Dota 2, League of Legends, Counter Strike 2;

- Dota 2, League of Legends, Counter Strike 2; Vôlei - Campeonatos do Brasil, Itália, França, EUA;

- Campeonatos do Brasil, Itália, França, EUA; Handebol - Campeonatos do mundo todo.

Complementamos as modalidades com algumas competições famosas disponíveis no catálogo da BLZbets Apostas. Entretanto, a lista ficou bem resumida em comparação com todas as possibilidades da operadora. Veja a lista completa no site.

BLZbets Apostas Ao Vivo

Conforme citamos anteriormente, existe a opção de fazer apostas ao vivo dentro da BLZbets Brasil. Esse recurso é muito procurado pelos apostadores que gostam de dinamismo e odds ainda mais voláteis. Afinal, cada situação de jogo afeta as odds de forma diferente.

Essa modalidade conta com alguns mercados especiais que ficam disponíveis somente durante a partida. Por exemplo, tentar prever a próxima pontuação ou algum acontecimento específico dentro do jogo.

Um dos pontos negativos da BLZbets Apostas é que não há streaming dentro da plataforma. Desse modo, você não consegue acompanhar o jogo diretamente pelo site na hora de apostar. Essa funcionalidade está disponível em outras casas de apostas.

Entretanto, o site conta também com algumas funcionalidades para acompanhar o jogo com mais facilidade. Por exemplo, há estatísticas em tempo real, linha do tempo atualizada, probabilidades e outros dados.

BLZbets Recursos de Apostas

A BLZbets Brasil também tem como ponto positivo alguns recursos de apostas. Essas funcionalidades têm como objetivo tornar a experiência do apostador mais diversificada e interativa. Desse modo, selecionamos alguns dos recursos mais procurados pelos jogadores.

Cash Out da BLZbets

O cash out é um recurso que permite o encerramento antecipado de apostas realizadas. Nesse caso, o jogador pode retirar a sua aposta pelo valor oferecido pela plataforma. Geralmente, o valor é menor do que os ganhos em potencial, caso você deixe a aposta até o final.

Essa funcionalidade só fica disponível em momentos específicos em que a plataforma considera justo. Desse modo, quando estiver liberado você conseguirá visualizar e fazer a ativação no menu de apostas em andamento.

Transmissão Ao Vivo da BLZbets

Muitos apostadores buscam casas de apostas com transmissão ao vivo para acompanhar os jogos que apostaram. Nesse sentido, a BLZbets Apostas infelizmente não cumpre o seu papel. Por enquanto, o site não tem streaming para nenhum evento esportivo do catálogo.

A transmissão ao vivo só está disponível para o cassino ao vivo. Desse modo, é possível entrar em salas de roleta, jogos de cartas, game shows e muitos outros jogos. Nesta seção, todos os jogos têm transmissão em tempo real e com imagens.

Dicas BLZbets Apostas

Já apresentamos como o BLZbets funciona, mas ainda queremos mostrar mais algumas informações. Desse modo, veja algumas dicas para melhorar sua experiência nesta plataforma.

Pratique o Jogo Responsável

A BLZbets tem recursos para promover o jogo responsável e evitar problemas com jogos. Por exemplo, limites de depósitos, limites de gastos, autoexclusão, entre outras funcionalidades. Por conta disso, recomendamos que use essas medidas para ter uma experiência mais responsável ao apostar.

Além disso, você pode acessar a página "Jogo Responsável" para entender como identificar eventuais problemas e combatê-los. A BLZbets tem um compromisso de promover um ambiente seguro para seus apostadores.

Utilize o Cash Out quando disponível

O recurso do Cash Out é útil em situações em que você não está com confiança na sua aposta. Nesses casos, é interessante consultar quanto a plataforma está oferecendo pelo encerramento antecipado do seu palpite.

Em alguns casos pode valer a pena usar esse recurso para limitar suas perdas. Ou então, jogar de forma mais conservadora em situações de desconfiança. Na página de suas apostas você consegue consultar o valor sendo oferecido e avaliar se deve ou não usar o Cash Out.

Aposte pelo celular com mais praticidade

Não há discussão que apostar via mobile é mais prático do que pelo computador. Afinal, você consegue fazer isso em qualquer lugar que tiver internet, enquanto que o computador não tem essa facilidade.

Embora não tenha um aplicativo oficial para download, você pode usar a versão mobile do site pelo navegador. Essa versão funciona em dispositivos Android e iOS e conta com todas as funcionalidades da BLZbets. Sendo assim, não precisa ter um computador para apostar nessa plataforma.

Perguntas Frequentes sobre a BLZbets Apostas

Agora que você já conhece a BLZbets vamos responder dúvidas frequentes sobre a operadora. Veja abaixo a seleção que realizamos:

A BLZbets é confiável?

Sim, a plataforma possui licença de Curaçao para operar. Portanto, sabemos que ela segue a lei e a regulamentação de seu país de origem. Além disso, verificamos que o site tem tecnologia SSL para proteger seus usuários, tornando-se um site seguro para apostar.

Onde baixar o aplicativo BLZbets?

Por enquanto não existe aplicativo para download desta plataforma. Entretanto, você pode apostar por dispositivos iOS e Android utilizando a versão mobile de navegador. Essa versão otimiza todos os recursos da BLZbets e funciona como um aplicativo.

Como ativar o bônus de boas vindas?

Novos usuários conseguem ativar o bônus de boas vindas ao realizar um primeiro depósito mínimo de R$ 1. A oferta consiste em liberar um bônus de valor equivalente ao depósito até o máximo de R$ 500.

O bônus tem rollover?

Sim, é necessário apostar o valor do bônus pelo menos 4 vezes em apostas esportivas com odds individuais mínimas de 1.50. Além disso, no caso do cassino, é necessário apostar 40 vezes o valor do bônus em jogos selecionados. Após isso, será possível sacar o saldo para sua conta.

Como fazer um depósito na BLZbets usando pix?

Após entrar em sua conta, clique no botão verde de "Depósitos". Em seguida, escolha o Pix como método de pagamento, insira o código promocional e o valor. Agora, basta gerar o código Pix e realizar o pagamento para receber o valor em sua carteira.

Como solicitar um saque na BLZbets?

O primeiro passo é clicar na opção "A Minha Conta" e selecionar "Saque". Depois disso, selecione o método desejado e digite as informações necessárias. Após a confirmação, aguarde o valor entrar em sua conta bancária.