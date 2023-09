Perguntas frequentes sobre casa de apostas WhatsApp Pay



Ainda tem dúvidas sobre casa de apostas WhatsApp Pay? Dessa forma, vamos responder algumas perguntas frequentes neste tópico...



O que é o WhatsApp Pay?



O WhatsApp Pay é um método de pagamento integrado ao aplicativo de mensagens WhatsApp. Ele permite que usuários do app realizem transações diretamente entre eles através de cartão de débito.



Como pagar com WhatsApp Pay?



A fim de pagar através do WhatsApp Pay, o usuário deve cadastrar um cartão de débito ou outra forma de pagamento. Então, ele pode fazer pagamentos diretamente através do aplicativo de mensagens.



A fim de configurar, basta seguir o passo a passo que explicamos acima. Outra indicação é que veja os tutoriais do WhatsApp nos canais oficiais do aplicativo.



Uma vez configurado, as transações são basicamente instantâneas, sendo efetuadas com muita segurança e agilidade.



Quais bancos pagam pelo WhatsApp Pay?



Entre os bancos aceitos no método de pagamento do WhatsApp, temos:



· Banco do Brasil;

· Bradesco;

· Banco Inter;

· Banco Original;

· BTG+;

· Caixa;

· Itaú;

· Next;

· Nubank;

· Santander;

· Sicoob;

· Sicredi;

· Entre outros...



Com a finalidade de conferir todos os bancos parceiros do método do WhatsApp, confira o site oficial. Desse modo, poderá se informar e ver se o seu banco é suportado pelo aplicativo.



O WhatsApp Pay é confiável?



O WhatsApp Pay é um método de pagamento confiável e recebeu autorização do Banco Central do Brasil (BCB). Ou seja, há autorização oficial para que o aplicativo possa ser um intermediador de pagamentos.



Além disso, a forma de pagamento do WhatsApp conta com vários recursos de segurança. Entre eles, criptografia de ponta a ponta e armazenamento de dados com camadas de proteção. Sem falar em recursos de autenticação como PIN e biometria, além dos próprios dados do cartão cadastrado.



Dessa maneira, os clientes que desejam utilizar este método para fazer transações estarão seguros.



Quanto tempo demora para cair pagamento WhatsApp?



Normalmente, as transações através deste método são instantâneas. Ou seja, assim como o Pix, elas demoram poucos seguros para serem processadas.



Por ser uma forma de pagamento digital, o processo costuma ser bem ágil, seguro e tranquilo. Contudo, devido a eventualidades técnicas, pode haver atrasos.



De qualquer maneira, nossa recomendação é que você se informe sobre os tempos de processamento dos pagamentos. Ou seja, acesse o site do WhatsApp e veja mais informações sobre pagamentos pelo aplicativo.



Aposte com a bet365 >>