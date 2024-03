Use o código de cupom BET7K para receber uma oferta de boas-vindas para novos jogadores | Crédito: Parceiros Lance







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 13:09 • São Paulo (SP)

Use o código de cupom BET7K 2024 para dobrar seu primeiro depósito até R$7.000 ao se cadastrar a plataforma de apostas. A oferta de boas-vindas está disponível para o cassino online. No entanto, não é necessário a inclusão de um código para ativá-la no momento de registro.

Neste guia, vamos explicar as diferentes promoções disponíveis na casa de apostas e como utilizá-las. Além disso, saiba mais sobre os jogos e mercados de apostas disponíveis na BET7K, bem como acessar a plataforma usando seu dispositivo móvel favorito. Por fim, conheça os métodos de pagamento do site e sua licença para operar no Brasil.

Acessar a BET7K >>

Ademais, se você quer apostar com oferta de boas-vindas, não deixe de conhecer as vantagens do código promocional Betano e do código bônus bet365.

O que posso obter com o código de cupom BET7K?

Por enquanto, você não precisa usar um código de cupom BET7K. Entretanto, a plataforma possui bônus de boas-vindas que podem ser reivindicados por seus novos usuários durante o cadastro ou primeiro depósito, dependendo do que escolher.

Abaixo, separamos estas e outras das promoções que você pode encontrar neste site de apostas.

Produto BET7K Detalhes da oferta Código de cupom BET7K Casino Dobre seu depósito até R$7.000 Visite a BET7K >> Bônus de indicação Receba R$10 após o primeiro depósito Visite a BET7K >> Promoções temporárias Sorteios, torneios e bônus oferecidos para eventos especiais Visite a BET7K >>

Leia aos termos e condições de cada oferta antes de ativar o bônus. Há regras específicas que devem ser cumpridas dentro do prazo, como o rollover.

Além disso, é importante lembrar que esta seleção da tabela foi feita pelo nosso time editorial.

Visite o site oficial para ver todas as promoções oferecidas pelo site de apostas e acompanhe as redes sociais dele para ver os codigo de bonus especiais.

BET7K Bônus de boas-vindas para cassino

Ao adentrar na seção de cassino deste site de apostas, você verá que há um bônus de boas-vindas que pode ser reivindicado sem código de cupom BET7K. Ele é ativado com o primeiro depósito, desde que maior do que R$5, e está limitado a R$7.000.

Este saldo adicional fica em uma carteira separada e pode ser usada para apostar em produtos como esportes e jogos de cassino. Entretanto, você deve cumprir aos termos e condições da oferta antes de efetuar o levantamento.

Para verificar o quão distante do rollover você está, basta abrir a sua carteira. A casa de apostas lhe informa o valor apostado, as rodadas jogadas, a meta de requisito e o status do seu BET7K bônus.

Termos e condições (T&Cs)

O BET7K bônus de boas-vindas tem suas peculiaridades, principalmente em relação ao rollover. Veja, abaixo, as regras mais importantes da promoção:

Ao fazer um depósito mínimo de R$5, o jogador recebe um bônus equivalente a 100% do valor depositado, com um limite máximo de R$7.000;

Para cumprir os requisitos de rollover, o cliente deve apostar 150 vezes o valor do bônus recebido. E, além disso, deverá fazer 750 jogadas no cassino utilizando o saldo do bônus;

O bônus é válido por 15 dias após o registro;

Vale lembrar que esta oferta é apenas para os novos jogadores.

Pegar bônus >>

Promoção de indicação até R$10

Para cada amigo que você convidar para a BET7K, o site de apostas lhe oferecerá R$10. No entanto, a promoção só se torna efetiva se o seu amigo depositar, no mínimo, R$20. Não há requisitos de rollover a serem cumpridos. Ou seja, o interessante desta oferta é que o saldo recebido pode ser sacado ou utilizado para os palpites.

Para ativar a oferta, não é necessário codigo bonus BET7K. Seu indicado deve apenas fazer o cadastro através do seu link. Depois disso, ele terá um prazo de 10 dias para fazer o depósito.

Indicar um amigo >>

Como abrir uma conta na BET7K – Passo a passo

Para poder apostar na BET7K, você precisa ter uma conta com saldo real ou de bônus. No entanto, não é qualquer pessoa que pode se cadastrar na plataforma. Licenciada em Curaçao, ela aceita jogadores brasileiros desde que maiores de 18 anos e residentes do país.

Veja, a seguir, o guia de como se cadastrar na plataforma. Não deixe de ler aos termos e condições, bem como políticas de privacidade e de uso da plataforma.

1- Visite o site oficial da BET7K;

2- Clique, então, em “registre-se” e informe meu CPF;

3- Após validado o seu CPF, você deve preencher e confirmar seu e-mail;

4- Informe seu telefone. Ele será usado para enviar comunicações, como código de cupom BET7K e promoções;

5- Por fim, preencha a senha, confirme e clique em “criar conta”.

Se você ainda não tem uma conta na BET7K, não se preocupe. O passo a passo de cadastro e o próprio login é bem simples. Você não precisa usar um código de cupom BET7K para ativar o seu bônus de boas-vindas. No entanto, para confirmar a participação, o usuário interessado precisa selecioná-lo durante o depósito.

Outra coisa importante é que o apostador só pode criar uma única conta com o seu CPF. Não é permitido o uso de multi contas ou de dados de terceiros para apostar neste site de apostas.

Como o processo de cadastro é bem simples, você cria sua conta e faz seus palpites em pouco tempo. Para preencher o código bônus BET7K, caso tenha um, vá até a página de depósito e clique em “Possui Cupom?”.

Visite o site da BET7K para conhecer um amplo mercado de apostas esportivas e jogos de cassino | Crédito: Reprodução / BET7K

Termos e Condições para abrir uma conta no BET7K

Os termos e condições da BET7K são amplos com atualizações constantes. A plataforma busca permitir que o apostador esteja sempre seguro e que o site esteja agindo de forma legalizada. Diante destas regras tão amplas, separamos, a seguir, algumas das mais importantes:

Funcionários, ex-funcionários de prestadores de serviços e/ou pessoas afiliadas não estão autorizados a registrar as contas no site;

Não pode transferir, vender ou penhorar sua conta a outra pessoa;

Tem mais de 18 anos;

Só deverá usar cartões de crédito e outras contas financeiras que sejam válidas e que pertençam legalmente a você.

Leia as regras completas para saber todas as permissões e proibições do site. Os T&Cs são importantes também para quem pretende usar um bônus ou código de cupom BET7K.

Abrir conta >>

Como apostar com o código de cupom BET7K

Se você já tem uma conta com código bônus BET7K ativo, o processo de aposta é ainda mais simples do que o cadastro. São necessários alguns poucos passos para você criar o seu bilhete, mesmo com apostas múltiplas ou combinadas.

No entanto, antes de falar sobre como apostar em esportes, nosso time decidiu trazer uma dica sobre o tema: considere palpites em eventos ou esportes que já conhece. O ideal é conhecer os mercados de apostas, os dados estatísticos dos envolvidos e as regras dos eventos.

Caso você já saiba disso e tenha algum mercado de apostas em mente, basta seguir estes pequenos passos para criar um bilhete com o seu palpite na BET7K:

1- Visite o site oficial da BET7K e entre na sua conta;

2- Se não saldo na sua conta, clique em depositar e faça o pagamento;

3- Vá, então, na aba de “esportes” ou “apostas ao vivo”;

4- Escolha um evento para fazer seus palpites;

5- Depois, clique para adicionar a cotação e o mercado desejado no bilhete,

6- Informe, por fim, o valor do palpite e confirme.

Este passo a passo acima se refere às apostas simples. Porém, se você quiser fazer apostas múltiplas no seu boletim, basta selecionar esta opção enquanto ele estiver aberto e adicionar 2 ou mais cotações. Também pode, se quiser, fazer apostas de sistema.

Se tiver um codigo bonus BET7K ou promoção ativa, verifique as cotações mínimas. Elas podem ser importantes na hora do palpite, especialmente para o cumprimento dos requisitos promocionais.

Mercados de apostas na BET7K

Os mercados de apostas que você encontrará no BET7K são bem variados. Há tanto opções pré-jogo quanto ao vivo e você não fica restrito a um único evento. Se preferir, pode optar por apostas a longo prazo.

Nos primeiros momentos na página de apostas, inclusive, você já consegue encontrar as partidas de maior destaque e suas cotações. Você pode encontrar os destaques, agenda e até mesmo sugestões de palpites para adicionar no seu boletim de apostas.

Na barra lateral esquerda você vê também os eventos mais populares e os esportes oferecidos. Há como palpitar em MMA, futsal, bandy, polo aquático, futebol e em várias outras modalidades.

Dentre os mercados que o site de apostas disponibiliza, você encontrará o resultado final, dupla chance, totais, handicaps, marcadores a qualquer altura. Também conta com apostas especiais e uma ferramenta de criar apostas.

Com isso, pode fazer seus palpites nos eventos disponíveis. Você consegue encontrar mais detalhes sobre os mercados disponíveis e sobre o código bônus BET7K no site oficial.

Apostar agora >>

Apostas ao vivo

Com ou sem código de cupom BET7K, você pode utilizar todos os recursos e funcionalidades de apostas ao vivo que a plataforma disponibiliza. O streaming ao vivo, por exemplo, permite que você assista a determinadas partidas em tempo real. Nesta plataforma em específico, isso pode ocorrer até sem ter saldo disponível.

Outra coisa interessante das apostas ao vivo são as cotações atualizadas e os painéis de informações animadas. Você consegue acompanhar as mudanças nas odds em tempo real, tanto para cima quanto para baixo, enquanto as jogadas acontecem.

Os mercados ao vivo são tão variados quanto os de pré-jogo, permitindo o apostador encontrar um catálogo expressivo. Para isso, é preciso ir à aba de esportes e clicar em “Ao vivo”.

Apostar ao vivo >>

No BET7K casino é possível encontrar jogos populares, como Aviator e Sweet Bonanza | Crédito: Parceiros Lance

Jogos de cassino na BET7K

Você também pode localizar alguns jogos de cassino nesta plataforma. Ele traz promoções e ofertas, com e sem código bônus BET7K para a sua experiência na plataforma.

Para assegurar que o apostador estará protegido e contará com resultados justos, este site de apostas traz um gerenciador de números aleatórios. Com esse RNG, todas as rodadas são definidas de acordo com o algoritmo, sem interferência de fatores externos. Assim, dentre os jogos de cassino que você encontrará nesta casa de apostas, estão:

Roulette

Na BET7K, você encontrará a Roleta ao vivo, fornecida pela Evolution, por exemplo. Elas contam com gráficos de qualidade e alta definição, além de trazerem alguns recursos especiais para se destacar dos demais, como visualização alternada e bate-papo.

Você pode considerar utilizar estratégias na roleta. Com uma mesa numerada e colorida e uma roda, é preciso apenas apostar em qual cor ou número a bola irá parar.

Jogar agora >>

Aviator

Os jogos de crash estão em ascensão, com grandes nomes como o Aviator se popularizando entre os usuários brasileiros. Com isso, a plataforma pode disponibilizar algumas promoções exclusivas e BET7K codigo bonus.

Neste jogo de crash, você insere um valor e vê o avião subindo, aumentando o multiplicador de retornos potenciais. Seu objetivo é sacar estes valores antes do gráfico cair. Há como apostar duas vezes na mesma rodada ou fazer apostas múltiplas, se quiser.

Jogar Aviator >>

Sweet Bonanza

Com os bônus BET7K, encontrará caça-níqueis como o Sweett Bonanza. Este jogo traz recursos de wilds, scatter, carretéis em cascata (cascading reels), dentre outras funcionalidades. Seu RTP de 96,48%

A plataforma tem também opções com jackpots fixos e acumuladores, que aumentam com as apostas dos usuários. Os megaways e megaclusters oferecem múltiplas linhas de pagamento.

E se você quiser, pode participar de alguns sorteios e torneios de provedores parceiros e apostar nos vários slots que este site de apostas oferece. Caso tenha um codigo de bonus BET7K, pode verificar quais os jogos elegíveis.

Jogar agora >>

Cassino ao vivo

Se você tem um bônus BET7K ativo e quer usá-lo no cassino ao vivo, é válido verificar em quais jogos os valores são válidos. Sobre o cassino ao vivo BET7K, notamos que esta área do site conta com um catálogo variado, com amplas opções de jogos, desde roletas aos game shows e jogos de mesa.

Não há um gerador de números aleatórios, mas um dealer que faz toda a movimentação, desde girar a roda a distribuir as cartas. Os acontecimentos são exibidos através de câmeras de alta definição, com trilha sonora de alta qualidade e animações aparecendo na tela. E você conta com um chat ao vivo, podendo conversar com outros apostadores ou até mesmo com o crupiê.

Jogar ao vivo >>

Qual é o app da BET7K?

A BET7K Brasil oferece um site móvel adaptado para smartphones. Suas funcionalidades são as mesmas, com uma interface simplificada, acompanhada de ícones menores.

Você pode depositar e sacar quando quiser, além de ativar todas as promoções e ofertas ativas, inclusive o código bônus BET7K que tiver. As opções de streaming de eventos e cassino ao vivo também estão disponíveis, permitindo realizar operações em esportes e nos jogos de cassino.

As páginas carregam rapidamente, com informações fáceis de serem encontradas. É possível, inclusive, acessar o serviço de atendimento ao cliente pelo celular.

Use o BET7K app para fazer suas apostas através do seu dispositivo móvel favorito | Crédito: Parceiros Lance

BET7K app para android

Se você prefere instalar o BET7K app para Android, saiba que está disponível apenas a versão mobile do site de apostas. Esta versão pode ser enviada para a área de trabalho e funcionar semelhante a um aplicativo. Veja a seguir:

1- Entre no site oficial da BET7K pelo navegador do seu celular;

2- Clique em “menu”;

3- Pressione “app download”;

4- Selecione “Baixar o app da BET7K”;

5- Após baixar o apk, confirme a instalação.

Pode ser que você tenha que autorizar a instalação de aplicativos ou atalhos por meio do navegador. Dependendo da configuração, talvez seja chamada de “instalação de fontes desconhecidas”.

Métodos de pagamento na BET7K

Os métodos de pagamentos na BET7K não são muito variados. Você só pode depositar com Pix, por enquanto. Porém, se tiver um código bônus BET7K, há como inseri-lo no próprio depósito.

O menor valor aceito para depositar nesta casa de apostas é R$5. No entanto, antes de qualquer pagamento, você deve verificar se possui uma promoção ativa e qual o requisito de depósito para o bônus dela.

Após realizar a conversão do seu código de cupom BET7K ou promoção de boas-vindas, você pode fazer o saque através do próprio Pix. A chave padrão usada é a do seu CPF, porém você pode alterar, se quiser.

Preste atenção às regras do saque, não apenas o valor mínimo. A BET7K permite só uma solicitação de levantamento a cada 24 horas. Além disso, é preciso apostar o equivalente a 1.6x (vezes) o valor do seu primeiro depósito. Visite o site oficial para mais informações sobre depósitos e saques.

Aposte com Pix >>

Serviço de atendimento ao Cliente BET7K

Caso tenha um código de cupom BET7K, pode ser que ele seja válido apenas para jogar em jogos e apostas esportivas selecionados pela casa de apostas. Porém, se você tiver algum problema durante a sua experiência, pode contar com um serviço de atendimento ao cliente eficiente.

No rodapé do site, você consegue encontrar todas as informações de políticas e termos e condições da empresa. Se precisar buscar a central de ajuda, basta clicar na guia “Suporte ao vivo” ou no ícone de balão que aparece na maioria das páginas.

Dentro do bate-papo, você consegue encontrar algumas perguntas frequentes sobre tópicos específicos. Caso não encontre a resposta desejada, pode falar com os agentes disponíveis. A fila demora um pouco, mas o atendimento é 24 horas.

Fale com a BET7K >>

Nossa análise da BET7K

Para quem quer começar a apostar, a BET7K traz uma experiência completa. Você encontra jogos de cassino online e ao vivo, bem como apostas esportivas em um só lugar. A casa de apostas oferece também promoções de boas-vindas e código bônus BET7K temporários para seus apostadores.

No entanto, o aplicativo desta casa de apostas é basicamente uma versão móvel do site. Inclusive, ele usa o navegador para abrir as diferentes páginas, mesmo após a instalação. A decisão final cabe ao próprio apostar, mas, para lhe auxiliar, você pode encontrar um pequeno resumo do que gostamos e não gostamos sobre está plataforma a seguir:

O que gostamos

Catálogo de apostas variados;

Mercados e cotações condizentes com a média do mercado;

Boas promoções para novos e antigos apostadores;

Interface simples.

O que não gostamos

Chat ao vivo pode ter fila longa;

Não possui uma seção de FAQ separada;

Não oferece código bônus BET7K

O aplicativo é praticamente igual ao site móvel.

Apostar agora >>

Perguntas frequentes sobre o código de cupom BET7K

Está com dúvidas sobre o código de cupom BET7K ou sobre a casa de apostas? Respondemos abaixo algumas das perguntas mais frequentes sobre estes temas.

O que é o código do cupom BET7K?

O código de cupom BET7K é composto por caracteres. Ele pode ser aplicado, opcionalmente, durante o depósito. Leia os termos e condições antes de ativar qualquer oferta.

Como resgatar bônus BET7K?

Para resgatar um bônus nesta casa de apostas, você precisa ter mais de 18 anos, ser residente do Brasil e se cadastrar na plataforma. Dependendo da oferta, pode ser necessário também depósito mínimo.

Como ativar o bônus na BET7K?

Você pode ativar o bônus com um código de cupom BET7K ou com depósito, dependendo da oferta. Verifique na página promocional do site para saber mais.

Como sacar dinheiro do bônus da BET7K?

É preciso realizar a conversão dos bônus de código de cupom BET7K e de depósito antes de sacar. Você precisa apostar o bônus um total específico de vezes no prazo de validade. Todas estas informações podem ser encontradas no T&C da oferta.